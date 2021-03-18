"Реально поддержать малый бизнес", – рестораторы просят законодательно урегулировать стоимость эквайринга

Рестораторы считают, что общий размер вознаграждения за услуги эквайринга не должен превышать 0,7% -1%.

Украинская Ресторанная Ассоциация обратилась к президенту с просьбой рассмотреть вопрос относительно законодательного урегулирования размера эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж) на заседании Национального Совета Реформ.

Рестораторы считают, что общий размер вознаграждения за услуги эквайринга не должен превышать 0,7% -1%.

"Из-за высоких комиссий по операциям, компании, особенно представители малого и среднего бизнеса, не мотивированы использовать электронные каналы. Сегодня, услуги по инкассации в несколько раз ниже, чем средняя стоимость безналичной транзакции", - говорится в письме предпринимателей к президенту.

АРУ отметила, что стоимость услуг эквайринга в Европе давно урегулирована законодательно и намного ниже, чем в Украине.

"Согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж в Украине может достигать до 2,4%, В то же время, такие ставки в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии и т.д. соответствуют размеру, определенному Регламентом и составляют от 0,2% до 0,3% ", – заявили рестораторы.

Предприниматели просят президента не только поднять вопрос на заседании Совета Реформ, но и поддержать законопроекты, ограничивающие стоимость услуг интерчейндж и комиссионное вознаграждение за услуги эквайринга. В частности, законопроекты № 4178 и № 4178-1.

Рестораторы уверены, что реализация этих инициативы будут способствовать уменьшению доли наличных расчетов и, как следствие, – развитию экономики государства, а также позволит бизнесу оказывать должное сервис клиентам.