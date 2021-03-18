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"Реально поддержать малый бизнес", – рестораторы просят законодательно урегулировать стоимость эквайринга

Рестораторы считают, что общий размер вознаграждения за услуги эквайринга не должен превышать 0,7% -1%.

Украинская Ресторанная Ассоциация обратилась к президенту с просьбой рассмотреть вопрос относительно законодательного урегулирования размера эквайринга и межбанковской комиссии (интерчейндж) на заседании Национального Совета Реформ.

Рестораторы считают, что общий размер вознаграждения за услуги эквайринга не должен превышать 0,7% -1%.

"Из-за высоких комиссий по операциям, компании, особенно представители малого и среднего бизнеса, не мотивированы использовать электронные каналы. Сегодня, услуги по инкассации в несколько раз ниже, чем средняя стоимость безналичной транзакции", - говорится в письме предпринимателей к президенту.

АРУ отметила, что стоимость услуг эквайринга в Европе давно урегулирована законодательно и намного ниже, чем в Украине.

"Согласно информации, размещенной на официальном сайте Mastercard, размер комиссии интерчейндж в Украине может достигать до 2,4%, В то же время, такие ставки в Италии, Бельгии, Австрии, Франции, Германии и т.д. соответствуют размеру, определенному Регламентом и составляют от 0,2% до 0,3% ", – заявили рестораторы.

Предприниматели просят президента не только поднять вопрос на заседании Совета Реформ, но и поддержать законопроекты, ограничивающие стоимость услуг интерчейндж и комиссионное вознаграждение за услуги эквайринга. В частности, законопроекты № 4178 и № 4178-1.

Рестораторы уверены, что реализация этих инициативы будут способствовать уменьшению доли наличных расчетов и, как следствие, – развитию экономики государства, а также позволит бизнесу оказывать должное сервис клиентам.

Автор: 

бизнес (1620) рестораны (279)


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Топ комментарии
+3
😲Вони хочуть, щоб ґюЗєлжнскій впав у ступор від слова "еквайрінг"? Це явно диверсанти, які мають на меті вивести з ладу Верховного головнокомандуючого.
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18.03.2021 12:15
+3
зато Винниччина и Донеччина пишут как ВинниТчина и ДонеТчина
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18.03.2021 12:40
+2
"эквайринга" "(интерчейндж)" "буллинг" "гендеринг" пздц, как ******* эти длббы...
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18.03.2021 12:22
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😲Вони хочуть, щоб ґюЗєлжнскій впав у ступор від слова "еквайрінг"? Це явно диверсанти, які мають на меті вивести з ладу Верховного головнокомандуючого.
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18.03.2021 12:15 Ответить
Гениально...
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18.03.2021 12:22 Ответить
Глядь,я от этих слов в ступоре,а мне уже 45
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18.03.2021 12:29 Ответить
А Нєлоху - 43. Мав би знати. 😊 Тут зворотній зв'язок - чим старший, тим менше розумієш слова, які ще років 10 тому вживалися в українському варіанті.
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18.03.2021 12:34 Ответить
"эквайринга" "(интерчейндж)" "буллинг" "гендеринг" пздц, как ******* эти длббы...
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18.03.2021 12:22 Ответить
зато Винниччина и Донеччина пишут как ВинниТчина и ДонеТчина
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18.03.2021 12:40 Ответить
Надо факапить ньюсфиды, которые копипастят эти ньюлэгвидж-мессенджи!
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18.03.2021 13:43 Ответить
В тех ресторанах такие цены ,что ходят туда только воры ...
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18.03.2021 12:25 Ответить
... похавать эквайринга и бухнуть интерчейнджинга
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18.03.2021 12:42 Ответить
А рестораторы не хотят начать налоги платить для начала? А то все рестораны на ФОПе, причем отдельно ФОП для еды и отдельно для спиртного, и персонал оформлен на минималку а основная часть "в конверте".
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18.03.2021 13:05 Ответить
а яке це має відношення до теми? Є податкова, хай працює.
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18.03.2021 13:43 Ответить
отношение такое что они не вправе требовать каких-то выплат, и государство им ничего не должно.
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18.03.2021 13:50 Ответить
це не тільки питання ресторанів, але й всього бізнеса і перерахування зарплат в цілому.
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18.03.2021 13:42 Ответить
Для тих, хто не в темі, мова йде про безготівковий розрахунок і як на ньому наживаються банки. З кожної операції по платіжній картці вони отримують 2-2,4% від сплаченої суми. Крім ресторанів це, стосується і кожного з вас особисто в магазині.
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18.03.2021 13:46 Ответить
Если не знаете, что такое эйкваринг - не пишите бред. 2-2, 4 % от общей суммы товара это очень много для продовца, и это не касается только ресторанов. Это касается весь бизнес.
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18.03.2021 17:30 Ответить
 
 