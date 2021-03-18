Кравчук об участии "эксперта ДНР" в ТКГ: "Хотят из переговоров делать базар или проходной двор"

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что Россия должна официально взять на себя ответственность за присутствие на переговорах сомнительных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я лично, господин Резников, другие члены нашей делегации неоднократно говорили, что определено на Минской площадке, кто должен присутствовать на переговорах. Сложилась практика, что представитель от Донецкой области Никонорова и от Луганской Дейнего, они постоянно приглашаются госпожой Грау (представительница ОБСЕ в ТКГ. - Ред.), чтобы участвовать в заседаниях ТКГ, мы с этим согласились", - сказал Кравчук.

По словам Кравчука, каждый раз на переговорах происходит "что-то новое".

"Но каждый раз происходят какие-то новые шаги. То консультанты, то советники, дошло до того, что в конце концов в политической подгруппе уже принимает участие человек с уголовным прошлым, есть доказательства, решения судов, но почему-то этого не видят. Тогда мы решили, что если такие люди будут появляться, и мы не будем знать, что это за люди, мы будем останавливать обсуждение вопроса, вставать и уходить", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации отметил, что Россия должна брать на себя ответственность за участие таких людей в переговорах.

"Если Россия подаст список, что эти люди ею утверждены, если они хотят уголовников, это их дело, но они берут на себя ответственность. А сейчас никто не берет ответственность, и хотят из переговоров делать базар или проходной двор. Мы этого не допустим", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм "общественной экспертки" из т. наз. ОРДО Майи Пироговой.

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