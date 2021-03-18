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Кравчук об участии "эксперта ДНР" в ТКГ: "Хотят из переговоров делать базар или проходной двор"

Кравчук об участии

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что Россия должна официально взять на себя ответственность за присутствие на переговорах сомнительных лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я лично, господин Резников, другие члены нашей делегации неоднократно говорили, что определено на Минской площадке, кто должен присутствовать на переговорах. Сложилась практика, что представитель от Донецкой области Никонорова и от Луганской Дейнего, они постоянно приглашаются госпожой Грау (представительница ОБСЕ в ТКГ. - Ред.), чтобы участвовать в заседаниях ТКГ, мы с этим согласились", - сказал Кравчук.

По словам Кравчука, каждый раз на переговорах происходит "что-то новое".

"Но каждый раз происходят какие-то новые шаги. То консультанты, то советники, дошло до того, что в конце концов в политической подгруппе уже принимает участие человек с уголовным прошлым, есть доказательства, решения судов, но почему-то этого не видят. Тогда мы решили, что если такие люди будут появляться, и мы не будем знать, что это за люди, мы будем останавливать обсуждение вопроса, вставать и уходить", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации отметил, что Россия должна брать на себя ответственность за участие таких людей в переговорах.

"Если Россия подаст список, что эти люди ею утверждены, если они хотят уголовников, это их дело, но они берут на себя ответственность. А сейчас никто не берет ответственность, и хотят из переговоров делать базар или проходной двор. Мы этого не допустим", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осужденной в Украине за терроризм "общественной экспертки" из т. наз. ОРДО Майи Пироговой.

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Автор: 

Кравчук Леонид (1226) наемники рф (2079) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+3
а до того там був майданчик для серйозного замирення, міжкрапельний ти наш?
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18.03.2021 12:20
+2
А ти запитав у Лани чи вона згодна? Останнього разу у Яніни вона сказала, що ні. Може в тебе свої способи. переконання? Доречі Зе теж спочатку не хтів бути презом, але його вговорили.))
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18.03.2021 12:33
+1
Кравчук не знает что говорить уже не о чем: Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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18.03.2021 12:19
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Кравчук відкриває все нові дивА.
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18.03.2021 12:16 Ответить
Для себе. Бо всі питомі в Україні знають, що ТКГ - це і є базар. У справжньому, тюркському розумінні. Площадка для торгівлі і чесання язиками.
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18.03.2021 12:30 Ответить
Кравчук не знает что говорить уже не о чем: Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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18.03.2021 12:19 Ответить
Йому вже мало і першої каденції. Буде пхатись на другу.
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18.03.2021 12:24 Ответить
а до того там був майданчик для серйозного замирення, міжкрапельний ти наш?
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18.03.2021 12:20 Ответить
При цьому були і поки що є, певні червоні лінії. Кацапня вперто намагається їх стерти...
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18.03.2021 12:45 Ответить
Они этого не просто хотят они давно это делают ...
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18.03.2021 12:23 Ответить
то что уголовники и алкаши не должньі там находится.. но Кравчука не смущает то что никонорова ***** и при том конченая.. ее фото можно найти в нєте как она с бутьілкой голая по лугандонии фоткается....єто нормально???
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18.03.2021 12:24 Ответить
Вона?Кравчук про участь "експерта ДНР" у ТКГ: "Хочуть із переговорів робити базар або прохідний двір" - Цензор.НЕТ 7926
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18.03.2021 12:34 Ответить
Зєля все робить не так, все на шкоду Україні. Треба будувати від Лугандону стіну, а він розміновує, треба контрснайперські міри проводити, а він їх заборонив, безпілотники повині бути постійно у повітрі, а він їх заборонив. І не дивно, бо вагнергейт довів, що Зєля - російський шпигун.
Тому нам не варто слухати, що цей "кріт" там випорожнює, а підшукувати йому нормальну заміну. Хто за те, щоб висунути Зеркаль на дострокові?
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18.03.2021 12:25 Ответить
А ти запитав у Лани чи вона згодна? Останнього разу у Яніни вона сказала, що ні. Може в тебе свої способи. переконання? Доречі Зе теж спочатку не хтів бути презом, але його вговорили.))
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18.03.2021 12:33 Ответить
Ніхто Зєлю не намовляв. Він сам ліз, аж пердів, як хотів. Хто цілий серіал зняв? На московській студії, доречі.
Лана правильно робить, що не пнеться у прези. Українці самі повині її висунути(тролі мародерські - окреме питання, бо вони не самостійні)
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18.03.2021 13:22 Ответить
У неї нема президентських амбіцій. Так вона сказала.
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18.03.2021 12:36 Ответить
І що? У всіх обраних кошових атаманів не було амбіцій. Двічі відмовлялись, а вже на третій раз погоджувались, бо козаки могли за неповагу до товариства і стратити(певен, що з Ланою буде все мирно залагоджено))
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18.03.2021 13:26 Ответить
Лана, доречі, не моя креатура. Я б радше бачив на чолі Андрія Сенченка. Або Олексія Кучеренка. Або навіть Бутусова, або Євгена Шевченка. Усі вони гарантовано проводили б незалежну політику, і від зовнішніх впливів, і від внутрішньої олігархії. Інша справа, що у Зеркаль найбільші шанси обратись ще у першому турі. За неї проголосують усі, окрім 5-ї колони. А це те довгоочикуване об'єднання, про яке українці мріють багато століть. Тому так склались зірки, що у неї нема альтернативи.
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18.03.2021 13:34 Ответить
який же ти, ваня, типіл...
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18.03.2021 14:34 Ответить
То, запросіть на засідання експертами від України Білецького і Яроша. Якщо Білецький з ноги в голову нікому не зарядить то, хоч потролите кацапів.
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18.03.2021 15:19 Ответить
Старый пєрдун сам в цьому і винний, коли дозволив брати участь луГандонцям, коли з Пєнісом Душиліним, на рашаТБ розмовляв.
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18.03.2021 16:19 Ответить
 
 