Песков о словах Байдена про Путина-"убийцу": Очень плохо, США не хотят налаживать отношения с РФ
В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена, который назвал Путина убийцей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - сказал Песков, комментируя слова Байдена.
При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова Байдена. "Не могу вам точно сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
В то же время, вице-спикер Совета федерации Константин Косачев заявил в Facebook, что Байден должен извиниться за свои "хамские" слова.
"Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль", - заявил российский политик.
Косачев считает, что США должны извиниться перед Москвой, иначе последует немедленная реакция.
"Подобного рода оценки в принципе недопустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Вызов российского посла из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно правильная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не будет разъяснений и извинений с американской стороны", - подчеркнул политик.
Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.
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даже вонючих совков там было с 10000 всего-то, а могло быть миллион-два, кто это говно считал бы там - зарыли под пальмой и распили бутылку.
«Он заплатит цену», - сказал Байден. «У нас был долгий разговор, он и я, когда мы - я знаю его относительно хорошо. И разговор начался, я сказал:« Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы ».
Стефанопулос спросил: «Так вы знаете Владимира Путина. Думаете, он убийца?»
«Ммм, да, - ответил Байден.
Хотя президент сказал «вы увидите», что Путин «заплатит», он не стал вдаваться в подробности.17 марта 202******* также сказал Стефанопулосу, что согласен с тем, что президент России Владимир Путин является «убийцей» и «заплатит цену» за вмешательство в https://abcnews.go.com/alerts/elections выборы в США .
недавнее высказывание Железного Байдена, станет символом начала "Холодной войны 2.0."..
началась новая историческая эпоха, и Украина успела выбрать правильную сторону и сильных партнеров..
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Скабеева: В самые мрачные времена Холодной войны подобного себе не мог позволить Рузвельт в отношении Сталина.
Как Рузвельт, умерший в 1945, мог что-то «себе позволить» во время Холодной войны, начавшейся с Фултонской речи Черчилля в 1946, известно только путинской пропагандонше.
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Обама мочился в подъездах. Байден пошёл дальше. Он насрал в душу.
https://twitter.com/Anakoyher
Ну ти, Шрек, і застібнув))
Чому Юля не зустрілась з Байденом? Достатньо того, що Юля раніше Пєці зустрілась з Трампом. А з Байденом ще ніхто не зустрічавсь. Все ще попереду.
Но зато с какой искренностью они лгут всему миру !
Всё верно - кремлёвские упыри , мерзкие убийцы и воры !
Президент США Джо Байден должен извиниться за свои "хамские" заявления о том, что лидер Кремля Владимир Путин - "убийца".
Об этом заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, сообщает "Европейская правда".
Косачев назвал заявление Байдена "водоразделом". "Любые ожидания новой политики от новой администрации США на российском направлении сведены на нет этим хамским заявлением", - заявил российский политик.( не хочет налаживать "кто-то уже наложил * ?
Так а чего на правду обижаться ?
Чечня - убил 250 тыс. чел.
Сирия - убил 500 тыс. чел.
Украина - убил 20 тыс. чел.
Грузия и остальные, в т. ч. внутриполитические убийства в россии (типа Немцова) и за рубежом (типа Литвиненко) - ещё на тысячи тянет, точно посчитают, если после свержения архивы не успеют уничтожить . . .
Итого уже под 800 тысяч трупов на совести упыря. В основном мирных жителей, причём очень много женщин и детей, что вообще за гранью зла даже. В новейшей истории рекорд практически.
За такое не убицей называть надо, а бетонобойную бомбу на бункер случайно уронить, где эта нелюдь прячется. А ещё лучше публичная казнь в прямом эфире всех мировых телеканалов. Так что тут не обижаться надо, а сказать спасибо, что клеймо "убийца" - это всё, на что Запад на данный момент готов.