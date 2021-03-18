Песков о словах Байдена про Путина-"убийцу": Очень плохо, США не хотят налаживать отношения с РФ

В Кремле назвали "очень плохими высказываниями" слова президента США Джо Байдена, который назвал Путина убийцей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого", - сказал Песков, комментируя слова Байдена.

При этом он затруднился сказать, планирует ли сам Путин отреагировать на слова Байдена. "Не могу вам точно сказать", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Также читайте: Аксенов обозвал назвавшего Путина "убийцей" Байдена "придурком и старым маразматиком"

В то же время, вице-спикер Совета федерации Константин Косачев заявил в Facebook, что Байден должен извиниться за свои "хамские" слова.

"Это водораздел. Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль", - заявил российский политик.

Косачев считает, что США должны извиниться перед Москвой, иначе последует немедленная реакция.

"Подобного рода оценки в принципе недопустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Вызов российского посла из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно правильная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, ​​если не будет разъяснений и извинений с американской стороны", - подчеркнул политик.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Также читайте: У регионов России нет права на референдумы о самоопределении, а Крым - это исключение, - Песков