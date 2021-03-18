Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca

Индийские власти не видят опасности в вакцине против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca и продолжат масштабное использование этого препарата.

Об этом сообщает Al Jazeera, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще раз хочу вас заверить, что у нас нет никаких причин для беспокойства по этому поводу, поэтому наша кампания по вакцинации с использованием препарата продолжится", - цитирует канал члена консультативного органа правительства Индии Винода Паула.

Он отметил, что Индия видела комментарии других стран и следит за происходящим, однако опасений у местных властей это не вызывает.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки.

По данным AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом по состоянию на прошлую неделю известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

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