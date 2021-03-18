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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca

Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca

Индийские власти не видят опасности в вакцине против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca и продолжат масштабное использование этого препарата.

Об этом сообщает Al Jazeera, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще раз хочу вас заверить, что у нас нет никаких причин для беспокойства по этому поводу, поэтому наша кампания по вакцинации с использованием препарата продолжится", - цитирует канал члена консультативного органа правительства Индии Винода Паула.

Он отметил, что Индия видела комментарии других стран и следит за происходящим, однако опасений у местных властей это не вызывает.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки.

По данным AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом по состоянию на прошлую неделю известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцину от COVID-19 в Индии приходится выбрасывать: люди не хотят делать прививки

Автор: 

вакцина (3815) Индия (404) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca

Не, это правильно. А то их скоро будет больше, чем китайцев.
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18.03.2021 12:38
+2
Вы хотели сказать - CoviShit?
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18.03.2021 12:46
+1
Вони і воду п"ють прямо з Гангу, де плавають трупи і нічо.
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18.03.2021 12:41
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Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca

Не, это правильно. А то их скоро будет больше, чем китайцев.
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18.03.2021 12:38 Ответить
Вони і воду п"ють прямо з Гангу, де плавають трупи і нічо.
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18.03.2021 12:41 Ответить
я думаю что индусы вообще не болеют Ковидом, потому что они закаленные и не изнеженные как мы..
Им вообще не нужно колоться - нехрен равняться на бритов и других колонизаторов..

Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8367

Власти Индии не видят причин для беспокойства и продолжат использование вакцины AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5519
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18.03.2021 12:41 Ответить
Вы хотели сказать - CoviShit?
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18.03.2021 12:46 Ответить
Не, сказали правильно - против AstraZeneca они ничего не имеют. А вот CoviShit-том пусть тупые .... представители третьего мира колются.
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18.03.2021 12:57 Ответить
У них якраз така сама вакцина як і у нас
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18.03.2021 13:25 Ответить
А хто казав, шо iндуси - не представники третього свiту? Але ж мова йде про те, шо: "Индийские власти не видят опасности в вакцине ... компании AstraZeneca". AstraZeneca!, а не вакцини Індійського інституту сироватки крові
Якшо бажаєте знати рiзницю - запитайте у любого лiкаря якi лiки краще - оригiнал чи iндуський дженерiк, бiосимиляра або бiоаналог
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18.03.2021 13:40 Ответить
У вас застарілі дані. Індуси вже не є представниками третього світу.
Це ми туди потрапили.
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18.03.2021 14:56 Ответить
То ви маєте недостовірні данi
Україну поки що вiдносять до країн другого свiту, а ось iндуси таки ще третiй свiт
> https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Third_world_countries_map_world_2.PNG джерело <
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18.03.2021 20:05 Ответить
Якось дуже по-європейськи індуси назвали свій Covi-Shit. Посоромились назвати в національних традиціях на мові хінді: КрішнаКОВІДанталава Чандрасекар Бхагаван Сінгх. Отоді б їх екстракт з холерних вібріонів, настояний на водах стічних канав з фавел продавався б туговато
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18.03.2021 13:00 Ответить
Найди 10 отличий (кроме названий)
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/hp/cdc/if-hp-cdc-ipsm-covid-19-astrazeneca-covishield-bio-pg-07-205.pdf COVID-19 Vaccine - ChAdOx1-S [recombinant] AstraZeneca/COVISHIELD Vaccine Biological Page
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18.03.2021 13:01 Ответить
1 394 134 688 человек. Могут себе позволить...
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18.03.2021 12:50 Ответить
Чому нашого президента і міністра МОЗ вакцинують Covishield, а індуси відмовляються від AstraZeneca ?
Спеціально переглянув відео вакцинації.Пляшечки,з яких набирають вакцину,виглядають так:
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3576
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18.03.2021 12:53 Ответить
Пляшечки для білих людей виглядають так :
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6249
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18.03.2021 12:57 Ответить
Пляшки то такое. Налить туда можно шо хочешь. Ну и бутафорский шприц для кино никто не отменял.
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18.03.2021 12:57 Ответить
Це точно.
Деякі блогери поширюють відео з вакцинації Зеленського,де набирають вакцину в шприц з синьою голкою,а колють з бузковою !
Ось відео з BBC News Україна:
Набирає:https://youtu.be/mQ9egBRj8bk?t=88
Щепить: https://youtu.be/mQ9egBRj8bk
Не знаю,що за аномалія така...
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18.03.2021 13:12 Ответить
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6601
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18.03.2021 13:15 Ответить
Если бы вы были хоть немного близки к медицине, то знали бы, что по протоколу игла для набора препарата и игла для введения должны быть разными ))
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18.03.2021 14:50 Ответить
Отож бо ! Так і народжується недовіра і фейки.Якби було повне відео,від набору вакцини,до самого вакцинування,у вигляді прес-конференції (вони ж ******* шоу),з заміром антитіл, використаних ампул ,і т.п.- питань би не виникало.
(Відео з вакцинацією Стєпанова -взагалі зняте на мобілку-шестипіксельку тремтячою рукою з чудних ракурсів).
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18.03.2021 15:25 Ответить
Фу,зеленая пилять...
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18.03.2021 12:59 Ответить
" а індуси відмовляються від AstraZeneca ?"
Що, навіть назву статті не прочитали?
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18.03.2021 13:14 Ответить
Та ніби як відмовляються.https://ua.interfax.com.ua/news/general/730938.html В Індії вакцину від COVID-19 доводиться викидати через небажання населення робити щеплення
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18.03.2021 13:45 Ответить
По Вашому посиланню
https://censor.net/ua/news/3254114/*************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75878267

Це не тому, що таке вже небажання, а тому, що приходять невчасно, і частину вакцин к відкритих ампулах доводиться утилізувати.
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18.03.2021 13:54 Ответить
скільки різних вакцин від ковід зараз у світі..
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5164
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18.03.2021 13:08 Ответить
Влада Індії не бачить причин для занепокоєння і продовжить використання вакцини AstraZeneca - Цензор.НЕТ 7908
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18.03.2021 13:09 Ответить
хм... 40 случаев тромбоза на 17 млн. людей... да шанс попасть под машину переходя дорогу на зеленый выше...
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18.03.2021 14:50 Ответить
 
 