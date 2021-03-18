Рада не планирует менять график работы из-за ужесточения карантина в Киеве, - Верещук

Верховная Рада не собирается менять график работы из-за ужесточения карантинных ограничений в столице.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы дорабатываем завтра последний день, а потом неделя работы в округах, то есть в регионах. Нас не будет под куполом, а, следовательно, надеюсь, что через неделю ситуация улучшится. Я знаю, что господин Разумков сказал, что ничего для нас (парламента. - Ред) пока не меняется", - рассказала Верещук.

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