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Рада не планирует менять график работы из-за ужесточения карантина в Киеве, - Верещук
Верховная Рада не собирается менять график работы из-за ужесточения карантинных ограничений в столице.
Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы дорабатываем завтра последний день, а потом неделя работы в округах, то есть в регионах. Нас не будет под куполом, а, следовательно, надеюсь, что через неделю ситуация улучшится. Я знаю, что господин Разумков сказал, что ничего для нас (парламента. - Ред) пока не меняется", - рассказала Верещук.
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Отважные.
Это лохи пусть сидят дома со своими сопливыми детьми на удаленке и учат уроки !!!
Где вакцинация ?
За какие деньги опять 2 недели сидеть дома ?