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Новости Коронавирус и карантин
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Рада не планирует менять график работы из-за ужесточения карантина в Киеве, - Верещук

Рада не планирует менять график работы из-за ужесточения карантина в Киеве, - Верещук

Верховная Рада не собирается менять график работы из-за ужесточения карантинных ограничений в столице.

Об этом рассказала в комментарии журналистам нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы дорабатываем завтра последний день, а потом неделя работы в округах, то есть в регионах. Нас не будет под куполом, а, следовательно, надеюсь, что через неделю ситуация улучшится. Я знаю, что господин Разумков сказал, что ничего для нас (парламента. - Ред) пока не меняется", - рассказала Верещук.

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Автор: 

ВР (29240) карантин (16729) Верещук Ирина (504) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Рада не планирует менять график работы из-за ужесточения карантина в Киеве, - Верещук

Отважные.
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18.03.2021 12:41 Ответить
Вона літає на парасольці і всьо пофігу.
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18.03.2021 12:44 Ответить
Не времени , нужно деребанить буджет и зарабатывать бабло ...
Это лохи пусть сидят дома со своими сопливыми детьми на удаленке и учат уроки !!!
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18.03.2021 13:06 Ответить
А хто це?
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18.03.2021 12:45 Ответить
Как задолбал этот мер и эти выбранные 73 мя процентами ...
Где вакцинация ?
За какие деньги опять 2 недели сидеть дома ?
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18.03.2021 13:04 Ответить
а верховна рада не в киеві а на порасольці
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18.03.2021 13:07 Ответить
а хто це така?колишній мер рави-руської та кандидат який обісрався на виборах мера Київа-
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18.03.2021 13:08 Ответить
Это трактуется та - Никто и ничто не помешает нам слугам уродам продать-сдать Землю Украины.
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18.03.2021 13:08 Ответить
Тепер під шумок пандемії продадуть - все, як землю і закріпачать всіх, як новий тоталітарний закон, який нагадує останні дні епохи перед розвалом СРСР про обіг зброї.
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18.03.2021 13:42 Ответить
 
 