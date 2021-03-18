Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего в интервью президента России Владимира Путина убийцей, который заплатит за вмешательство в выборы в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Я думаю, это будет обострение отношений. Правильно говорит Байден или неправильно? Если сегодня на Донбассе погибло 13 тыс. украинцев, и их убивают потому, что Украина хочет иметь свое право на внутреннюю и внешнюю политику, и эту войну развязала Россия, и не без участия Путина - я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев", - сказал Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ согласился с высказыванием Байдена.
"Я заявляю: да, украинцев сегодня убивают на Донбассе. Возможно, и Байден это видит, и он это не просто придумал, а по реальному факту", - добавил Кравчук.
Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.
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Суть коменту: "А щоб тебе, хвойдо - начебто жінка, а так наперділа, що нема чим дихати!"
Окремо порекомендую Вам Сидора Воробкевича. Щоправда, він використовував буковинський діалект, який дещо від гуцульського відрізняється. Але стійкий гарний настрій після прочитання його книг гарантовано. Приміром, чого вартий цикл оповідань про "славне містечко Безглуздів", де градоначальником був такий собі Яремко Головатий. Написано було 150 років тому, однак враження, ніби позавчора...
А тут вчора вночі в одній із тем якесь п'яне створіння почало з@лупатися проти "западенських рагулів з полонини" - передбачувано отримав і в хвіст і в гриву ))) і бувають же такі екземпляри...
Ось тут (зараз зі смартфона, тому даю простим посиланням): https://censor.net/ua/news/3254225/slugy_narodu_proponuyut_vprovadyty_kryminalnu_vidpovidalnist_za_propagandu_russkogo_myra_zakonoproyekt
Якщо дозволите, трошки підкажу Вам: мова у нас одна (і в галичан, і у слобожанців) - українська, а діалекти мови - різні (відповідно галицький, слобожанський). Але то деталі.
А ось дзуськи. Лінгвістика насправді доволі точна наука з чіткими визначеннями понять і термінів. Зокрема є чітко визначені мовознавцями детермінації мови та діалекту. Саме тому, наприклад, шведська і норвезька - це дві різні мови (не кажучи вже про данську та ісландську), а не "діалекти скандинавської" (або у клінічному імперському випадку - "норвежский и датский это диалекты великошведского, так что будем собирать земли викингов под шведскую корону, во имя Одина"😂). Хоч вони дуже близькі, і норвежець та швед легко зрозуміють одне одного. Але це все одно мови.
А українська та російська тим паче, українська взагалі ближча до західнослов'янських (польська, чеська) і до хорватської. Причому не "на слух", а за об'єктивними параметрами - насамперед граматика і лексичний склад.
по Кравчуківськи
https://shapito.d3.ru/nekhvatka-ikhtamnetov-2129347/ Нехватка ихтамнетов
На сайте Массовки.ру набирают зрителей на концерт "Крымская весна" в Лужниках. Видать, https://moskvichmag.ru/gorod/deputaty-pozhalovalis-chto-dvornikov-sgonyayut-na-kontsert-v-chest-prisoedineniya-kryma/ дворников уже не хватает .
В программе:
1. Хор Турецкого
2. Назима
3. Родион Газманов
4. Группа «Руки вверх»
5. Гр. «А-Студио»
6. Сергей Лазарев
7. Гр. «Город 312»
8. Григорий Лепс
9. Полина Гагарина
10. МОТ
11. Клава Кока
12. Елена Ваенга
13. Владимир Пресняков
14. Пелагея
15. Тамара Гвердцители
16. Бурито
17. Джиган
18. Гр. «2Маши»
19. Лариса Долина
20. Олег Газманов
Слабо?
Як на мене, Кравчук - троль 80-го рівня .
"Мало ли куда завтра ветер подует". Тьху, старий шакал, мля!