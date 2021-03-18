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Новости Агрессия России против Украины
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Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена

Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего в интервью президента России Владимира Путина убийцей, который заплатит за вмешательство в выборы в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я думаю, это будет обострение отношений. Правильно говорит Байден или неправильно? Если сегодня на Донбассе погибло 13 тыс. украинцев, и их убивают потому, что Украина хочет иметь свое право на внутреннюю и внешнюю политику, и эту войну развязала Россия, и не без участия Путина - я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ согласился с высказыванием Байдена.

"Я заявляю: да, украинцев сегодня убивают на Донбассе. Возможно, и Байден это видит, и он это не просто придумал, а по реальному факту", - добавил Кравчук.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Читайте: Кравчук об участии "эксперта ДНР" в ТКГ: "Хотят из переговоров делать базар или проходной двор"

Автор: 

Байден Джо (2786) Кравчук Леонид (1226) путин владимир (31236) россия (95454) США (26542)


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Топ комментарии
+13
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 3431
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18.03.2021 12:46
+13
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 9056
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18.03.2021 12:55
+11
ПУТИН ***** И УБИЙЦА !!!! СМЕРТЬ ***** !!!!!
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18.03.2021 12:46
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Правила форума Совет форумчан
ПУТИН ***** И УБИЙЦА !!!! СМЕРТЬ ***** !!!!!
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18.03.2021 12:46 Ответить
Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена - Цензор.НЕТ 6232
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18.03.2021 12:58 Ответить
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 2311
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18.03.2021 12:46 Ответить
Стадом відчувають однакові емоцї- це не є мисленням.
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18.03.2021 12:48 Ответить
вот-вот. вся предвыборная компания была на эмоциях, а не на мозгах.
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18.03.2021 13:06 Ответить
Так- бо більшість людства безмізка.
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18.03.2021 13:16 Ответить
День откровений от Кравчука.
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18.03.2021 12:46 Ответить
Глава ХХІІ вірш 1985.
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18.03.2021 12:50 Ответить
Дед решил "душу очистить"? Перед "длинной дорогой"!
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18.03.2021 13:02 Ответить
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена, а почему сам кравчук не скажет что пуйло убица, а то его фраза очень хитрожопо звучит. почему он не сказал так - могу сказать что кремль и путин убийцы!
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18.03.2021 13:07 Ответить
Вы абсолютно правы - старое совковое, КГБистское чмурло Кравчук даже под страхом СВОЕЙ смерти не назовёт кремлёвскую крысу убийцей, террористом, педофилом, подонком, вором и мразью....Кравчук всего лишь не может назвать кремлёвского шизоида прекрасным человеком, не более....
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18.03.2021 13:33 Ответить
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 3431
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18.03.2021 12:46 Ответить
Бо нехій було кота приносити у жертву. Ото замість вищих парфумів і викликав якусь наволоч...
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18.03.2021 12:56 Ответить
На світі існує дохолєри всякої безтямної та непотрібної живності. Москалі, приміром. Закатрупив би той дурник у чорному шляфрокові москалика - ефект був би справжнім!
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18.03.2021 13:14 Ответить
мне обычно нравятся ваши коменты, я дуже гарно володію українською мовою, но здесь даже я офигел, я понял что там что-то ругательное, но толком ничего не понял
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18.03.2021 13:11 Ответить
Тут допоможе словник гуцульського діалекту (легко нагуглити), твори Стефаника, Черемшини та інших авторів з тих місць...
Суть коменту: "А щоб тебе, хвойдо - начебто жінка, а так наперділа, що нема чим дихати!"
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18.03.2021 13:17 Ответить
с вашего позволения скопирую, и в первых числах, как зарплата придет на карту отправлю эту фразу нашей бухгалтерше, она на 8 марта со всех мужиков по 400 грн сняла на подарки женскому коллективу
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18.03.2021 13:25 Ответить
Схвалюю! Ще файний вислів - "най ті коні ґрали" (щоб тебе коні трахали) 😁
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18.03.2021 13:29 Ответить
А ваша бухгалтерша після орприходування подарків з жіночим колективом на 400грн ковід-19 не захворіли? Не витрачайте часу і гоніть їх всіх на тести.Про результати розкажете.
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18.03.2021 14:11 Ответить
а мы раздельно работаем, они в офисе, а мы работяги, кто на складе, кто на производстве, кто водителями, я за 10 лет там был 3 раза, сдавал трудовую, юбилей фирмы, и крайний раз 2 года назад к нам приезжали в офис сотрудники банка когда получали новые карты в связи с переходом в другой банк. у нас общение только через группу вайбер
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18.03.2021 14:20 Ответить
Дякую за відповідь. Значить контакти з групами ризику у вас відсутні.З ковідом не можна *************. Удачі!
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18.03.2021 17:51 Ответить
желаю всем украинцам здоровья и беречь себя, а также обязательно при возможности нужно вакцинироваться.
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18.03.2021 17:56 Ответить
А ще Іван Франко (тут рафінований гуцульський діалект). У Василя Стефаника - радше, галицький діалект.
Окремо порекомендую Вам Сидора Воробкевича. Щоправда, він використовував буковинський діалект, який дещо від гуцульського відрізняється. Але стійкий гарний настрій після прочитання його книг гарантовано. Приміром, чого вартий цикл оповідань про "славне містечко Безглуздів", де градоначальником був такий собі Яремко Головатий. Написано було 150 років тому, однак враження, ніби позавчора...
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18.03.2021 13:29 Ответить
Дякую, Воробкевича почитаю. А справді хардкорний, автентичний гуцульський говір у Марка Черемшини, там навіть жорсткіше, ніж у Франка, і багато колоритної гуцульської лайки
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18.03.2021 13:33 Ответить
Це точно!
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18.03.2021 13:39 Ответить
Добрый день, благодаря Вам у меня весь офис начал искать выражения на гуцульском, естественно я шутил про бухгалтера, у нас очень хороший коллектив, я живу в Харькове, у нас 95% русскоязычных, но когда я ребят приколол Вашими фразами, у нас стал трэнд на галичанский язык, как только немного подучусь, будем с вами только на нем на сайте и разговаривать, это реально круто если другие ребята с сайта будут присоединяться) удачи Вам.
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19.03.2021 16:53 Ответить
Вітаю! То є барзо файно!
А тут вчора вночі в одній із тем якесь п'яне створіння почало з@лупатися проти "западенських рагулів з полонини" - передбачувано отримав і в хвіст і в гриву ))) і бувають же такі екземпляри...
Ось тут (зараз зі смартфона, тому даю простим посиланням): https://censor.net/ua/news/3254225/slugy_narodu_proponuyut_vprovadyty_kryminalnu_vidpovidalnist_za_propagandu_russkogo_myra_zakonoproyekt
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19.03.2021 17:02 Ответить
та пішліть цього покидька, а най ему грець, воно зачато під тином де мій собака справляв нужду) ніц їм усім! мне кажется что у меня получается)
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19.03.2021 17:27 Ответить
. Послати того вар'ята - справа нехитра. Значно веселіше поганяти його сцяним ганчір'ям з обов'язковим веселим улюлюканням. Перед посиланням туди, звідки тяжко повертатися.
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19.03.2021 17:49 Ответить
І не тільки поганяти статевими ганчірками (😁), а ще й спровокувати того слудвана повною мірою продемонструвати свою сутність і сучність. Що власне і трапилося - пішли під кінець вже рафіновані меседжі від змивних бачків раша-ТВ.
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19.03.2021 19:09 Ответить
Дякую за добрі слова.
Якщо дозволите, трошки підкажу Вам: мова у нас одна (і в галичан, і у слобожанців) - українська, а діалекти мови - різні (відповідно галицький, слобожанський). Але то деталі.
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19.03.2021 17:46 Ответить
Все вірно. До речі, вища філологічна освіта знадобилася під час дискусій (ще до війни навіть) із впоротими москальськими імперцями, які казали, нібито "никакого украинского языка нет, это диалект русского".
А ось дзуськи. Лінгвістика насправді доволі точна наука з чіткими визначеннями понять і термінів. Зокрема є чітко визначені мовознавцями детермінації мови та діалекту. Саме тому, наприклад, шведська і норвезька - це дві різні мови (не кажучи вже про данську та ісландську), а не "діалекти скандинавської" (або у клінічному імперському випадку - "норвежский и датский это диалекты великошведского, так что будем собирать земли викингов под шведскую корону, во имя Одина"😂). Хоч вони дуже близькі, і норвежець та швед легко зрозуміють одне одного. Але це все одно мови.
А українська та російська тим паче, українська взагалі ближча до західнослов'янських (польська, чеська) і до хорватської. Причому не "на слух", а за об'єктивними параметрами - насамперед граматика і лексичний склад.
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19.03.2021 18:51 Ответить
Навіщо цього Кравчука піарити? Ви забулися,що він раніше казав?
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18.03.2021 12:50 Ответить
міжкрапельно так зголосився
по Кравчуківськи
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18.03.2021 12:54 Ответить
Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена - Цензор.НЕТ 9056
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18.03.2021 12:55 Ответить
так чим його Байден вилікував: рукоположенням, чи рукоприкладством?
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18.03.2021 12:57 Ответить
Епічно. Кравчук ідучи в ТКГ думав що все буде як в 90-і з Борею Бухаловим : пийнули порішали і все чіки-піки. Тільки не знав старий дурпецяло що з ****** таке не проканає. Ось і бовкає що попало.
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18.03.2021 14:21 Ответить
Дополнение к списку "больших друзей" Украины:

https://shapito.d3.ru/nekhvatka-ikhtamnetov-2129347/ Нехватка ихтамнетов

На сайте Массовки.ру набирают зрителей на концерт "Крымская весна" в Лужниках. Видать, https://moskvichmag.ru/gorod/deputaty-pozhalovalis-chto-dvornikov-sgonyayut-na-kontsert-v-chest-prisoedineniya-kryma/ дворников уже не хватает .

В программе:
1. Хор Турецкого
2. Назима
3. Родион Газманов
4. Группа «Руки вверх»
5. Гр. «А-Студио»
6. Сергей Лазарев
7. Гр. «Город 312»
8. Григорий Лепс
9. Полина Гагарина
10. МОТ
11. Клава Кока
12. Елена Ваенга
13. Владимир Пресняков
14. Пелагея
15. Тамара Гвердцители
16. Бурито
17. Джиган
18. Гр. «2Маши»
19. Лариса Долина
20. Олег Газманов
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18.03.2021 12:55 Ответить
Яку зуйню там слухають! бе-е-еее 🤢🤮
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18.03.2021 13:04 Ответить
Тамара Гвердцители - за нее обидно, хороший голос, да и песни не плохие, жаль.
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18.03.2021 13:16 Ответить
Ще й грузинка, а туди ж - за сруський світ, зрадниця...
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18.03.2021 13:23 Ответить
Она еврейка + Лепс, Долина и газмановы.
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18.03.2021 14:18 Ответить
Мама одесситка (читай -- еврейка), отец грузин.
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18.03.2021 15:13 Ответить
А прямо заявить - что Кремль и Путин убивают украинцев!
Слабо?
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18.03.2021 12:55 Ответить
в принципе это там сказанно. операции булевой алгебры -отрицание отрицания (не.....не...) имеет значение истины. здесь без этих наворотов ,это тоже, что "могу сказать, что кремль и ***** убивают украинцев". просто лис старый, хитрющий и изворотливый))
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18.03.2021 13:03 Ответить
Не можу сказати, що Кремль і Путін не вбивають українців: Кравчук погодився зі словами Байдена - Цензор.НЕТ 530
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18.03.2021 12:56 Ответить
а его дружбан фокин может тоже это сказать, просто так, неофициально? или его внучка ему это не советует? ))
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18.03.2021 12:57 Ответить
" ...я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев..." - використовую частку "не" в своєму коменті старий комуняка ніби і визнає П...на вбивцею і в одночас не хоче образити х..ла.
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18.03.2021 13:00 Ответить
Макарич, реабілітуй себе за перший президентський термін!
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18.03.2021 13:00 Ответить
чувствует старый комуняка что черти скоро к себе в котел позовут, вот и пытается попасть в котел не с кипятком, а с теплой водичкой)
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18.03.2021 13:18 Ответить
путин убивает не только украинцев он начал с того, что убил несколько сотен своих сограждан, потом вошел во вкус и начал убивать уже по определенному отбору: фашисты разных мастей, предатели, непослушные, слишком свободные, слишком активные..., короче все, которые враги...
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18.03.2021 13:00 Ответить
Кравчук - флюгер. Чує щось хитрий лис
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18.03.2021 13:06 Ответить
Лис це шляхетна тварина, а Кравчук скоріше гієна або шакал.
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18.03.2021 13:50 Ответить
Радше, знає щось таке, про що не каже. А каже лише те, що вважає за потрібне.
Як на мене, Кравчук - троль 80-го рівня .
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18.03.2021 13:54 Ответить
Байден стал сенатором в 1973 году.В СССР впервые был перед Олимпиадой 80 и вводом войск в Афганистан в 1979 году.Демократ,заика с громаднейшим стажем политической деятельности.Он долго шёл к власти,но хочет оставить в американской истории свой след!Ему не нужны деньги ,слава.В поведении с московским улусом,Китаем ,КНДР ,другими режимами он учитывает большие ошибки,допущенные Обамой,Бушами,Клинтоном и Трампом.Его путь отличен от их.Его слова о кремлёвском мопсе лишний раз доказывают это.Он пытается консолидировать страны ,,золотого миллиарда" на резкий и силовой ответ тирании.Блинкен ,Остин сегодня встречаются с китайцами на Аляске.Разговор будет с позиции силы и китайцы,как и русский мордор заранее опечалены.Байден не уступит ни пяди свободной от тирании земли.И это радует своей предсказуемостью относительно Украины.
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18.03.2021 13:08 Ответить
Какой же он мерзкий слизняк!
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18.03.2021 13:10 Ответить
І як же ж обережно, по-номенклатурному, "обтекаемо" погодився.
"Мало ли куда завтра ветер подует". Тьху, старий шакал, мля!
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18.03.2021 13:12 Ответить
Після слів Байдена про Путіна, - всі стали сміливими.
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18.03.2021 13:13 Ответить
"Нє... нє" - заперечення заперечення. От же ж лис хитрожопий - хєр зрозумієш, чи за наших він, чи за ваших
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18.03.2021 13:18 Ответить
Він усе життя такий. Під час розпаду совка коливався до останнього, аж доки не стався путч ГКЧП.
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18.03.2021 13:38 Ответить
Не можу сказати, що Кравчук не флюгер.
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18.03.2021 13:39 Ответить
Не могу сказать, но не могу не сказать, что сказать не могу... Ох уже эти бывшие комсорги-приспособленцы.
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18.03.2021 14:31 Ответить
Як скаже дядько Джо так і буде
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18.03.2021 14:38 Ответить
Чому це ні разу не прозвучало від ЗЕ-президента , та й Кравчук не промовив прямо- ПУТІН - ВБИВЦЯ , а накрутив там " не можу не сказати" . Мудозвон.
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18.03.2021 16:38 Ответить
 
 