Не могу сказать, что Кремль и Путин не убивают украинцев: Кравчук согласился со словами Байдена

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал слова президента США Джо Байдена, назвавшего в интервью президента России Владимира Путина убийцей, который заплатит за вмешательство в выборы в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я думаю, это будет обострение отношений. Правильно говорит Байден или неправильно? Если сегодня на Донбассе погибло 13 тыс. украинцев, и их убивают потому, что Украина хочет иметь свое право на внутреннюю и внешнюю политику, и эту войну развязала Россия, и не без участия Путина - я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ согласился с высказыванием Байдена.

"Я заявляю: да, украинцев сегодня убивают на Донбассе. Возможно, и Байден это видит, и он это не просто придумал, а по реальному факту", - добавил Кравчук.

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

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