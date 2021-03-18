"Внеочередные заседания во вторую смену": в "Слуге народа" назвали возможный выход из затянувшегося рассмотрения "земельных" поправок

Из-за затянутого рассмотрения "земельных" поправок Верховная Рада может проводить внеочередные заседания во вторую смену для рассмотрения других законопроектов.

Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Мы уже не можем применить сокращенную процедуру (к рассмотрению поправок к законопроекту. - Ред.), как мы использовали для банковского закона, потому что мы уже в рассмотрении вопроса. Это можно было делать только заранее. И там тоже подготовка процедуры занимает около двух недель, поэтому это не вариант ... Здесь выход только в проведении внеочередных заседаний во вторую смену", - сказала Кравчук.

Напомним, 16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.

В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.

Читайте: Рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая, будем назначать внеочередные заседания, - "слуга народа" Кравчук