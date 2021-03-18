"Внеочередные заседания во вторую смену": в "Слуге народа" назвали возможный выход из затянувшегося рассмотрения "земельных" поправок
Из-за затянутого рассмотрения "земельных" поправок Верховная Рада может проводить внеочередные заседания во вторую смену для рассмотрения других законопроектов.
Об этом рассказала в комментарии Цензор.НЕТ заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Мы уже не можем применить сокращенную процедуру (к рассмотрению поправок к законопроекту. - Ред.), как мы использовали для банковского закона, потому что мы уже в рассмотрении вопроса. Это можно было делать только заранее. И там тоже подготовка процедуры занимает около двух недель, поэтому это не вариант ... Здесь выход только в проведении внеочередных заседаний во вторую смену", - сказала Кравчук.
Напомним, 16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.
В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.
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Очередная сессионная неделя в Раде вновь красноречиво продемонстрировала, насколько «зеленой» власти плевать на интересы простых украинцев. И приоритетом является исключительно коррупционные вопросы распродажи страны и украинской земли. А именно земля - это последний стратегический ресурс, который еще не отобрали у людей.
Такие оценки https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
В повестке заседаний не нашлось места рассмотрению важных для страны вопросов снижения тарифов или борьбы с коронавирусом, на которых настаивает оппозиция в лице Юлии Тимошенко. Нет, это никому из власти неинтересно.
Зато первым делом начали протаскивать скандальные законопроекты 2194 и 2195, которые должны на практике запустить с лета дерибан украинской земли. Эти законы являются продолжением продавленного против воли всех украинцев в апреле 2020 года (под шумок коронавируса и локдауна) закона о рынке земли. Антигосударственного и антиукраинского закона, отбирающего землю у народа, против которого почти полгода в сессионном зале билась Тимошенко. А сейчас «Батькивщина» судится против него в Конституционном суде.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB.html Мародерство и шабаш: Тимошенко назвала 5 капканов в законе от власти по земле. Видео
Чем опасны для украинцев законопроекты 2194 и 2195? Они, по сути, отменяют даже те оставшиеся предохранители против дерибана земли, которые с боем смогла добиться в сессионном зале оппозиция в законе о рынке земли.
Во-первых, если законопроекты примут, то фермеры лишаться приоритетного права выкупа арендованной земли. То есть - на мелком и среднем фермерстве можно поставить «крест» в угоду крупным аграрным олигархам, которые обладают финансовым ресурсом, чтобы скупить всю нашу землю.
Во-вторых, больше не будет миллионов гектаров государственных особо ценных земель - с лесами, водоемами, заповедниками, историческими памятниками. Все это можно продать аграрным холдингам, распахать и засеять. Окончательно «добив» нашу экологию.
В-третьих, отменяется прямая норма на запрет иностранцам покупать украинскую землю. Мол, они могут покупать не сельскохозяйственную землю. При этом местные власти получают возможность менять целевое назначение земли. Что это значит на практике? Наши поля с уникальными черноземами назовут «землей для строительства» - и продадут иностранцам.
В-четвертых, исключается из законодательства запрет на снятие верхнего слоя грунта. А это и есть тот уникальный чернозем, которым богата наша страна.
На практике это приведет к тому, что, купив сельхозземлю, можно будет добывать полезные ископаемые, уничтожая чернозем. Или банально снимать чернозем и вывозить из страны.
Лидер оппозиции Тимошенко - это единственный топ-политик, которая последовательно продолжает борьбу за сохранение украинской земли. Поэтому «Батькивщина» внесла сотни правок в антигосударственные законопроекты 2194/2195, чтобы убрать оттуда резонансные нормы, лишающие украинцев земли, а страну - черноземов. Ведь на кону сейчас вопрос национальной безопасности.
Стоит отметить: украинцы прекрасно видят, что Тимошенко - это единственный политик, защищающий их интересы. Как на уровне парламента, так и в местных советах, где по всей стране представлена «Батькивщина».
Собственно, поэтому, с одной стороны, постоянно растет поддержка Тимошенко и ее партии. С другой - борьбу Тимошенко за землю является серьезной угрозой для «зеленой» власти и ее рейтинга.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/12/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB.html Главный итог года - полный провал Зеленского! Единственное спасение - Тимошенко
Кстати, именно «Батькивщина» постоянно публично вскрывает тайные планы власти. Зачем проводится в последние годы политика обнищания людей с помощью грабительских цен и тарифов? Чтобы бедные люди в селах за копейки продали свои земельные паи.
Как правильно отмечает Тимошенко, голосование за законопроекты 2194/2195 - это предательство интересов страны на уровне Харьковских соглашений 2010 года. Посмотрим, кто персонально из «слуг народа» станет предателем Украины, лишив ее земли…
Один вільна людина купив у інших супер-вільних людей шматок землі за дуже цінний товар - скляне намисто.
Варто зрозуміти що у чароккі (як і у інших індіанців) були вельми специфічні стосунки до землі ... Оні просто тупо не розуміли, як можна володіти повітрям, сонцем, морем?! Вони були кочівниками і мисливцями і на той момент думали, що тупо наіпалі цих блідолицих, бо придбали те, що можна носити на шиї, покласти в торбу, подарувати дружині і дітям. А білі купили повітря і небо, яке все одно не може належати комусь одному. Уявлення про те, що на цьому місці поставлять дому та паркани, а безонів проженуть або вб'ють, і вже не буде полювання , маїс там рости не буде у чароккі тупо не вистачало уяви ...
Ось і сьогодні нам розповідають казки, про те, що мовляв землю іноземці адже не вивезуть. Мовляв земля все одно залишиться в Україні ...
Адже тут питання не в тому, що намисто (ящик водяри) це реальна цінність, а земля вона все одно моя, бо я на ній народився і виріс ... це дуже хибне уявлення ...
Адже у чароккі в 1626 році було і перевага в порівнянні з ********* індіанцями України. У них не було зомбоящик і зеленої цвілі по зомбоящику не було !