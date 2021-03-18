В Украине более 1,3 тыс. человек заболели COVID-19 повторно: антитела держатся от 2 до 4 месяцев, - ЦОЗ
В Украине с начала пандемии у 1360 человек зафиксировали повторное заболевание COVID-19. При этом в Министерстве здравоохранения нет данных о том, был ли причиной повторного заражений тот же штамм вируса или новый.
Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, такие данные представили областные лабораторные центры.
"Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие, и затем через некоторое время им вновь был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию на позавчера, то есть на 16 число, людей 1360", - сказал Родына.
Он добавил, что если человек переболел COVID-19, то нет гарантий того, что он не заболеет повторно.
"Антитела... держатся, по разным данным, от 2 до 4 месяцев... Если человек говорит, что у него есть антитела - это не значит, что он абсолютно защищен здесь и сейчас", - заявил Родына.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Конституции неужели не сказано что они должны заботится о здоровье нации ?
Не пора бы нанять других пока нация не закончилась с ихними эксперементами ?
Больше года прошло с начала вируса а этим плевать на все , где обещанная вакцинация чемпионами по борьбе с короновирусом ??????????????
ЗАКОН
Основы законодательства Украины о здравоохраненииРаздел 1. Основные положения
Статья 5. Охрана здоровья - общая обязанность общества и государства
Государственные, общественные или другие органы, предприятия, учреждения, организации, должностные лица и граждане обязаны обеспечить приоритетность здравоохранения в собственной деятельности, не причинять ущерба здоровью населения и отдельных лиц, в пределах своей компетенции предоставлять помощь больным, инвалидам и пострадавшим от несчастных случаев, способствовать работникам органов и учреждений здравоохранения в их деятельности, а также исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о здравоохранении.
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko
Сергій Стерненко
@sternenko
В суботу у Києві вводять локдаун. Але насправді це ще одна причина «випадково» опинитися під Офісом Президента. Все буде зачинене, а проводити час на свіжому повітрі з гарними людьми, відстоююючи свої права - це завжди добра ідея. Вдягайте маски і беріть антисептики. Побачимось.
По данным ВОЗ 15% населения Земного шара имеют природный иммунитет. В Украине примерно так же. Пока всех вакцинируют эта цифра может вырости до 30%.