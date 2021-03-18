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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине более 1,3 тыс. человек заболели COVID-19 повторно: антитела держатся от 2 до 4 месяцев, - ЦОЗ

В Украине более 1,3 тыс. человек заболели COVID-19 повторно: антитела держатся от 2 до 4 месяцев, - ЦОЗ

В Украине с начала пандемии у 1360 человек зафиксировали повторное заболевание COVID-19. При этом в Министерстве здравоохранения нет данных о том, был ли причиной повторного заражений тот же штамм вируса или новый.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, такие данные представили областные лабораторные центры.

"Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз и были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие, и затем через некоторое время им вновь был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию на позавчера, то есть на 16 число, людей 1360", - сказал Родына.

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Он добавил, что если человек переболел COVID-19, то нет гарантий того, что он не заболеет повторно.

"Антитела... держатся, по разным данным, от 2 до 4 месяцев... Если человек говорит, что у него есть антитела - это не значит, что он абсолютно защищен здесь и сейчас", - заявил Родына.

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карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Я так понимаю что властям ПЛЕВАТЬ на народ ?
В Конституции неужели не сказано что они должны заботится о здоровье нации ?
Не пора бы нанять других пока нация не закончилась с ихними эксперементами ?
Больше года прошло с начала вируса а этим плевать на все , где обещанная вакцинация чемпионами по борьбе с короновирусом ??????????????
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18.03.2021 13:30
+2
Народ уже по второму кругу болеет, а зэбилы еще вакцину нормальную не завезли...
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18.03.2021 13:16
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Народ уже по второму кругу болеет, а зэбилы еще вакцину нормальную не завезли...
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18.03.2021 13:16 Ответить
Денег нет на вакцину, все в конвертах в раде пораздавали а остаток на дороги ушли ...
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18.03.2021 13:31 Ответить
Та якби дійсно щось нормальне зробили. Не знаю з якого фонду робили якісь шматалайники на нашій вулиц,і але якість жахлива. Збираємо підписи до мера : хай приїде ставленик замайбахів( палиці) подивиться в якому стані вулиця через 5 місяців.
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18.03.2021 14:03 Ответить
Сказали. что двигаться придётся каждый понедельник.
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18.03.2021 13:17 Ответить
Та то не страшно, бо недовго.
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18.03.2021 14:21 Ответить
Я так понимаю что властям ПЛЕВАТЬ на народ ?
В Конституции неужели не сказано что они должны заботится о здоровье нации ?
Не пора бы нанять других пока нация не закончилась с ихними эксперементами ?
Больше года прошло с начала вируса а этим плевать на все , где обещанная вакцинация чемпионами по борьбе с короновирусом ??????????????
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18.03.2021 13:30 Ответить
ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ
ЗАКОН
Основы законодательства Украины о здравоохраненииРаздел 1. Основные положения

Статья 5. Охрана здоровья - общая обязанность общества и государства
Государственные, общественные или другие органы, предприятия, учреждения, организации, должностные лица и граждане обязаны обеспечить приоритетность здравоохранения в собственной деятельности, не причинять ущерба здоровью населения и отдельных лиц, в пределах своей компетенции предоставлять помощь больным, инвалидам и пострадавшим от несчастных случаев, способствовать работникам органов и учреждений здравоохранения в их деятельности, а также исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о здравоохранении.
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18.03.2021 13:37 Ответить
Негайно карантин для всіх закладів освіти!!! Усі класи від 1 до 11. Усі дитсадки і вищі!!!
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18.03.2021 13:46 Ответить
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https://twitter.com/sternenko


https://twitter.com/sternenko
https://twitter.com/sternenko

Сергій Стерненко

@sternenko


В суботу у Києві вводять локдаун. Але насправді це ще одна причина «випадково» опинитися під Офісом Президента. Все буде зачинене, а проводити час на свіжому повітрі з гарними людьми, відстоююючи свої права - це завжди добра ідея. Вдягайте маски і беріть антисептики. Побачимось.
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18.03.2021 13:53 Ответить
Так а смысл в вакцинации, если от 2-х до 4-х?
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18.03.2021 14:03 Ответить
При вакцинации антитела другой системы.
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18.03.2021 16:19 Ответить
Что будет после вакцинации нет статистики. Надеются от 4-х до 8-ми.

По данным ВОЗ 15% населения Земного шара имеют природный иммунитет. В Украине примерно так же. Пока всех вакцинируют эта цифра может вырости до 30%.
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18.03.2021 16:34 Ответить
После вакцинации смерть до года срока, все индивидуально
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18.03.2021 16:39 Ответить
Хороший вопрос! Не нужны никакие вакцины! Нас Бог бережет, что не закупили больше этих сиропов смерти, вы посмотрите, страны отказываются от Астра зенеки, а наш чудак топит за эту вакцину, так хочется побольше людей убить или сделать инвалидами, а как же бабло надо отрабатывать! Приспешники Сатаны не понимают до конца, что тоже пойдут в утиль как свидетели преступления против жизни Человека
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18.03.2021 16:38 Ответить
Не пори чушь! Астра зенека , как и др. вакцины - это "вещь в себе", никто точно не знает отдалённых последствий ни этой, ни других вакцин; именно эта не хуже остальных. Вон Англия поголовно вакцинируется - и где кучи трупов? Наоборот, положение у них вроде улучшается. Плюс "наш чудак" совершенно не заинтересован уничтожить народ вакцинами: а с кого они будут купоны стричь, если работники и налогоплательщики вымрут?
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18.03.2021 21:55 Ответить
 
 