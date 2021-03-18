РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11056 посетителей онлайн
Новости
1 849 8

Кабмин не имел оснований для моего увольнения с должности главы правления "Укрзализныци": решение принято с нарушением закона, - Жмак

Кабмин не имел оснований для моего увольнения с должности главы правления

Решение Кабмина об увольнении Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныци" принято с нарушениями процедур и закона.

Об этом заявил экс-глава правления  "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины принял решение о моем увольнении с должности председателя правления "Укрзализныци". Указанное решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил Жмака с должности главы правления "Укрзализныци"

Как это происходило? В понедельник на внеочередном заседании Наблюдательного совета я представил трехчасовой отчет. Никаких комментариев или, как сейчас говорят, "фидбэка", кроме жалоб на плохую коммуникацию между нами, я не получил. Вчера (16 марта. - Ред.) утром, в свой день рождения, я получил "праздничный" звонок от Председателя Наблюдательного совета, который тепло поздравил меня, пожелал скорейшего выздоровления и предложил срочно написать заявление об увольнении по согласию сторон. Поскольку оснований для такого "дружественного предложения" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от Наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял. После этого, сегодня (17 марта. - Ред.), ломая все стереотипы о медлительности принятия решений Министерством инфраструктуры, министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмину представление на мое увольнение.

Что нашей команде удалось за эти полгода? Прежде всего - остановить стремительное падение компании и изменить экономический тренд с отрицательного на положительный. Финансы, активы, договора, кредиты - все это досталось нам в крайне разбалансированном состоянии. Почему все было так плохо - вопрос скорее к Наблюдательному совету, который работает с 2018 года. Мы же делали то, для чего нас позвали - четвёртый квартал 2020 стал более успешным, чем аналогичный в двух предыдущих докризисных годах, доля вагонов УЗ на рынке выросла с 16 до 24 процентов, мы начали ломать схемы и бороться с коррупцией, вернули УЗ доверие рынка и делового сообщества, пассажирские маршруты восстанавливались, электроэнергию стали покупать напрямую у производителя и за два месяца 2021 продали металлолома в два раза больше, чем за весь 2020 г.", - рассказал Жмак.

Кабмин не имел оснований для моего увольнения с должности главы правления Укрзализныци: решение принято с нарушением закона, - Жмак 01
Кабмин не имел оснований для моего увольнения с должности главы правления Укрзализныци: решение принято с нарушением закона, - Жмак 02
Кабмин не имел оснований для моего увольнения с должности главы правления Укрзализныци: решение принято с нарушением закона, - Жмак 03

Автор: 

Кабмин (14026) увольнение (2676) Укрзализныця (2745) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323) Жмак Владимир (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кабмин не имел оснований для моего увольнения с должности главы правления "Укрзализныци": решение принято с нарушением закона, - Жмак

Имел-не имел... Нарушение закона... Чувак, ты шо. в Америке всю жизнь прожил?
показать весь комментарий
18.03.2021 13:48 Ответить
вы ничего не знаете об этой ситуации..., или слишком много знаете, чтобы пороть такую чушь...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:52 Ответить
умный же человек, и так искренне удивляется..., вот потому, что все стало налаживаться, и уволили, потому что у каждого госактива (считай безхозного), есть настоящие "хозяева", которые его вечно доят и которым выгодно, чтобы он был развален, бесперспективен и мутен..., тогда с него можно стричь бабло в виде разных схем до полного его обнищания, как и нас с вами..., такая она жизнь в олигархической стране...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:51 Ответить
Не тільки звільнити ??? А ще кримінальну справу і під суд !!!!!
показать весь комментарий
18.03.2021 13:56 Ответить
Жмака сожмакали, а он не хочет.
Отнюдь, сожмаканый Жмак хочет разжмакаться.
показать весь комментарий
18.03.2021 14:03 Ответить
всех людей, которые реально что-то хотят поменять в государстве/гос. компаниях почему-то очень быстро увольняют. возможно единственный толковый топ менеджер, который остался - это Смелянский в Укрпочте.
показать весь комментарий
18.03.2021 16:45 Ответить
 
 