Кабмин не имел оснований для моего увольнения с должности главы правления "Укрзализныци": решение принято с нарушением закона, - Жмак

Решение Кабмина об увольнении Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныци" принято с нарушениями процедур и закона.

Об этом заявил экс-глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины принял решение о моем увольнении с должности председателя правления "Укрзализныци". Указанное решение выглядит, как минимум, странно, как в связи с отсутствием оснований, так и с грубым нарушением всех возможных процедур и закона.

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Как это происходило? В понедельник на внеочередном заседании Наблюдательного совета я представил трехчасовой отчет. Никаких комментариев или, как сейчас говорят, "фидбэка", кроме жалоб на плохую коммуникацию между нами, я не получил. Вчера (16 марта. - Ред.) утром, в свой день рождения, я получил "праздничный" звонок от Председателя Наблюдательного совета, который тепло поздравил меня, пожелал скорейшего выздоровления и предложил срочно написать заявление об увольнении по согласию сторон. Поскольку оснований для такого "дружественного предложения" я не видел, каких-либо сообщений о недостатках в своей работе от Наблюдательного совета никогда не получал, поэтому эту щедрую оферту не принял. После этого, сегодня (17 марта. - Ред.), ломая все стереотипы о медлительности принятия решений Министерством инфраструктуры, министр уже с самого утра подготовил и передал Кабмину представление на мое увольнение.

Что нашей команде удалось за эти полгода? Прежде всего - остановить стремительное падение компании и изменить экономический тренд с отрицательного на положительный. Финансы, активы, договора, кредиты - все это досталось нам в крайне разбалансированном состоянии. Почему все было так плохо - вопрос скорее к Наблюдательному совету, который работает с 2018 года. Мы же делали то, для чего нас позвали - четвёртый квартал 2020 стал более успешным, чем аналогичный в двух предыдущих докризисных годах, доля вагонов УЗ на рынке выросла с 16 до 24 процентов, мы начали ломать схемы и бороться с коррупцией, вернули УЗ доверие рынка и делового сообщества, пассажирские маршруты восстанавливались, электроэнергию стали покупать напрямую у производителя и за два месяца 2021 продали металлолома в два раза больше, чем за весь 2020 г.", - рассказал Жмак.





