Участники боевых действий будут вакцинированы от коронавируса вне очереди при наличии избыточных доз Covishield, - Минветеранов
Министерство здравоохранения добавило ветеранов АТО/ООС к категориям общественных деятелей, которые могут прививаться избыточными дозами вакцины Covishield.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
Согласно приказу № 443 Министерства здравоохранения, участники боевых действий могут получить прививку вакциной, которую не использовали, после вакцинации группы первой очереди.
Подчеркивается, что в случае отказа людей из групп риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся и ветераны АТО/ООС.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сколько можно провакцинировать избыточными дозами Covishield участников боевых действий когда в страну с населением 43 545 000 человек завезено всего 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca ??????????????