Участники боевых действий будут вакцинированы от коронавируса вне очереди при наличии избыточных доз Covishield, - Минветеранов

Министерство здравоохранения добавило ветеранов АТО/ООС к категориям общественных деятелей, которые могут прививаться избыточными дозами вакцины Covishield.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Согласно приказу № 443 Министерства здравоохранения, участники боевых действий могут получить прививку вакциной, которую не использовали, после вакцинации группы первой очереди.

Подчеркивается, что в случае отказа людей из групп риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся и ветераны АТО/ООС.

Читайте также: Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов