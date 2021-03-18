РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11056 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
919 8

Участники боевых действий будут вакцинированы от коронавируса вне очереди при наличии избыточных доз Covishield, - Минветеранов

Участники боевых действий будут вакцинированы от коронавируса вне очереди при наличии избыточных доз Covishield, - Минветеранов

Министерство здравоохранения добавило ветеранов АТО/ООС к категориям общественных деятелей, которые могут прививаться избыточными дозами вакцины Covishield.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

Согласно приказу № 443 Министерства здравоохранения, участники боевых действий могут получить прививку вакциной, которую не использовали, после вакцинации группы первой очереди.

Подчеркивается, что в случае отказа людей из групп риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся и ветераны АТО/ООС.

Читайте также: Кабмин планирует создать фонд компенсаций за побочные последствия от COVID-вакцин, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) ветераны (1106) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже смішно...
показать весь комментарий
18.03.2021 13:54 Ответить
квартал 95 !!!
показать весь комментарий
18.03.2021 14:04 Ответить
Не могу посчитать, помогите !
Сколько можно провакцинировать избыточными дозами Covishield участников боевых действий когда в страну с населением 43 545 000 человек завезено всего 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca ??????????????
показать весь комментарий
18.03.2021 14:12 Ответить
имею 4 отзыва от вакцинированных (медики)... у всех были "небольшие" побочные эффекты - небольшая слабость и температура от 38,5 до 39,2 (с ознобом)...которая держалась два дня (сбивали парацетамолом... но хватало не надолго) у одного сильно "потянуло" руку, в которую кололи , прошло за 3 дня... но они были готовы морально к этому )))).. я - нет ! ))))
показать весь комментарий
18.03.2021 14:33 Ответить
Ветеранов не жалко? Вы сначала всех клоунов этим кафном обколите, а потом поговорим
показать весь комментарий
18.03.2021 14:50 Ответить
пенсионеров надо колоть! меньше пенсий придется платить!
показать весь комментарий
18.03.2021 15:21 Ответить
А де про це наказ?
показать весь комментарий
18.03.2021 15:34 Ответить
Ага... только вот у ветеранов здоровье как правило хуже некуда... - про проблемы от такого вакцинирования у них кто то подумал !?
показать весь комментарий
18.03.2021 16:14 Ответить
 
 