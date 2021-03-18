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В "Шахтере" раскритиковали недопуск фанатов на матч с "Ромой" в Киеве: Когда бары переполнятся болельщиками, наступит второй "Буковель"

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Решение киевских властей запретить доступ зрителей на футбольные матчи из-за ситуации с коронавирусом вызвало возмущение руководства и болельщиков донецкого "Шахтера", в клубе озвучили свои претензии руководству города.

Об этом заявил гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Палкин в частности вопрошает, почему решение о проведении матча без зрителей было принято фактически за сутки до начала поединка, когда уже тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева.

В клубе также интересуются, почему делая свои заявления официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра, количества болельщиков, которые присутствовали бы на матче, не превышает 14 тысяч.

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"Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях. В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй "Буковель". Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?", - интересуется Палкин .

Палкин отмечает, что ФК "Шахтер" и болельщики клуба по всей Украине "внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение", хотя предполагает, что эти вопросы останутся без ответов.

Отмечается, что болельщики клуба получат полный возврат затраченных на покупку билетов средств.

Напомним, 17 марта Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение запретить доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Под действие этого запрета, попал  матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". 18 марта Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев ввести строгие карантинные ограничения на три недели до 9 апреля включительно.

В Шахтере раскритиковали недопуск фанатов на матч с Ромой в Киеве: Когда бары переполнятся болельщиками, наступит второй Буковель 01
В Шахтере раскритиковали недопуск фанатов на матч с Ромой в Киеве: Когда бары переполнятся болельщиками, наступит второй Буковель 02

Автор: 

болельщики (290) Киев (25501) матч (29) спорт (2426) футбол (3586) Шахтер (610) фанаты (437)


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Топ комментарии
+6
А слабо зіграти з на Даунбас-Арені?
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18.03.2021 14:26
+4
К сожалению понятие "Социальная ответственность" в нашем обществе чуждо. Каждый думает только о своей зоне комфорта и практически всем наплевать на окружающих. Завтра еще какая то Оля Полякова заявят что людей лишают насладиться искусством и из за отмены ее концерта зрители не смогут полюбоваться ее голой ж...ой...
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18.03.2021 14:25
+3
"ПОЧЕМУ"--тому.що ти палкін тупий ідіот.
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18.03.2021 14:25
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Жду хотя бы гол престижа от Шахты.
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18.03.2021 14:22 Ответить
"ПОЧЕМУ"--тому.що ти палкін тупий ідіот.
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18.03.2021 14:25 Ответить
пффф. так они щас срочно закроют все бары.
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18.03.2021 14:25 Ответить
К сожалению понятие "Социальная ответственность" в нашем обществе чуждо. Каждый думает только о своей зоне комфорта и практически всем наплевать на окружающих. Завтра еще какая то Оля Полякова заявят что людей лишают насладиться искусством и из за отмены ее концерта зрители не смогут полюбоваться ее голой ж...ой...
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18.03.2021 14:25 Ответить
А слабо зіграти з на Даунбас-Арені?
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18.03.2021 14:26 Ответить
Палкин - почему задолго до матча не вопрошал хозяев стадиона,или из-за вирусни разрешат болельщикам быть на матче?
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18.03.2021 14:28 Ответить
У меня только один вопрос: за кого голосовал Палкин в 2019 году? Если по приколу - то пусть теперь прикалывается... А если серьезно, то наша недовласть в очередной раз показала свою некомпетентность
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18.03.2021 14:33 Ответить
Вынужденно подприщемили хвост кротам, и сразу столько вони.
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18.03.2021 14:36 Ответить
Что этот сепар себе позволяет? Всё равно кроты слились ещё в Риме.
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18.03.2021 14:37 Ответить
Блин, та неужели нельзя перекантоваться пока без стадионов? Это, что, такая необходимость туда переть в нынешнее время? Прям жизненно необходимо тулиться там сейчас? Барами пугает... так на стадионах когда в туалет очередь выстраивается между таймами - любой бар нервно курит в сторонке. Палкин - истеричка.
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18.03.2021 14:45 Ответить
по телебаченню вже забув, коли дивився "Шахтар. " Ахметтварині все мало. Хай програють, без народної підтримки
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18.03.2021 14:45 Ответить
Фігасє. Другий Буковель. Шо це за брудні намьоки на юродивого препіздента?!
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18.03.2021 14:47 Ответить
а разве кто-то собирался из киевлян идти смотреть на шахту?
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18.03.2021 14:48 Ответить
Идите играйте на домашний стадион в даунбас.
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18.03.2021 15:12 Ответить
а дома по телеку в лом посмотреть?
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18.03.2021 15:36 Ответить
"Поганого танцюриста яйця заносять...". Тепер буде причина поскавчати, як прокляті хахли вчергове перешкодили дамбасу виграти, не допустивши вболівальників...
А взагалі - "шахтьору" *******. Це команда затратна і неефективна: за такі гроші і на такий бюджет європейські клуби досягають значно вищих результатів. Мабуть і Ахметов з компанією цього вже дотяпали: чорномазі заробітчани хапають дармове бабло, а рухаються, як вагітні воші. Поки ще куплені судді десь допомагають, але то скоро закінчиться...
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18.03.2021 17:21 Ответить
Так надо еще и бары позакрывать. Пусть смотрят по ящику. Те у кого ахметовские футболы есть по сто рубасов в месяц))
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18.03.2021 18:06 Ответить
 
 