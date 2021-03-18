В "Шахтере" раскритиковали недопуск фанатов на матч с "Ромой" в Киеве: Когда бары переполнятся болельщиками, наступит второй "Буковель"

Решение киевских властей запретить доступ зрителей на футбольные матчи из-за ситуации с коронавирусом вызвало возмущение руководства и болельщиков донецкого "Шахтера", в клубе озвучили свои претензии руководству города.

Об этом заявил гендиректор ФК "Шахтер" Сергей Палкин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Палкин в частности вопрошает, почему решение о проведении матча без зрителей было принято фактически за сутки до начала поединка, когда уже тысячи болельщиков находились в поездах и автобусах и двигались в направлении Киева.

В клубе также интересуются, почему делая свои заявления официальные лица руководствовались цифрой в 35 тысяч, хотя реальная цифра, количества болельщиков, которые присутствовали бы на матче, не превышает 14 тысяч.

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"Почему под запрет попадают только футбольные матчи, в то время как крытые спортивные комплексы, кафе, рестораны и ТРЦ продолжают работать в штатном режиме? Риск заразиться на открытой территории стадиона значительно ниже, чем в вышеперечисленных заведениях. В чем логика запрещать проведение футбольного матча на открытом стадионе с максимальными мерами безопасности, учитывая, что тысячи болельщиков без масок переберутся смотреть игру в кафе и бары? И когда сегодня вечером рестораны переполнятся болельщиками, которые съехались из разных городов страны, то действительно наступит второй "Буковель". Такой сценарий техногенная комиссия не рассматривала?", - интересуется Палкин .

Палкин отмечает, что ФК "Шахтер" и болельщики клуба по всей Украине "внимательно ждут ответов ответственных лиц, которые допустили подобное решение", хотя предполагает, что эти вопросы останутся без ответов.

Отмечается, что болельщики клуба получат полный возврат затраченных на покупку билетов средств.

Напомним, 17 марта Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение запретить доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации. Под действие этого запрета, попал матч Лиги Европы "Шахтер" - "Рома". 18 марта Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев ввести строгие карантинные ограничения на три недели до 9 апреля включительно.



