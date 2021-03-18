Енин о расследовании катастрофы МАУ: Иран пытается оправдаться, возложив часть вины на Украину

Замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Иран использует отчет для того, чтобы оправдаться, и в нем почти не были учтены замечания украинской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Расследование проходило с огромными нарушениями требований Дополнения №13 Чикагской конвенции. Это расследование имело предвзятый характер. Мы считает, что расследование не может быть завершено и должно быть продолжено. Большое количество информации, обнародованной в отчете, не подкреплено никакими доказательствами, следовательно, верить на слово иранской стороне сейчас не представляется возможным", - отметил замминистра.

По словам Енина, в отчете не названы причины трагедии.

"Кроме того, самым главным недостатком является то, что этот отчет не выявляет ключевые причины трагедии, таким образом, все рекомендации о повышении безопасности являются абсолютно нерелевантными и не могут повысить безопасность авиационного пространства Ирана и гарантировать отсутствие подобных инцидентов в будущем", - добавил замглавы МИД.

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Енин высказал мнение, что Иран пытается оправдаться, взвалив часть вины на Украину: "Мы видим четкие попытки иранской стороны использовать этот отчет для оправдания своей невиновности, а не поиска настоящей причины трагедии. Мы направили большое количество замечаний в рамках обработки технического отчета, и печально то, что иранская сторона учла меньшинство из них. Иранские расследователи делают вид, что военного аспекта вообще не существует, перекладывая вину на единственного оператора системы обороны ПВО, Украину и компанию МАУ за плохую оценку рисков.

Замглавы МИД отметил, что Иран вел расследование некомпетентно.

"С самого начала украинская сторона столкнулась со свободной трактовкой со стороны Ирана требований соответствующих расследований. С самого начала иранская сторона не обеспечила безопасность вещевых доказательств и обломков самолета. На момент прибытия украинской делегации фактически все обломки были эвакуированы, причем без соблюдения всех процессуальных требований, их просто сгребли экскаваторами. В дальнейшем мы не имели полного доступа ко всем документам, которые добывались иранской стороной, наши эксперты не были привлечены к подготовке финального текста технического отчета", - подытожил он.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

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