С 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам, - МВД

С 6 апреля будущие украинские водители будут сдавать теоретические экзамены по новым билетам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины в Telegram.

"Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан относительно улучшения теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам", – говорится в сообщении министерства.

Билеты внесут в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.

"Ежедневно водители сталкиваются на дорогах с различными непредсказуемыми ситуациями. А если ты еще и начинающий, то вообще трудно сориентироваться на месте. Поэтому смоделированные обстоятельства в билетах ПДД помогут новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля", - добавили в ведомстве.

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