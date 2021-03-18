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С 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам, - МВД

С 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам, - МВД

С 6 апреля будущие украинские водители будут сдавать теоретические экзамены по новым билетам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Украины в Telegram.

"Сервисные центры МВД почти полгода собирали предложения граждан относительно улучшения теоретической части экзаменов. Уже с 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам", – говорится в сообщении министерства.

Билеты внесут в онлайн-тренажер на сайте Главного сервисного центра МВД.

"Ежедневно водители сталкиваются на дорогах с различными непредсказуемыми ситуациями. А если ты еще и начинающий, то вообще трудно сориентироваться на месте. Поэтому смоделированные обстоятельства в билетах ПДД помогут новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля", - добавили в ведомстве.

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С 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам, - МВД 01

ПДД (532) экзамены (156) водительские права (154)


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Один , вопрос этим реХворматорам, если у меня уже есть три категории и длительный стаж вождения, почему я снова должен идти и сдавать с новичками билеты, а не просто вождение на новую категорию? ИМХО
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18.03.2021 14:46 Ответить
Если несдашь права заберут, авто для сдачи практики ищи сам,очень скоро сильно подорожает услуга.
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18.03.2021 15:00 Ответить
через 29 лет МВД согласились что они не были правы и согласились со мной по ответу на экзаменационный вопрос и изменили в 2017 правила
«Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу»
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18.03.2021 14:48 Ответить
не сдавать, а покупать. надо называть вещи своими именами
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18.03.2021 14:53 Ответить
а сайт лежит. хахаха. видать, 5-10 баксов в месяц на нормальный хостинг - это очень дорого для наших властей.
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18.03.2021 14:56 Ответить
Решал убрали или таксы они подымут до небес?
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18.03.2021 15:04 Ответить
А эти трутни все ищут где денег еще хапануть. Схема железная. Убираешь то что было, и вводишь *новое* но за большие деньги.
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18.03.2021 16:41 Ответить
 
 