Оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине я не вижу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на вакцину AstraZeneca осуществляется информационная атака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы точно понимаем, что Бельгия, США, Великобритания, Польша, Австралия, много серьезных стран мира, никто не остановил вакцинацию вакциной AstraZeneca. Украина в том числе. Количество смертности в мире, которое связывают информационно с вакциной AstraZeneca, доказательств никаких нет и это ВОЗ официально говорит. В Украине есть вакцина единственная пока что, которая доставлена в Украину - это вакцина CoviShield. Хочу подчеркнуть, сегодня мы из 500 тыс. вакцин, хочу отметить при низком уровне доверия к вакцинации, вакцинировали около 90 тыс. человек", - отметил Зеленский.

По словам президента, из 90 тыс. человек в Украине ни одного летального случая.

"Считаю, что информационная атака на AstraZeneca или на CoviShield, я сам вакцинировался этой вакциной, нормально себя чувствую, это серьезное очень противодействие информационное против этой вакцины. Я не знаю, кем эта "война" начата, но на уровне Украины, пока что, оснований, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я не вижу", - подчрекнул глава государства.

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