Оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине я не вижу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на вакцину AstraZeneca осуществляется информационная атака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
"Мы точно понимаем, что Бельгия, США, Великобритания, Польша, Австралия, много серьезных стран мира, никто не остановил вакцинацию вакциной AstraZeneca. Украина в том числе. Количество смертности в мире, которое связывают информационно с вакциной AstraZeneca, доказательств никаких нет и это ВОЗ официально говорит. В Украине есть вакцина единственная пока что, которая доставлена в Украину - это вакцина CoviShield. Хочу подчеркнуть, сегодня мы из 500 тыс. вакцин, хочу отметить при низком уровне доверия к вакцинации, вакцинировали около 90 тыс. человек", - отметил Зеленский.
По словам президента, из 90 тыс. человек в Украине ни одного летального случая.
"Считаю, что информационная атака на AstraZeneca или на CoviShield, я сам вакцинировался этой вакциной, нормально себя чувствую, это серьезное очень противодействие информационное против этой вакцины. Я не знаю, кем эта "война" начата, но на уровне Украины, пока что, оснований, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я не вижу", - подчрекнул глава государства.
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Вот тебе и стадион ....
Велосипедик хотя бы на соль народу Украины выписал что бы не так пресно было с*сать от власти ...
Кличко вон третий раз на карантин загоняет и ему плевать как и чем я кормить свою семью буду эти 3 недели !!!!
Если рАсия устроив этот срачь в мире для продвижения своего спутника размотала до всемирной истерики то это не значит что вакцина плохая и не работает .
Всегда есть 1% который не в нашу пользу а тут всего 2 случая на миллионы вакцинированных - БРЕД ни о чем ....
https://health.economictimes.indiatimes.com/news/pharma/serum-institute-of-india-says-will-ship-astrazeneca-covid-19-vaccine-to-canada-in-less-than-a-month/80922261 Covid-19: Canada receives 500,000 doses of Covishield vaccine made in India Delivery of the first tranche of a total of two million doses scheduled by mid-May was announced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau
но вы как то обратили внимание только на первую мою строчку. Я так понимаю в остальном я прав?
ПС Давно Беларусь и Польша очищали свои заводы и трубопроводы от российской нефти с хлорорганическими загрязнителями?
Живой пример - я работаю в больнице, у нас вчера проводили вакцинирование этим индийским счастьем. В больнице, а это большая клиническая больница, одна тысяча сотрудников. Вакцинироваться изъявили желание 80 человек.
У нас много врачей, владеющих английским, всё про этот аналог прочитали, начиная от того, откуда сырьё и далее по цепочке до факта изготовления этой вакцины. Результат осведомлённости говорит сам за себя.
А много не менее серьёзных стран остановили вакцинацию ,причём
оригинальной астразенекой ,а с ковишилдом они и не связывались.
Сказал бы прямо: "Абсолютно безвредная, если нет - разрешаю меня линчевать".