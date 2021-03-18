Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности: Литва с вами, - президент Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа во время официального визита в Украину заявил о твердой поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Украины, что подтверждено в подписанной с президентом Украины Владимиром Зеленским Совместной декларации о европейской перспективе Украины.
"Теперь на украинской земле я говорю: Литва с вами. Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, евроатлантической интеграции Украины. И сегодня я констатирую с удовольствием, что эту поддержку мы утвердили Совместной декларацией, которую подписали с президентом Зеленским", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Науседа подчеркнул, что приветствует продвижение Украины на пути ассоциации.
"Литва поддерживала и поддержит как можно большую интеграцию Украины в европейскую энергетику в области прав и совместного рынка. Я надеюсь, что инициатива Восточного партнерства станет достойным инструментом сотрудничества" - указал он.
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18 березня розпочинає свій візит в Україну президент Литви Ґітанас Наусєда.
А сьогодні, 17 березня, Україна в 2 рази (!) збільшила імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС, яка розцінюється Литвою як одна із ключових загроз національної безпеки.
Питання Білоруської АЕС ще на початку 2021 року викликало протиріччя у відносинах України з країнами Балтії, що ставить під загрозу партнерські стосунки наших країн.
4 березня президент Литви прямо назвав імпорт струму з Білоруської АЕС, я цитую, «неподобством». І його можна зрозуміти, адже саме завдяки діям України Білоруська АЕС - енергетичний проєкт Кремля - зараз має змогу працювати на повну потужність.
https://nalyvaichenko.org/import-strumu-z-biloruskoi-aes-ce-nepodobstvo/