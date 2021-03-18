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Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности: Литва с вами, - президент Науседа

Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности: Литва с вами, - президент Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа во время официального визита в Украину заявил о твердой поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Украины, что подтверждено в подписанной с президентом Украины Владимиром Зеленским Совместной декларации о европейской перспективе Украины.

"Теперь на украинской земле я говорю: Литва с вами. Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, евроатлантической интеграции Украины. И сегодня я констатирую с удовольствием, что эту поддержку мы утвердили Совместной декларацией, которую подписали с президентом Зеленским", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Науседа подчеркнул, что приветствует продвижение Украины на пути ассоциации.

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"Литва поддерживала и поддержит как можно большую интеграцию Украины в европейскую энергетику в области прав и совместного рынка. Я надеюсь, что инициатива Восточного партнерства станет достойным инструментом сотрудничества" - указал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Литва (2456) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+12
Дякуємо пане Президент Науседа.
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18.03.2021 14:42
+7
Клоп мал , да вонюч 😅😀
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18.03.2021 14:53
+6
Боже, яке ж воно маленьке.
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18.03.2021 14:42
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Дякуємо пане Президент Науседа.
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18.03.2021 14:42 Ответить
Боже, яке ж воно маленьке.
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18.03.2021 14:42 Ответить
Клоп мал , да вонюч 😅😀
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18.03.2021 14:53 Ответить
Велике спасибі литовцам і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
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18.03.2021 17:20 Ответить
це найменша з його вад
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18.03.2021 16:52 Ответить
У Науседа рост 1,92, я думаю вы бы смотрелись на его фоне еще меньше
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18.03.2021 17:04 Ответить
хай живе Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське!
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18.03.2021 14:44 Ответить
Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа - Цензор.НЕТ 2507
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18.03.2021 21:26 Ответить
Наливайченко.

18 березня розпочинає свій візит в Україну президент Литви Ґітанас Наусєда.

А сьогодні, 17 березня, Україна в 2 рази (!) збільшила імпорт електричної енергії з Білоруської АЕС, яка розцінюється Литвою як одна із ключових загроз національної безпеки.

Питання Білоруської АЕС ще на початку 2021 року викликало протиріччя у відносинах України з країнами Балтії, що ставить під загрозу партнерські стосунки наших країн.

4 березня президент Литви прямо назвав імпорт струму з Білоруської АЕС, я цитую, «неподобством». І його можна зрозуміти, адже саме завдяки діям України Білоруська АЕС - енергетичний проєкт Кремля - зараз має змогу працювати на повну потужність.
https://nalyvaichenko.org/import-strumu-z-biloruskoi-aes-ce-nepodobstvo/
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18.03.2021 14:49 Ответить
Вас волнует подвывание Ахметовской шавки?
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18.03.2021 17:06 Ответить
Хто із згаданих в тексті ахметівська шавка?
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18.03.2021 17:08 Ответить
Так він же член "Батьківщини". Невже вони працюють на Ахметова?
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18.03.2021 17:18 Ответить
Еще как, там еще Кучеренко пасется, каждый божий день показывают, Волынец, самый независимый профсоюзник (независимый от совести).
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18.03.2021 17:22 Ответить
Ну вот даже здесь чистят про Ахметова.
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18.03.2021 17:30 Ответить
Да нет, точно не из-за ахметова. Бывают недоразумения.
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18.03.2021 18:00 Ответить
Что это за карапуз на фото? Ааааа. Это же величайший лидер современности
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18.03.2021 14:49 Ответить
То якийсь шибздик із фільму ,, Скоти ", який грає роль преЗедента України !!
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18.03.2021 14:55 Ответить
зеЛох мог бы путиноходы одолжить))))
Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа - Цензор.НЕТ 1255
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18.03.2021 14:49 Ответить
діди допомагалиЯ оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа - Цензор.НЕТ 8398
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18.03.2021 14:54 Ответить
Какой же през у нас...не высокий,прям капец какой то(позорище
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18.03.2021 14:56 Ответить
Дякуємо пане Президент Науседа!👋
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18.03.2021 15:03 Ответить
Я оголошую про тверду підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності: Литва з вами, - президент Науседа - Цензор.НЕТ 6613
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18.03.2021 21:28 Ответить
ДЯКУЄМО ЗА ПОСТІЙНУ ДІЄВУ ДРУЖНЮ ПІДТРИМКУ !!!
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18.03.2021 16:12 Ответить
 
 