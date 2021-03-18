Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности: Литва с вами, - президент Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа во время официального визита в Украину заявил о твердой поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции Украины, что подтверждено в подписанной с президентом Украины Владимиром Зеленским Совместной декларации о европейской перспективе Украины.

"Теперь на украинской земле я говорю: Литва с вами. Я объявляю о твердой поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, евроатлантической интеграции Украины. И сегодня я констатирую с удовольствием, что эту поддержку мы утвердили Совместной декларацией, которую подписали с президентом Зеленским", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Науседа подчеркнул, что приветствует продвижение Украины на пути ассоциации.

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"Литва поддерживала и поддержит как можно большую интеграцию Украины в европейскую энергетику в области прав и совместного рынка. Я надеюсь, что инициатива Восточного партнерства станет достойным инструментом сотрудничества" - указал он.