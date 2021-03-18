"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ. Ваня решает только через Первого", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова. ВИДЕО

Народный депутат Гео Лерос обнародовал записи разговоров с давним бизнес-партнером президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова Геннадием Лазутиным.

Соответствующую запись Лерос опубликовал в своем youtube-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Из записей становится понятно, что Служба безопасности с приходом к руководству команды Баканова превратилась в прикрытие для масштабных коррупционных схем, которые контролирует лично Зеленский. Геннадия Лазутина в бизнес привел Александр Беляев, который является мужем сестры жены Ивана Баканова. По словам Лазутина, Беляев заводит в СБУ на должности нужных людей, но решения принимает лично Зеленский.

"Есть у меня партнер. Саша Беляев. Он уже СБУшников "обилетил" на е .... ть какую сумму. Ваня решает только через Первого. Кто бы тебе что не п ... л. Решает Первый и Серега Шефир. А у меня с Серегой б ... замазана ....", - говорит Лазутин.

"Ты хочешь сказать, что Зеля, все вопросы через него? Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?", - спрашивает его собеседник.

Может он с кем-то и советуется, я не знаю. Но без Зели никакое кадровое решение не проходит по Службе точно. Кто бы тебе что не сказал - плюнь в е ... ло. ", - говорит Лазутин.

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Гео Лерос напомнил, что Иван Баканов стал председателем СБУ, поскольку вырос в одном подъезде с Зеленским. "Ходил с ним в одну школу, а потом вместе в Криворожский экономический институт, где Баканов получил специальность ревизор. Так он стал схемщиком, карманом и ревизором дел Зеленского. Но теперь представьте, в каком масштабе ", - говорит обличитель.

"Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева, который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из "95 квартала" легко и непринужденно с первого дня стали злоупотреблять властью. В качестве примера Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестры. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ ", - объясняет Лерос.