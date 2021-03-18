"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ. Ваня решает только через Первого", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова. ВИДЕО
Народный депутат Гео Лерос обнародовал записи разговоров с давним бизнес-партнером президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова Геннадием Лазутиным.
Соответствующую запись Лерос опубликовал в своем youtube-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Из записей становится понятно, что Служба безопасности с приходом к руководству команды Баканова превратилась в прикрытие для масштабных коррупционных схем, которые контролирует лично Зеленский. Геннадия Лазутина в бизнес привел Александр Беляев, который является мужем сестры жены Ивана Баканова. По словам Лазутина, Беляев заводит в СБУ на должности нужных людей, но решения принимает лично Зеленский.
"Есть у меня партнер. Саша Беляев. Он уже СБУшников "обилетил" на е .... ть какую сумму. Ваня решает только через Первого. Кто бы тебе что не п ... л. Решает Первый и Серега Шефир. А у меня с Серегой б ... замазана ....", - говорит Лазутин.
"Ты хочешь сказать, что Зеля, все вопросы через него? Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?", - спрашивает его собеседник.
Может он с кем-то и советуется, я не знаю. Но без Зели никакое кадровое решение не проходит по Службе точно. Кто бы тебе что не сказал - плюнь в е ... ло. ", - говорит Лазутин.
Гео Лерос напомнил, что Иван Баканов стал председателем СБУ, поскольку вырос в одном подъезде с Зеленским. "Ходил с ним в одну школу, а потом вместе в Криворожский экономический институт, где Баканов получил специальность ревизор. Так он стал схемщиком, карманом и ревизором дел Зеленского. Но теперь представьте, в каком масштабе ", - говорит обличитель.
"Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева, который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из "95 квартала" легко и непринужденно с первого дня стали злоупотреблять властью. В качестве примера Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестры. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ ", - объясняет Лерос.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За його словами, корупційними схемами в СБУ займається начальник Внутрішньої Безпеки СБУ Андрій Наумов, що робить усю брудну роботу.
Зеленський зловживає владою зараз і був причетний до корупційних схем у минулому - про це свідчить конвертація, якою для нього займався Лазутін.
Зеленський призначив Баканова на СБУ, де той через своїх людей зловживає владою наживаючи капітал.
Зеленський та його оточення вживав кокаїн, тож в 2019 році вперше президентом України було обрано наркомана.
Не можна не погодитися з висновком Гео Лероса - як ми поборемо корупцію, якщо сам Зеленський її очолює?
Партнер Зеленського підтвердив, що той сидить на кокаїні. А хтось колись сумнівався?
Гео Лерос злив в мережу одкровення бізнес-партнера Зеленського. На приховану камеру вдалось записати купу секретів про Президента та його оточення.
Що тут ще цікавого крім кокаїну?
Друг дитинства Зелі, нинішній голова СБУ Баканов робив схеми для відмивання грошей Кварталу ще у часи роботи на Інтері.
Всі корупційні схеми та призначення проходять безпосередньо через кабінет Зеленського на Банковій.
Зеленський ближче до Путіна, ніж ви думаєте.
Не пожалкуйте 10 хвилин - тут багато цікавого!
Шутка : "в следситвии главное не выйти на себя" в Украине перестает быть шуткой....
Зе с командой в полном недоумении - россияне и украинцы один нарит - но почему-то все что у вовочки №1 спокойно проходи, и годами работает, у вовочки №2 не получается, не работает, ломается.....
Фільм Героса - це відповідь на питання Зеленського: «Хто я?». Пояснення де ми і чому. Вони - цинічні, тупі тварюки, обдовбані наркомани, провінційні бандити, рагулі з індустріальних нетрів Кривого Рогу. Ми обрали безпринципних вилупків, які в стані наркотичної ейфорії розказують лохам про світле майбутнє, переорінтувавши економіку країни на імпорт кокаїну. І державні підприємства збиткові саме тому, що фінансово забезпечують «богемну еліту» наркотиками і корабельними соснами, машинами, квартирами, курортами та алінами. Без табу.
Євросоюз підтримує рішення Вашингтона в запровадженні санкцій щодо наближеного до Володомира Зеленського олігарха Ігоря Коломойського.
https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1628224550702560 Pavlo Nuss : ..ЄС серйозно сигналізує не так підсанкційному олігархові, як самому Зеленському, який зміг прийти до влади завдяки ресурсам Коломойського.
Роль Коломойського у системі «Зе влади» - ключова. Слідів не бракує.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-47996354 5,5 млрд дол з Приватбанку - вкрадені і виведені з країни.
https://prm.ua/dbr-ne-vidreahuvalo-na-vyvedennia-z-pryvatbanku-ponad-40-milyoniv-dolariv-na-rakhunky-kvartalu-95-ar-iev/ З них 41 мільйон доларів щонайменше пішло на офшорні рахунки 95 кварталу і частина особисто Зеленському.
Недарма Коломойський https://ua-news.liga.net/politics/news/kolomoyskiy-pro-peremogu-zelenskogo-ya-kayfuyu публічно хвалився своїм внеском у перемогу Зеленського.
"Баба Йуля любіт тебя, бубочка"