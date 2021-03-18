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"Северный поток-2" - это ловушка не только для Украины, но и для стран Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" ловушкой для стран Европы. Он поблагодарил Литву за противодействие реализации этого проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы не обошли стороной тему энергетики. Ценим, что Литва всеми возможными инструментами противодействует реализации "Северного потока-2", который является ловушкой не только для Украины, но и для стран всей Европы", - сказал президент.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков

"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Зеленский Владимир (20301) Литва (2456) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+5
Ловушка для Украины это ты Вова, а все остальное Мы - переживем, переиграем, перебьем..
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18.03.2021 14:56
+2
Большая часть вбуханных денег были Европейскими, так что это ловушка для всех. Только мне непонятно почему поток стал ловушкой для Украины. Ведь это прекрасный шанс отказаться от транзита газа и не учавствовать посредником в получении прибыли стране агрессору.
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18.03.2021 15:37
+1
Теперь я понял почему именно при Зеленском начали электричество в Украину покупать - это что бы северный поток 2 заблокировать ...
Вот она в чем многоходовачка , мальчик видно на велике на работу когда ездил то ему голову надуло !!!
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18.03.2021 14:59
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он умнєє нас во сто крат, Стократушко наш!
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18.03.2021 14:50 Ответить
Ловушка для Украины это ты Вова, а все остальное Мы - переживем, переиграем, перебьем..
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18.03.2021 14:56 Ответить
Теперь я понял почему именно при Зеленском начали электричество в Украину покупать - это что бы северный поток 2 заблокировать ...
Вот она в чем многоходовачка , мальчик видно на велике на работу когда ездил то ему голову надуло !!!
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18.03.2021 14:59 Ответить
А я думаю,что это была ловушка для мордора! Они вбухали в проект под сто миллионов баксов -а результат ноль.
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18.03.2021 15:25 Ответить
Большая часть вбуханных денег были Европейскими, так что это ловушка для всех. Только мне непонятно почему поток стал ловушкой для Украины. Ведь это прекрасный шанс отказаться от транзита газа и не учавствовать посредником в получении прибыли стране агрессору.
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18.03.2021 15:37 Ответить
Еще раз повторяю Фекалистан вбухал в этот проект 90 - 95 миллиардов долларов (начиная из Сибири и до финиша),которые пока что просто потеряны.
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18.03.2021 19:45 Ответить
...не участвовать посредником...? Так участвовать это же хорошо! Во-первых прибыль для Украины,во-вторых удорожание и понижение конкурентной способности товара фекалистана! Что может быть лучше?
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18.03.2021 22:02 Ответить
Тоесть прибыль от агрессора это хорошо? А перекрыть трубу, лишить доходов от продажи и запороть производственные мощности агрессору это плохо? да вы лицемерны. Заработать олигархам на транзите вражеского газа это хорошо, а спасть жизни своих людей вражеской вакциной это плохо. Ну да, я же ватник, мне не понять таких вещей.
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19.03.2021 08:04 Ответить
Что ты ватник я не сомневаюсь. "Перекрыть трубу..." чтобы заставить Европу достроить СП-2? А это,случайно,не значит помогать твоему сцарю ? И,насколько я знаю,трубопровод в Украине государственный. Это у тебя в Козломордии государственная собственность -это в карманы олигархов. Ну,и сам пишешь "что не понять" !
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19.03.2021 13:10 Ответить
Ну ок, не перекрывай, продолжай гнать транзит. Просто откажитесь от покупки Российского газа, про реверс не надо тут рассказывать, физически вы покупаете газпромовский газ.
А отказ от российского электричества тоже заставит СП-2 достоить? А может строительство СП-2 тормозит покупка российской солярки? Конечно у вас трубопровод государственный, только цена на газ как у частного собственника с премиями в миллионами долларов. И конечно же я ватник, раз указал на это.
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19.03.2021 13:16 Ответить
На все что ты сказал,мне как то,положить... Потому что у нас достроен газопровод из Румынии,и нам плеванто на ваше все.. Если сейчас удастся быстро удавить ваших всяких коммунистов,соссиалистов,"демокроатов" с управлением из болот Мордора,и которые до сих пор "руководили" Молдовой,то мы заживем нормально,-если,конечно,удастся посадить в тюрьму всех тех,которые не успеют убежать в Ростов,
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19.03.2021 19:59 Ответить
Ах вон оно что, наших коммунистов...... Я совершенно забыл одну аксиому. Есть каста низкоинтеллектуальных людей, которые считают россиянами (ну или русскими) всех чьё мнение им не нравится. Потомки совка владеют только одной опцией: кто не с нами, тот против нас. Самое смешное то, что вы пропагандируете краснознамённые лозунги сами того не подозревая. Мне вас искренне жаль, вы даже не осознаёте насколько вы пропитаны комунизмом.Я думаю вам очень хочется ваших недругов отправить на чёрных воронках куда подальше. псссс, а сколько доносов уже написали, не секрет?
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19.03.2021 21:17 Ответить
Ты,Кретин,поинтересуйся у твоего куратора сколько на меня доносов написали,сколько провокаций и сколько других "активных мероприятий" включительно попыток отравлений,устроили мне такие кремлевские лизожопы как ты.Потому - Тьфу на тебя,КРЕТИН ТУПОЙ!
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20.03.2021 09:53 Ответить
Эко тебя, стукачка, бомбануло, в лучших традициях комуняк. Ты можешь сколько угодно всех вокург кремлеботами называть, но это не спрячет того факта, что ты прожжёный комуняка. Травили его, ахахах, лавры навального покоя не дают?
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20.03.2021 11:19 Ответить
Я же говорю что ты тупой козел! Когда у меня были неприятности с твоими братьями- кремлевскими козлами -не то что Навального не было,а даже твой папа-козел еще не влезал на твою пьяную козу-маму,-так что на то что ты тут гавкаешь,пусть обращает внимание твой козел-куратор! Вот тебе направление куда тебе надо идти козел,-сын козла
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20.03.2021 12:46 Ответить
Мальчик, в силу твоего возраста у тебя если и были проблемы, то только с памперсами. Как бы ты тут не кидался говном, а твою истинную краснознамённую натуру видно очень хорошо. Продолжай строчить доносы - это твой удел.
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20.03.2021 13:47 Ответить
Козел-сын козла,держись тут близко,чтобы не пропустить когда я в очередной раз использую твою черепную коробку вместо нужника! А ну,гавкни,чтобы я видел что ты тут рядом. Голос!
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20.03.2021 14:39 Ответить
Мальчик, ты главное желчью монитор не забрызгай.
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20.03.2021 14:53 Ответить
Ты выполнил команду,козел сын козла! Когда я был мальчиком,твой папа наматывал сопли на рукавах,козел! А ну-ка выполни еще раз команду,холоп! Голос!
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20.03.2021 19:52 Ответить
Ты и сейчас ребёнок, уровень интеллекта и подколки лет на 13 тянут. Вырастешь сам поймёшь насколько это хорошо видно, ну если конечно уровень твоего развития уже не достиг максимума.
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20.03.2021 20:25 Ответить
Твое мнение для меня,так же важно,как мнение некоторой зеленой сопли на тротуаре в Сызрани,или Зысрани или Высрани. Это про тебе,козел,и про твоего отца-козла анекдот: -Бу-га-га! -Папа почему я такой? -Бу-га-га! Откуда я знаю? Насчет интеллекта -Ты можешь собрать 100 ближайших своих родственников,и я вытру,об вас всех вместе взятых,ноги в любом тесте IQ! А ты,зеленая сопля на асфальте,на сколько моложе возраста Ивана 6-го,когда он взошел на трон? Гавкни,псина! Голос!
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21.03.2021 05:46 Ответить
Ты даже не представляешь насколько ты смешон. Мальчик, мне искренне тебя жаль.
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21.03.2021 08:27 Ответить
А мне на мнение гавкающей зеленой сопли из Высрани -нас.ать с самой высокой колокольни! Ты главное не пропадай,потому что я тебя обработаю так,что когда ты сдохнешь у себя под забором,то будешь вспоминать мое мнение о тебе -а именно,что ты зеленая сопля на асфальте Мухосранска! Давай,гавкни псина! Голос!
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21.03.2021 11:43 Ответить
Гавкни,псина! Я должен довести свою работу до конца. Я должен сделать так что,когда ты увидишь мой ник,или будешь вспоминать меня,-то у тебя должны выделяться слюни,в верхней и в нижней части твоего туловища должно полыхать,а ты должен дергаться в судорогах! Определенную работу я уже сделал,но эту работу мне надо довести до конца. Так что,давай! Голос!
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22.03.2021 05:46 Ответить
мальчик, ничего кроме смеха ты своим ником вызвать не способен, вытри желчь с экрана и иди делать уроки, а то будешь всю свою жизнь позориться.
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22.03.2021 09:01 Ответить
Есть голос от псины https://censor.net/ru/user/325702! Нервный у тебя смех получается! Скоро у тебя повысится давление,которое ты не сможешь ничем сбить,потом начнет дергаться глаз,как у известного снуккериста,c истинно руССким именем Din Jun Hu. . Потом судороги,галлюцинации,сирена скорой помощи,и в конце концов аминазинчик и полный покой! Такой жизненный финиш будет у всех ватников.Я тебе написал твой путевой лист. Прочти его еще раз,чтобы он отпечатался крепко в мозгу. Хорошо.Теперь расслабься и запомни,- когда увидишь перед собой слово DIN (это слово будет триггером,вместо хлопка по плечу),у тебя повысится давление и начнется нервный тик. На сегодня все. А теперь, Голос!
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23.03.2021 09:08 Ответить
Ты посмотри, какая свежая новость. Без бубочки никто даже и не догадывался об этом. А еще найвелычнишый предложил кацапам переименовать СП2 в ЗЕпоток, а то его сильно пучит от неправильного названия этого потока.
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18.03.2021 15:27 Ответить
В чем ловушка?
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18.03.2021 17:31 Ответить
 
 