"Северный поток-2" - это ловушка не только для Украины, но и для стран Европы, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" ловушкой для стран Европы. Он поблагодарил Литву за противодействие реализации этого проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы не обошли стороной тему энергетики. Ценим, что Литва всеми возможными инструментами противодействует реализации "Северного потока-2", который является ловушкой не только для Украины, но и для стран всей Европы", - сказал президент.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

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"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.