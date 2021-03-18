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Зеленский о санкциях против Медведчука: "Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины"

Зеленский о санкциях против Медведчука:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "перекроет кислород" всем людям, которые разрушают независимость страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции при участии президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Что касается ситуации на Донбассе, провокации со стороны оккупантов увеличились", - подчеркнул президент.

В то же время, по словам Зеленского, внутри Украины идет очень мощная информационная война.

"Внутри страны мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями. Поэтому вы и видите сегодня действия, которые направлены против таких людей, у которых кроме паспорта Украины больше ничего украинского нет. Это моя стратегия и я ее доведу до конца", - подчеркнул глава государства, комментируя введенные ранее санкции против телеканалов Тараса Козака и персонально Виктора Медведчука.

Также читайте: Оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине я не вижу, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) Медведчук Виктор (1789) санкции (11279) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+23
Эх, Байден разошелся, нашего клоуна прям не узнать. У зельки очко не затягивается. И это еще Байден визит не нанес.
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18.03.2021 14:46
+13
потерпевший вiслюк решил повеситься?..
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18.03.2021 14:45
+13
А уявіть на хвилинку: за наказом Зеленського судять Медведчука, запроторюють його в СІЗО, Коломойського екстрадують в США, націоналізують ТБ-канали 1+1, Наш, Интер, фракція "Слуга народу" з подачі РНБО знаходить голоси для заборони російської ОПЗЖ!
Уявили?
Та то вам наснилось
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18.03.2021 14:50
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Правила форума Совет форумчан
потерпевший вiслюк решил повеситься?..
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18.03.2021 14:45 Ответить
Поки що ЗЄля "перекриває кисень" лише Україні...
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18.03.2021 15:14 Ответить
Ну мы хорошо видим по его внезапным ночным приступам патриотизма, что и ему уже немножко делают жим-жим. При чем, так немножко, что он уже своих хозяев боится меньше, чем тех, кто ему жим-жим...
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18.03.2021 15:31 Ответить
сказал, что "никаких кислородных концентраторов больницам!"
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18.03.2021 16:17 Ответить
Эх, Байден разошелся, нашего клоуна прям не узнать. У зельки очко не затягивается. И это еще Байден визит не нанес.
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18.03.2021 14:46 Ответить
Байден тут причем?
Вислюк разошелся чтобы Вагнергейт замылить.
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18.03.2021 14:53 Ответить
Действительно - "Ну при чём тут Байден?!" и обезьянка такая с пальцами в кучку...
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18.03.2021 15:05 Ответить
Зеленский о санкциях против Медведчука: "Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины" - Цензор.НЕТ 4196
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18.03.2021 14:55 Ответить
Що ж це діється?! У Бубочки "дурь" скінчилась, і він, сердешний, до дійсності повернувся?
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18.03.2021 14:47 Ответить
Наоборот , сменил прежнюю дурь на более мощную 😀
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18.03.2021 14:50 Ответить
Жесть!
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18.03.2021 15:01 Ответить
То він, просто, відчув, як йому, поступово, "зірково-смугасті руки" починають "хвіст на палицю накручувать... Зачекай, що буде, коли йому ще й геніталії у лещата зажимать почнуть! Він, у питанні війни, переплюне Турчинова з Порошенком, а в питанні мови - Фаріон!!!
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18.03.2021 14:56 Ответить
Кому ж тоді будемо роздавали копен-дупен?
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18.03.2021 15:00 Ответить
Йому ж... Адже це все буде у нього на словах... Реально "папа Беня" чи "В.О. президента" нічого подібного зробить не дозволять... До Вована, нарешті, починає доходить, що він залишиться "пожиттєвим президентом"... Правда, "пожиттєвим", у нього буде перший (і єдиний), строк... Та й той може буть неповним...
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18.03.2021 15:11 Ответить
Можна й так.
Є й інший варіант. Зробити посаду президента чимось декоративним. Ну, щоб пофоткатися з різними міжнародними делегаціями, часом поговорити ні про що на камери і т. ін. Натомість, "серйозну частину" повноважень президента розподілити між прем'єром і парламентом.
При такому розкладі можна без усякого страху залишити Бубочку на другий термін. Особливої шкоди від нього вже не буде, а коли якусь дурницю й ляпне з телевізора, тільки посміємось.
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18.03.2021 15:46 Ответить
какой смелый мышонок... на словах
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18.03.2021 14:48 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWu2H5vRVkiB1Au-18Uvt92iViuD-8gsAqwu86Jq6IhkScLK-QZAGcb_HASrpSfODkizWbFrW22RqyGyNKZYkrfhs28-rCqpylbO-uOsLJBKnMbPWz1UZkRLUc3vNqvN_Y&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5430713333635585?__cft__[0]=AZWu2H5vRVkiB1Au-18Uvt92iViuD-8gsAqwu86Jq6IhkScLK-QZAGcb_HASrpSfODkizWbFrW22RqyGyNKZYkrfhs28-rCqpylbO-uOsLJBKnMbPWz1UZkRLUc3vNqvN_Y&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

В политсовет Слуг народа избран Вадим Слюсарев - получивший звание генерала при Януковиче, хозяин границы и прокуратуры Харьковской и Сумской областей, который летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украине и землей на погранпереходе Гоптовка

"Ми кинули виклик системі! Ми шукаємо якісно нових людей, які не були частиною старої політики, які мають здобутки у своїй справі! Перше завдання - очищення країни від корупції!" - написано на главной странице сайта партии Слуга народа: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsluga-narodu.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR37gFXmayjSSM4ZD66vVORH0A-161xFXyU6PLZArftvV3feT8PxPmg80EU&h=AT35AFtVkSAk2PSHz7s5nq2uBDj5ZnPoJ_Z-UNn9EvD7mB0DC12ODyeiyR5pUP-BAvCe18Pt2p0AVOxCyKuUQtbynBpyPN-UuisKbPU1Edz3ue2T5Ix9qc6xBob757YscQmL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://sluga-narodu.com/

Но при этом 13 марта на съезде избрали новых руководителей в новый политсовет партии: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-polytics%2F3207620-do-politradi-partii-sluga-narodu-vvijsli-patero-ministriv.html%3Ffbclid%3DIwAR3Ek_hekEoSvUZI87Xnxm866kGxRqt-utAvK9FPh-KkHPMbHFcmFcDEg8E&h=AT0cg69oDXo95UP0D5hfotVRbR_-l-UjN-23************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://www.ukrinform.ua/.../3207620-do-politradi-partii... Так давайте посмотрим каким же задачам отвечает "новое лицо", избранное в политсовет Слуг народа от Харькова.

Вадим Слюсарев - кадровый пограничник, звание генерал-майор получил в 2011-м году, был помощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах. Длительное время в руководстве Слуг народа делали вид, что его не знают, и отбивались от вопросов журналистов. Ведь Слюсарев ну никак не похож на "новое лицо" - он, по мнению ряда источников, похож на богатого отставного чиновника-контрабандиста, который явно небесплатно добыл себе влияние в партии власти. И при этом его бывший подчиненный и партнер Павел Сушко возглавил по протекции Харьковскую областную организацию Слуг народа. Слюсарев также добыл должность прокурора Харьковской области для своего партнера Александра Фильчакова, который ранее был прокурором того самого Дергачевского района, в котором находится погранпереход "Гоптовка", которым руководил Слюсарев будучи пограничником. Именно Фильчаков причастен к закрытию уголовного дела по приватизации земли на пограничном переходе "Гоптовка" компанией "Фронтера", совладельцем которой является Слюсарев. Погранслужба, кстати, до сих пор платит генералу Слюсареву - ведь вместо того, чтобы построить общежитие для личного состава Гоптовки, в то время, когда Слюсарев там руководил, он приватизировал часть земли погранперехода и построил там частную гостиницу, которую сейчас его фирма сдает в аренду... Госпогранслужбе. Слюсарев также назначил главой Сумской облгосаминистрации Хому, также имеет большое влияние в прокуратуре Сумской области. То есть на границе двух приграничных с РФ областей Слюсарев имеет большой вес. Ценный кадр для борьбы с коррупцией в Слуге народа, о котором не раз говорили журналисты: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fschemes%2F30093380.html%3Ffbclid%3DIwAR1zY4nuU9P-CdLTJJjCldATQR7ZxNKD7-QySP2NlGzl_z1B-7g11XafXS0&h=AT1aconv6MBVbyYS57BW85Ze3OSOnX0iI9uJHJrC7K86-MER-C0ekNq5M3-iXk9Kul0Oajmoks43D4u0oaK5vivJltgPFo4EaZk8e5OKScBrvH2vOr0eu8gAEM9iZXFSEH-Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html

Но теперь он все уголовные дела позакрывал, и Слуги его стесняться перестали, а сразу избрали в политсовет. Тоже стал новым лицом!

Слуги народа дали Слюсареву еще больше влияния, чем у него было до 2014-го. Может, это такое партийное задание - глубоко внедриться в коррупционные круги контрабандистов, чиновников, Слуг народа, и потом всех сдать оптом?

И вот тут интересно, на кого же работает Слюсарев? В войне этот генерал никакого участия не принимал, потому что у него вдруг нашлось много дел... в России!

Да, в российских базах данных обнаруживается наличие у семьи члена политсовета Слуги народа Слюсарева бизнес в оккупированном Крыму.

Его родители-пенсионеры, Алексей Игоревич 1949 года рождения и Татьяна Дмитриевна 1952 года рождения владеют недвижимостью в Алуште по адресу улица Набережная, 24 и Набережная, 24Г. По этим адресам числятся гостиницы "Ива Мария" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fivamaria.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR15DAMWihnUvR6P9h9YE2FCaVful4A78AzOEiLYY_3UAc1-7njDQQTNl6A&h=AT2GQkjjktddAoRl3xJIMUv0ZZ4a_aNG9MqcebbHAHYYmXJmxMGu4Pe-hgJnxntheOPKdY9IlVnHoS9bq8cDENFGxqLlhfQlufRgT8PJ_8_6901rRBRUMyJRz179Yx4GMbUv&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://ivamaria.com/ и "Резиденция Совиньон" https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsko-alushta.ru%2Findex-2.html%3Ffbclid%3DIwAR1S1DrohzuNBqtdkduo-mslz5VpI84VCHCDi_1kTRXsd1zdbIh4ObS9tIs&h=AT020miBlAtVcW7hwizZyZxDla6Sy6Gp7Nb1Hd5n1V1yoLJh5o-lVnhHf3OthVifmYmPd1ywOFD4hLfQG4fR0vc8JQh3MU_VMRkicn_gzpIxSWoduJ8PgFGnXXBTsKhOeVDy&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1CzljyT_ZyEuTMWE3c64p9op9kqJOk1CgUaFLu8fBxduhV4Ntz2KHa5RbC-vj9RZy74z6-rYE0OScbx2gkQ3ixqe2FAow-aCyR7yRBNqLITPUqeng3zsIOwsHnv1UdSkpnL44KeiFdoGLPmttiz2fyCA https://sko-alushta.ru/index-2.html . Всего по данному адресу три объекта общей площадью 1970 кв. метров.

Родители Слюсарева получили российские паспорта в Крыму в числе первых - еще 28 марта 2014-го года.

Слюсарев еще в 2014-м отправил в Крым копии всех своих документов, включая школьные аттестаты и даже флюораграфию грудной клетки. Интересно, что там с помощью этих документов оформляют? На работу брали или на службу?

Слюсарева можно найти в российской базе данных "Мигрант" - системе учета иностранных граждан, которая зафиксировала въезд в РФ. Согласно базе, Слюсарев зарегистрирован официально российскими властями в городе Севастополь, улица Павла Дыбенко, 24, квартира 14. В другой базе данных - полеты в Крым. Например, 11-го июля 2015-го зафиксирован вылет Вадима Слюсарева рейсом 610-YC из российского Белгорода в Симферополь, и обратный рейс 20 июля 609-YC обратно. Видимо, отдых. Летал через Белгород - то есть выезжал в РФ на машине и оттуда самолет. Ну а что - там ведь все свои, летать удобней. Также отметка о въезде в РФ поставлена в 2020-м году. Война-войной, а высокопоставленный Слуга народа с Россией-матушкой обрывать связи не собирается, это пусть кто-то другой бизнес в РФ закрывает, а гостиницы в Крыму должны работать!

Возможно, новоизбранный член политсовета Слюсарев прекратит прятаться от избирателей и от СМИ, и пояснит чем владеет он сам и его семья в Крыму, и на каких условиях он сохраняет возможность посещать Крым, вести хозяйственную деятельность. Кто дает ему гарантии безопасности?

Но прежде всего это вопрос сейчас к руководству Слуги народа - неужели они не знают кто такой Слюсарев? Неужели непонятно, что это риск для репутации и вас за это будут бить в СМИ?

Вы назначаете одиозного человека ради чего? Потрудитесь объяснить, какая у него программа, почему он не делает вообще никаких публичных заявлений, будучи молчаливым серым кардиналом? Как он и его семья так здорово разбогатели после долгих лет на государственной службе? Напишите о Слюсареве под вот этим объявлением на стартовой странице партийного сайта.

Зеленский о санкциях против Медведчука: "Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины" - Цензор.НЕТ 3242

Зеленский о санкциях против Медведчука: "Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины" - Цензор.НЕТ 5863
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18.03.2021 14:49 Ответить
Ща слюсарёву клован перекроет что-то. Перекрывалка правда ещё не отросла,но то детали.
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18.03.2021 14:52 Ответить
Перекрыватель куев...
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18.03.2021 14:49 Ответить
Мощный зеля 🤣
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18.03.2021 14:49 Ответить
А уявіть на хвилинку: за наказом Зеленського судять Медведчука, запроторюють його в СІЗО, Коломойського екстрадують в США, націоналізують ТБ-канали 1+1, Наш, Интер, фракція "Слуга народу" з подачі РНБО знаходить голоси для заборони російської ОПЗЖ!
Уявили?
Та то вам наснилось
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18.03.2021 14:50 Ответить
Пороховізація ЗЕ проходить успішно.)))
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18.03.2021 14:51 Ответить
иммитация. А вы ее "успешно" хаваете.
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18.03.2021 14:55 Ответить
А подумати не встигаєте?
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18.03.2021 14:59 Ответить
Блін, а він що, вдушитись хоче?
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18.03.2021 14:51 Ответить
даже интересно, что ж на него у американцев такое есть, что он так энгергично начал "бароцца"
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18.03.2021 14:52 Ответить
пих уй главное работает
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18.03.2021 15:20 Ответить
Вован !!! Настало время веселится! Садитесь с друзьями в круг, берем топор... Игра простая - как в "бутылку" - но называется топор...
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18.03.2021 14:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk «Літаки летять - будемо всіх бомбить»
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18.03.2021 14:54 Ответить
Иммитация бурной деятельности, чтобы купировать скандал с Вагнергейтом.
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18.03.2021 14:55 Ответить
А Игорь Валерьевич об этом догадывается ?
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18.03.2021 14:55 Ответить
Мастера спорта по перекрытию кислорода.
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18.03.2021 14:56 Ответить
сначала этих всех парашников в ковидное отделение, а уж потом - перекрыть кислород )
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18.03.2021 14:57 Ответить
перекрыл кислород олигархам на +9 лярдов
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18.03.2021 15:00 Ответить
Зеленський про санкції проти Медведчука: "Перекриємо кисень усім, хто руйнує незалежність України" - Цензор.НЕТ 2112
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18.03.2021 15:04 Ответить
Себе перекрой
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18.03.2021 15:05 Ответить
Шо і цьому? https://m.censor.net/ru/news/3125197/**************************************************************************
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18.03.2021 15:05 Ответить
Гут , якщо воно так й буде
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18.03.2021 15:07 Ответить
Маю сумнів, що наше телятко може вовка з*їсти. Он одного вже шість разів до суду не можуть докликатися,навіть генпрокурорша розводить руками.
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18.03.2021 18:40 Ответить
Сліпий сказав побачимо )
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18.03.2021 21:21 Ответить
пєрєкрівєльнік кіслярота
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18.03.2021 15:16 Ответить
Можна тільки сказати: Велика подяка містеру Джо Байдену,
Але тільки уявіть - що буде з Бубастісом коли Байден приїде до Києва

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18.03.2021 15:17 Ответить
Якщо і приїде, то Бубастіса там вже і духу не буде.
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18.03.2021 18:42 Ответить
А медведчук про це знає ? Бо всі його підприємства чудово працюють.
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18.03.2021 15:40 Ответить
молодцы!!!! Уважуха Пан президент!!
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18.03.2021 15:40 Ответить
Это ты радуешься что он повесится решил?
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18.03.2021 16:10 Ответить
"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "перекроет кислород" всем людям, которые разрушают независимость страны"
И сколько сам Зеленский сможет прожить без кислорода ? Суицидник, что ли ?
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18.03.2021 15:58 Ответить
Похоже дрыщ повеситься решил.
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18.03.2021 16:09 Ответить
Поки що є гучні заяви , відсутні справи .
ЦЕ ТІЛЬКИ ЛОХОЕЛЕКТОРАТ КУПЛЯЄТЬСЯ НА ВІДОСИКИ. ДЯДЮ ДЖО ВІДОСИКАМИ НЕ ПРОВЕДЕШ, ПОТРІБНІ РЕАЛЬНІ ДІЇ.
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18.03.2021 16:10 Ответить
После просравши страну ты ждешь реальных дий ? Ты идиет?
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18.03.2021 16:12 Ответить
Кто этот мощный...клоун?
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18.03.2021 16:15 Ответить
По статистике 73% комментирующих голосовали за Зеленского, так что вытаскиваем бревно из глаза, смартфонные шумахеры.
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18.03.2021 16:22 Ответить
Зеленський про санкції проти Медведчука: "Перекриємо кисень усім, хто руйнує незалежність України" - Цензор.НЕТ 5404
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18.03.2021 16:26 Ответить
Беня руйнує пане президент, його призьвісько Коломойський, ваш бізнес партнер. Чи Ви не цю Україну мали на увазі, а малоросію?
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18.03.2021 16:30 Ответить
зеля - перекрывай, но сначала - Вагнергейт!!!!!!!!!!!!!!
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18.03.2021 16:44 Ответить
Є ще хтось, хто дійсно сприймає на віру ці слова?
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18.03.2021 18:45 Ответить
Ну тогда, надо полагать, зеля скоро повесится🥲😭
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18.03.2021 18:57 Ответить
Тобто? Зе готує петлю, мило та стільчик?
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18.03.2021 20:18 Ответить
Ото зєля поборов мєртвєчука...
Зеленський про санкції проти Медведчука: "Перекриємо кисень усім, хто руйнує незалежність України" - Цензор.НЕТ 4397
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18.03.2021 20:24 Ответить
 
 