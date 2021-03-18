Зеленский о санкциях против Медведчука: "Перекроем кислород всем, кто разрушает независимость Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "перекроет кислород" всем людям, которые разрушают независимость страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции при участии президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Что касается ситуации на Донбассе, провокации со стороны оккупантов увеличились", - подчеркнул президент.

В то же время, по словам Зеленского, внутри Украины идет очень мощная информационная война.

"Внутри страны мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями. Поэтому вы и видите сегодня действия, которые направлены против таких людей, у которых кроме паспорта Украины больше ничего украинского нет. Это моя стратегия и я ее доведу до конца", - подчеркнул глава государства, комментируя введенные ранее санкции против телеканалов Тараса Козака и персонально Виктора Медведчука.

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