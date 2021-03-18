Напугали увольнением руководителя одного из госпредприятий: переговоры "Слуги народа" с ОПЗЖ и "Батькивщиной" относительно "земельных" поправок сдвинулись, - источник
В Верховной Раде сдвинулись переговоры президентской партии с фракциями ОПЗЖ и "Батькивщина" относительно затягивания рассмотрения поправок к законопроекту № 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".
Об этом рассказал источник Цензор.НЕТ в аграрном комитете ВР.
По данным источника, "Слуга народа" проводила переговоры с ОПЗЖ и "Батькивщиной", чтобы те прекратили настаивать на поправках к законопроекту. Рассмотрение этих поправок может заблокировать работу парламента до мая.
"Вроде есть прогресс ... удовлетворились маленьким вопросом на Кабмине", - рассказал источник.
По его данным, "монобольшинство" не пошло на условия двух оппозиционных фракций, однако "напугало" их увольнением руководителя одного из государственных предприятий.
"Сегодня в Кабмине появился проект решения об увольнении руководителя одного из дружественных им ГП", - пояснил источник.
Поэтому рассмотрение "земельных" поправок, по данным источника, может завершиться даже сегодня.
Напомним, 16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.
В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.
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А теперь срочно 3000 поправок? Типа разведем как котят?
помнишь 73% сами за это проголосовали а их предупреждали !!!
Если ошибаюсь то извините, все как то странно принимается в раде последнее время !!!
Источник: https://censor.net/ru/n3254160
Слуги пригрозили уволить тимошенковского Андрея Власенко с должности главы https://elevatorist.com/kompanii/1-gpzku «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» ?
В Україні Власенків може трохи меньше ніж Шевченків .
«Кандидат в ГПЗКУ тогда от «Батькивщины» был Власенко Андрей (бывший депутат от БЮТ в Николаевском облсовете). К тому времени он был советником главы https://elevatorist.com/kompanii/403-minekonomiki Минэкономики https://elevatorist.com/dosye/milovanov-timofey-sergeevich Тимофея Милованова по компании ГПЗКУ.
Из-за выхода скандала в публичную плоскость его так и не назначили на должность. Но ровно через год, после развала единства «Слуги народа» в парламенте, возникла необходимость «сбора голосов» в канун голосования за бюджет.
Здесь Тимошенко снова включилась в торг и потребовала ГПЗКУ и еще 2 министерства: экологии и агро. Зато пообещала 19 голосов. Пока договорились только по ГПЗКУ. В результате Власенко был быстро назначен и.о. заместителя председателя правления ГПЗКУ».
Нинішня влада призначила керувати ДЕРЖАВНОЮ продовольчо-зерновою компанією не Турчинова, а людину Тимошенко.
Ось я Вас особисто назову , тіткою Порошенко - це Вас зробить тіткою ?!
Ось "Голос" взяти -- вони типа "борьці з олігархатом" , але чомусь жодне політичне шоу на каналах Пінчука без людей з "Голосу" не відбувається . "Голос" набрав на місцевих виборах рівно в 12 раз меньше мандатів . По усіх опитуваннях він пролітає на усіх майбутніх виборах , але вони всюди , на всіх олігархічних каналах . Особливо на плюсах . Але чомусь кажуть , що Юля з Бєнєю ... тільки чомусь з середини жовтня жодного разу жодного депутата з "Батьківщини" ті плюси не замовили . Але жодного ефіру без "Голосу" й "ЕС" .
Усі канали в Україні збиткові й єдина причина , що олігархи їх отрумують то , що канали допомагають бізнесам олігархату заробляти гроші й ставити свої людей на посади .
Олігархи дають їй зелене світло на свої канали тому, що вона найбільша борчиня з ними?
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/12/667177/
Одна тьотя, Юля, проситься в кааліцію саме до того, хто вирішив продавати землю і не знижує тарифи, про які тьотя Юля тільки і кричить роками із зомбоящика.
Все, на що він здатен, це засмічувати форум своїми дебільними картинками.
Таких поміж прихильників ЮВТ немало.
Я не писала ні про які лабутени.
В.Ільченко: "Дуже красиво виходить: вступив колись в БЮТ, або в партію "Батьківщина", потім прокрався і тебе років 10 назад вигнали з партії - але ти не зупиняєшся, крадеш, вбиваєш, їбеш гусей і кіз - але відповідальність не несеш ні ти, ні інші партії, які тебе підібрали на смітнику, членом яких , а то і лідером, ти є на сьогодні.. Несе "Батьківщина", з якої тебе давно вигнали."
И что мы видим в итоге? Тупой договорняк зельцмана, капительман и мертвечука ( кстати, очень органичное объединение)))
Какая неожиданность!