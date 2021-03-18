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Новости Земельная реформа
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Напугали увольнением руководителя одного из госпредприятий: переговоры "Слуги народа" с ОПЗЖ и "Батькивщиной" относительно "земельных" поправок сдвинулись, - источник

Напугали увольнением руководителя одного из госпредприятий: переговоры

В Верховной Раде сдвинулись переговоры президентской партии с фракциями ОПЗЖ и "Батькивщина" относительно затягивания рассмотрения поправок к законопроекту № 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".

Об этом рассказал источник Цензор.НЕТ в аграрном комитете ВР.

По данным источника, "Слуга народа" проводила переговоры с ОПЗЖ и "Батькивщиной", чтобы те прекратили настаивать на поправках к законопроекту. Рассмотрение этих поправок может заблокировать работу парламента до мая.

"Вроде есть прогресс ... удовлетворились маленьким вопросом на Кабмине", - рассказал источник.

По его данным, "монобольшинство" не пошло на условия двух оппозиционных фракций, однако "напугало" их увольнением руководителя одного из государственных предприятий.

"Сегодня в Кабмине появился проект решения об увольнении руководителя одного из дружественных им ГП", - пояснил источник.

Поэтому рассмотрение "земельных" поправок, по данным источника, может завершиться даже сегодня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Внеочередные заседания во вторую смену": в "Слуге народа" назвали возможный выход из затянувшегося рассмотрения "земельных" поправок

Напомним, 16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.

В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.

Кабмин (14026) переговоры (4928) Батькивщина (2013) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+13
От коли читаю про таку мерзоту від зелених чомусь пригадується полум`яна промова Зеленського на стадіоні про країну його мрій. О то вона і є, чи ще ні?
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18.03.2021 15:05
+10
БГГГГ тупа брехня, налякати Тимошенко навіть у Януковича не вийшло,та й взагалі досі нікому не вдавалось. А тут якесь нікчемне звільнення когось там "дружнього". Це брехня для зовсім вже ідіотів, не здатних мислити не те що логічно, а навіть просто раціонально
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18.03.2021 15:27
+8
Как началась суета с землёй Украины/ Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского./ Позже Коломойский решил отнять у украинцев землю с помощью своего президента и своей ВР.
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18.03.2021 15:08
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Правила форума Совет форумчан
где там вчерашние заюльки которые стонали как вона за землю борется украинскую и не дает вывозить метровый шар арабам мерзким? где вы попрятались? чо теперь скажите?
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18.03.2021 15:05 Ответить
я так понимаю что после импичмента Порошеко Юлька так "порвалась вся в клочья" что сейчас сидит и заживает вся !
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18.03.2021 15:12 Ответить
Вот вам соплю на уши повесили. Завтра же даже не вспомните о своем заявлении. Конкретики ноль, но яркие оргастические ощущения вызваны у многих....
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18.03.2021 15:42 Ответить
Стара ботоксна хвойда, коли вона вже піде на пенсію, або сдохне?
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18.03.2021 15:53 Ответить
договорняки на марше
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18.03.2021 15:05 Ответить
От коли читаю про таку мерзоту від зелених чомусь пригадується полум`яна промова Зеленського на стадіоні про країну його мрій. О то вона і є, чи ще ні?
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18.03.2021 15:05 Ответить
73% ......
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18.03.2021 15:13 Ответить
То есть жулье заставили принять более-мненее нормальный закон про землю.
А теперь срочно 3000 поправок? Типа разведем как котят?
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18.03.2021 15:05 Ответить
ни кто ни кого не заставлял ...
помнишь 73% сами за это проголосовали а их предупреждали !!!
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18.03.2021 15:09 Ответить
Напомните а на прошлый карантин тоже страну закрывали когда вопросы с землей решались в раде или я ошибаюсь ?
Если ошибаюсь то извините, все как то странно принимается в раде последнее время !!!
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18.03.2021 15:08 Ответить
Прошлый карантин с изоляцией Киева зебильными оккупантами был введен исключительно ради дерибана ЗЕМЛИ, и народ это схавал (рейтинги после совершения этого преступления особо не упали ни у банды зельцмана, ни у банды вальцмана, хотя судя по опросам 70-75% против дерибана земли), а потом когда олигархи и иностранцы окончательно скупят нашу землю, и вследствие монополизации рынка продовольствия цены у нас станут самыми высокими в Европе (как это случилось с электроэнергией), народ начнет чесать репу и скулить что их опять поимели, и "реформа" опять оказалась ничем иным как грабежом Украины украинцев.
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18.03.2021 16:12 Ответить
Как началась суета с землёй Украины/ Коломойский накинул око на украинские земли. Их присвоение должна была осуществить организация «Израильско-Украинская юридическая помощь», зарегистрированная по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана. -18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского./ Позже Коломойский решил отнять у украинцев землю с помощью своего президента и своей ВР.
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18.03.2021 15:08 Ответить
"По его данным, "монобольшинство" не пошло на условия двух оппозиционных фракций, однако "напугало" их увольнением руководителя одного из государственных предприятий."

Источник: https://censor.net/ru/n3254160

Слуги пригрозили уволить тимошенковского Андрея Власенко с должности главы https://elevatorist.com/kompanii/1-gpzku «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины» ?
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18.03.2021 15:14 Ответить
корупційна діяльність вищих посадових осіб держави.
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18.03.2021 15:34 Ответить
На другому кінці корупційно ланцюга хто, чи не керівництво партії Батьківщина?
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18.03.2021 15:41 Ответить
Розмова про те що, там все пов'язано, кожен має свої потоки. І Батьківщина, і ЄС, і СН, і навіть ОПЗЖ отримують шматок свого пирога, з якого доять державу.
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18.03.2021 15:49 Ответить
В даному випадку обговорюється конкретний договорняк між конкретними політсилами.
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18.03.2021 15:53 Ответить
Чтобы не выглядеть голословным, на каких потоках сидит ЕС? Или абы что зеленым языком ляпнуть?
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18.03.2021 20:30 Ответить
А призначили Власенка на хлібне місце наприкінці 2020 в обмін за голосування Батьківщини за ганебний бюджет.
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18.03.2021 15:17 Ответить
То взгалом інший Власенко , акий Андрій !
В Україні Власенків може трохи меньше ніж Шевченків .
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18.03.2021 15:48 Ответить
Звичайний Андрій. Чи ви думаєте, що в Україні один Власенко, Сергій?

«Кандидат в ГПЗКУ тогда от «Батькивщины» был Власенко Андрей (бывший депутат от БЮТ в Николаевском облсовете). К тому времени он был советником главы https://elevatorist.com/kompanii/403-minekonomiki Минэкономики https://elevatorist.com/dosye/milovanov-timofey-sergeevich Тимофея Милованова по компании ГПЗКУ.
Из-за выхода скандала в публичную плоскость его так и не назначили на должность. Но ровно через год, после развала единства «Слуги народа» в парламенте, возникла необходимость «сбора голосов» в канун голосования за бюджет.
Здесь Тимошенко снова включилась в торг и потребовала ГПЗКУ и еще 2 министерства: экологии и агро. Зато пообещала 19 голосов. Пока договорились только по ГПЗКУ. В результате Власенко был быстро назначен и.о. заместителя председателя правления ГПЗКУ».
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18.03.2021 15:51 Ответить
Схаменіться.
Нинішня влада призначила керувати ДЕРЖАВНОЮ продовольчо-зерновою компанією не Турчинова, а людину Тимошенко.
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18.03.2021 16:31 Ответить
Ось я й кажу , що Турчинова називали "людиною Тимошенко" на протязі 25 років , а цього хлопця з Миколаїва тільки якись там лівий депутат з електорального пігмею - партії "Голос" ...

Ось я Вас особисто назову , тіткою Порошенко - це Вас зробить тіткою ?!

Ось "Голос" взяти -- вони типа "борьці з олігархатом" , але чомусь жодне політичне шоу на каналах Пінчука без людей з "Голосу" не відбувається . "Голос" набрав на місцевих виборах рівно в 12 раз меньше мандатів . По усіх опитуваннях він пролітає на усіх майбутніх виборах , але вони всюди , на всіх олігархічних каналах . Особливо на плюсах . Але чомусь кажуть , що Юля з Бєнєю ... тільки чомусь з середини жовтня жодного разу жодного депутата з "Батьківщини" ті плюси не замовили . Але жодного ефіру без "Голосу" й "ЕС" .
Усі канали в Україні збиткові й єдина причина , що олігархи їх отрумують то , що канали допомагають бізнесам олігархату заробляти гроші й ставити свої людей на посади .
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18.03.2021 17:22 Ответить
І майже на всіх канал олігархів, в тому числі і медведчука, повно Тимошенко.
Олігархи дають їй зелене світло на свої канали тому, що вона найбільша борчиня з ними?
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18.03.2021 20:03 Ответить
Налякали звільненням керівника одного з держпідприємств: переговори "Слуги народу" з ОПЗЖ і "Батьківщиною" щодо "земельних" поправок зрушили, - джерело - Цензор.НЕТ 7905
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18.03.2021 19:57 Ответить
"Батьківщина" дала голоси за бюджет в обмін на призначення "своєї" людини в держпідприємство - нардеп.

https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/12/667177/
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18.03.2021 15:52 Ответить
Ой-ой! Тьотко Новосадихо, а це що таке? І тут "юлькавароффка" ваших барижників з пістолетом до їхніх скронь примусила голосувати разом з ЗЕлупінцями?
Налякали звільненням керівника одного з держпідприємств: переговори "Слуги народу" з ОПЗЖ і "Батьківщиною" щодо "земельних" поправок зрушили, - джерело - Цензор.НЕТ 9778
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18.03.2021 20:01 Ответить
Дядя, ви старші за мене, тому шукайте ваших тьоть в іншому місці.
Одна тьотя, Юля, проситься в кааліцію саме до того, хто вирішив продавати землю і не знижує тарифи, про які тьотя Юля тільки і кричить роками із зомбоящика.
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18.03.2021 20:07 Ответить
Підстаркуватий зомбак не здатен полемізувати.
Все, на що він здатен, це засмічувати форум своїми дебільними картинками.
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18.03.2021 20:28 Ответить
Он юлькин бот, с ним спорить бесполезно---проплатной!
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18.03.2021 20:34 Ответить
Схоже, що не платний, а просто ..., як би це висловитись делікатніше, ... ДУЖЕ своєрідний.
Таких поміж прихильників ЮВТ немало.
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18.03.2021 20:40 Ответить
У вас галюни, дядя.
Я не писала ні про які лабутени.
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18.03.2021 20:37 Ответить
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18.03.2021 20:41 Ответить
Отож ...
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18.03.2021 20:43 Ответить
Я так понял ( "Вроде есть прогресс ... удовлетворились маленьким вопросом на Кабмине" ) - с суммой в конвертах,кому ми сколько занести вроди определились !
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18.03.2021 15:20 Ответить
БГГГГ тупа брехня, налякати Тимошенко навіть у Януковича не вийшло,та й взагалі досі нікому не вдавалось. А тут якесь нікчемне звільнення когось там "дружнього". Це брехня для зовсім вже ідіотів, не здатних мислити не те що логічно, а навіть просто раціонально
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18.03.2021 15:27 Ответить
цікаве рішення питань та розподіл посад. І це подають, як велике досягнення? Насправді це, ніщо інше ніж корупційна діяльність.
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18.03.2021 15:31 Ответить
ЗІ: корупційна діяльність вищих посадових осіб.
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18.03.2021 15:33 Ответить
Конкретики ноль, но яркие оргастические ощущения вызваны у многих.... Дебилы,бл...
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18.03.2021 15:43 Ответить
"Богоизбранные" иуды из бынд зельцмана-вальцмана спешат раздерибанить остатки государственной земли передав ее местным мародерам, которые продадут ее за копейки олигархам и иностранцам, а тут еще и двойное гражданство протянут, тогда и маскироваться не нужно будет вообще.
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18.03.2021 16:04 Ответить
Якийсь А.Власенко колись був дрібним функціонером БЮТ в Миколаївській обл. ще до 2010 року (навіть не в ВО"Батьківщина") і по цій причині пропагандонські йолопи і йолопиці смердючо-соєвої секти барижників вирішили, що приклеїти цього Андрушу до ЮВТ буде гарним маневром От що написав про таких "логіку" призвіздеканих пропагандонів Вячеслав Івченко:

В.Ільченко: "Дуже красиво виходить: вступив колись в БЮТ, або в партію "Батьківщина", потім прокрався і тебе років 10 назад вигнали з партії - але ти не зупиняєшся, крадеш, вбиваєш, їбеш гусей і кіз - але відповідальність не несеш ні ти, ні інші партії, які тебе підібрали на смітнику, членом яких , а то і лідером, ти є на сьогодні.. Несе "Батьківщина", з якої тебе давно вигнали."
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18.03.2021 20:19 Ответить
Как получилось, что во втором туре оказались Зельцман и Вальцман, фракции обоих проголосовали за АФЕРУ тысячелетия - дерибан украинской земли. В главном нет между ними разницы.
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18.03.2021 22:25 Ответить
А кто это говорил два года назад, что договорняков не будет?
И что мы видим в итоге? Тупой договорняк зельцмана, капительман и мертвечука ( кстати, очень органичное объединение)))

Какая неожиданность!
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18.03.2021 22:35 Ответить
Фракции Вальцмани и Вакарчука молчат. Ясно, что они поручили защищать "их позицию" Зельцманам, с которыми они вместе проголосовали за Аферу тысячелетия - дерибан Украинской земли.
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18.03.2021 22:49 Ответить
 
 