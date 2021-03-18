Напугали увольнением руководителя одного из госпредприятий: переговоры "Слуги народа" с ОПЗЖ и "Батькивщиной" относительно "земельных" поправок сдвинулись, - источник

В Верховной Раде сдвинулись переговоры президентской партии с фракциями ОПЗЖ и "Батькивщина" относительно затягивания рассмотрения поправок к законопроекту № 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений".

Об этом рассказал источник Цензор.НЕТ в аграрном комитете ВР.

По данным источника, "Слуга народа" проводила переговоры с ОПЗЖ и "Батькивщиной", чтобы те прекратили настаивать на поправках к законопроекту. Рассмотрение этих поправок может заблокировать работу парламента до мая.

"Вроде есть прогресс ... удовлетворились маленьким вопросом на Кабмине", - рассказал источник.

По его данным, "монобольшинство" не пошло на условия двух оппозиционных фракций, однако "напугало" их увольнением руководителя одного из государственных предприятий.

"Сегодня в Кабмине появился проект решения об увольнении руководителя одного из дружественных им ГП", - пояснил источник.

Поэтому рассмотрение "земельных" поправок, по данным источника, может завершиться даже сегодня.

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Напомним, 16 марта ВР начала рассмотрение поправок к законопроекту О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 128.

В тот же день лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что "завершение земельной реформы движется... медленно". "За сегодня прошли 160 поправок из 3128 только в первом законопроекте №2194.