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Рада проголосовала за снижение НДС для производителей аграрного сырья, хотя эта отрасль и без поддержки чувствует себя очень хорошо, - Гетманцев

Рада проголосовала за снижение НДС для производителей аграрного сырья, хотя эта отрасль и без поддержки чувствует себя очень хорошо, - Гетманцев

Мировые цены на сельскохозяйственное сырье растут и будут расти, поэтому отрасль очень хорошо себя чувствует. А Украина должна поддерживать перерабатывающую, а не сырьевую отрасль, потому что она дает добавленную стоимость и рабочие места.

Однако нардепы проголосовали закон о снижении НДС до 14% для производителей сырья, что причинит ущерб бюджету. Об этом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, это лоббистское решение, за которое проголосовали вопреки критике, причинит ущерб бюджету, а также ударит по перерабатывающей промышленности, развитие которой должна прежде всего стимулировать украинская власть.

"Фактически налоговая нагрузка в эти 6% переносится с сельскохозяйственного товаропроизводителя на переработку. А мы переработку должны поддерживать. Переработка создает рабочие места, создает добавленную стоимость. Это то, что надо развивать. А не сырьевую отрасль", - убежден Гетманцев.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) был принят в конце прошлого года. Тогда же многие СМИ писали о том, что закон был пролоббирован в Раде "аграрной группой" - межфракционным объединением "Доверие", которые ориентируются на совладельца агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского.

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что это снижение НДС даст Веревскому возможность получить дополнительно 8 млрд гривен.

А председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что снижение НДС только для аграриев, которые поставляют сырье, не приведет к уменьшению цен на продукты питания для населения, как это задекларировано в законе. Ведь для того, чтобы реальная стоимость товаров снизилась, необходимо было уменьшить НДС для всех групп продукции и по всей цепи ее производства, включая переработку.

Автор: 

НДС (420) Гетманцев Даниил (409)


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Ты лучше расскажи куда деньги с конверта за єто голоосование потратил.
Возмущается оно теперь, чмо зеленое...
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18.03.2021 15:15 Ответить
уроди . . .хто заплатив - тому і менше НДС.
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18.03.2021 15:19 Ответить
Осталось цену поднять для внутреннего рынка.
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18.03.2021 15:28 Ответить
Так це зниження НДС винне в рості цін на продукти
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18.03.2021 15:39 Ответить
До стада зеленых баранов понемногу дошло,что снижение нелепого налога НДС - это поддержка бизнеса,так отмените его всем и полностью,дожили, уже в Польше продукты дешевле,чем у нас,пророссийского агента гетьмановича пора гнать на ростов.
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18.03.2021 15:50 Ответить
Вообще-то все идет по плану - уничтожение любой переработки и промышленности и превращение Украины в отсталую агросырьевую колонию. И этот закон это один из элементов стратегии пархатых оккупантов по уничтожению Украины и украинцев.
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18.03.2021 16:18 Ответить
Ціни на продукти в нас набагато вищі ніж в Західній Європі!З якого кляпа пільги сільгоспвиробникам? А працівники працюють за копійки!
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18.03.2021 16:56 Ответить
 
 