В 2021 делаем фокус на ремонт дорог местного значения, чтобы через год их снова не пришлось переделывать, - замглавы ОП Тимошенко

Ремонт дорог местного назначения будет приоритетом для власти в 2021 году.

Об этом замглавы Офиса Президента Украины, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил на форуме "Управление местными дорогами", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В этом году мы делаем большее количество дорог. И именно местные дороги, именно их развитие для нас таким новым приоритетом, ведь люди в подавляющем количестве, обычное население, ездят именно местными дорогами. Как Укравтодор, так и Кабинет Министров, Офис Президента хотят сделать огромный фокус именно на местные дороги, на их качество, скорость их восстановления и на гарантии, конечно, чтобы через год мы не переделывали эти дороги", - сказал Тимошенко.

Замглавы ОП также отметил, что 2020 год стал прорывным для дорожной отрасли.

"Как в прошлом, так и в этом году из коронавируса люди не смогут много путешествовать за границу, поскольку многие страны будут закрыты, поэтому придется путешествовать по Украине, а значит дороги должны быть качественными", - добавил Тимошенко.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко ранее заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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