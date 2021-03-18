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В 2021 делаем фокус на ремонт дорог местного значения, чтобы через год их снова не пришлось переделывать, - замглавы ОП Тимошенко

В 2021 делаем фокус на ремонт дорог местного значения, чтобы через год их снова не пришлось переделывать, - замглавы ОП Тимошенко

Ремонт дорог местного назначения будет приоритетом для власти в 2021 году.

Об этом замглавы Офиса Президента Украины, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил на форуме "Управление местными дорогами", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В этом году мы делаем большее количество дорог. И именно местные дороги, именно их развитие для нас таким новым приоритетом, ведь люди в подавляющем количестве, обычное население, ездят именно местными дорогами. Как Укравтодор, так и Кабинет Министров, Офис Президента хотят сделать огромный фокус именно на местные дороги, на их качество, скорость их восстановления и на гарантии, конечно, чтобы через год мы не переделывали эти дороги", - сказал Тимошенко.

Замглавы ОП также отметил, что 2020 год стал прорывным для дорожной отрасли.

"Как в прошлом, так и в этом году из коронавируса люди не смогут много путешествовать за границу, поскольку многие страны будут закрыты, поэтому придется путешествовать по Украине, а значит дороги должны быть качественными", - добавил Тимошенко.

Как сообщалось, заместитель главы ОП и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко ранее заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Также читайте: На острове Хортица обновят инфраструктуру и завершат строительство Запорожского моста, - замглавы ОП Тимошенко

Автор: 

дороги (2512) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+3
Сиысл понятен. Велике крадивництво закончилось, началось мелкое шахрайство . С каких это пор РЕМОНТОМ дорог местного значения занимается президент и его офис. Ваше дело оборона страны и международные отношения. Но просто денег хочется
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18.03.2021 15:23
+3
В нете уже достаточно фото положенного осенью асфальта который сошел с дорог с весенней оттепелью ...
Ну наверно таки пользы бы было больше от этих денег если бы на них купили вакцины от короновируса а не похоронили тех кто эти деньги в асфалт закатывал ....
***
Где видосики про широкие скоростные автострады в Украине ?????????????
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18.03.2021 15:24
+2
Это тема не президента, а Кабмина и министреств. Просто воровать удобно
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18.03.2021 15:25
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год- это оч. долго. через пол годика разсыпаются.
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18.03.2021 15:22 Ответить
той фокус звучить не однозначно..
місцеві дороги обіцяли на баланс місцевим громадам?..
чи знову передумали і "сильна рука" не підіймається туди адресувати кошти
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18.03.2021 15:56 Ответить
та ми вже бачили ваші фокуси!
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18.03.2021 15:22 Ответить
Это тема не президента, а Кабмина и министреств. Просто воровать удобно
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18.03.2021 15:25 Ответить
точно! эти фокусы на пожизненное тянут
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18.03.2021 15:31 Ответить
Сиысл понятен. Велике крадивництво закончилось, началось мелкое шахрайство . С каких это пор РЕМОНТОМ дорог местного значения занимается президент и его офис. Ваше дело оборона страны и международные отношения. Но просто денег хочется
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18.03.2021 15:23 Ответить
Опять в который раз повторюсь:
- они не виноваты, этого хотело 73% проголосовав за них .
Всех предупреждали что закончится именно та , но в переди еще 3 года !!!
Мужаемся и готовимся к следующим выборам , страшно даже представить кого выберут ......
коммунист был, уголовник был, клоун есть, даже придумать не могу кого выберем
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18.03.2021 15:30 Ответить
нету у них времени.....в этом году все закончится!
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18.03.2021 15:37 Ответить
В нете уже достаточно фото положенного осенью асфальта который сошел с дорог с весенней оттепелью ...
Ну наверно таки пользы бы было больше от этих денег если бы на них купили вакцины от короновируса а не похоронили тех кто эти деньги в асфалт закатывал ....
***
Где видосики про широкие скоростные автострады в Украине ?????????????
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18.03.2021 15:24 Ответить
Почему-то никто не вспоминает, что все благодаря Дорожному Фонду, который был принят в 2016году, заработал в 2018 году на 50%, а в 2020 на 100%.
Но Зе-шобла себе в заслуги записывает
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18.03.2021 15:27 Ответить
Это же барыга и вор Порошенко !!! У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 169
У 2021 році робимо фокус на ремонт доріг місцевого значення, щоб через рік їх знову не довелося переробляти, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2581
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18.03.2021 15:33 Ответить
Продавец билетов Квартал 95 Тимошонка уже домик прикупил в Конча Заспе, теперь вот колядует на хатынку на Лазурном берегу....а так "зеленский же не замечен в коррупции".
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18.03.2021 15:31 Ответить
Продавец билетов Квартал 95 это же не кум, сват или армейский друг - ему можно !
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18.03.2021 15:35 Ответить
Зеленое стадо вошло во вкус...большой распил теперь распространится и на дороги местного значения...и сельские...и даже грунтовые....
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18.03.2021 15:36 Ответить
Еще и придумали пилить бабло на исторических памятниках. Там крысить можно процентов 70...И не проверишь.
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18.03.2021 15:39 Ответить
это зеленое координаторное существо о чем говорит? в прошлом году сделали дорогу на горишние плавни ( полт обл), весной вся в дырках!!! так они не латали, а полностью ложили новый асфальт!!!
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18.03.2021 15:52 Ответить
Тырить бюджетные бабки теперь называется ремонт дорог...
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18.03.2021 16:24 Ответить
Це так завжди називалось.
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18.03.2021 16:32 Ответить
один *******, другие - коппердоры , мля. и не хватает на вас кленов кудрявых и резных.
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18.03.2021 16:49 Ответить
вы ещё скажите так "мы применяем энергосберегающие технологии, чтобы люди меньше платили за газ и электричество"
пчелы против меда
а менты против штрафов
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18.03.2021 17:43 Ответить
 
 