InformNapalm просит ГУР Минобороны при использовании их материалов давать ссылки на них: "Это не слабость, а наоборот - пример прозрачности и честности с обществом"

В марте 2021 года международное волонтерское сообщество InformNapalm отмечает 7 лет своего существования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет журналист, основатель проекта InformNapalm Роман Бурко.

"Увидел, что в новостях украинских СМИ за вчера и сегодня ретранслируют как сенсацию доклад Главное управление разведки Министерства обороны Украины, что они "идентифицировали российских военных преступников". Отдаю должное, что рука докладчика не поднялась совсем не упомянуть InformNapalm и в конце этого доклада есть скромная ремарка: "Информация о военных преступниках ТАКЖЕ подтверждена волонтерским сообществом "InformNapalm". Жаль, только не дали ссылки, ну чтобы читатель сам мог видеть как "ТАКЖЕ". Потому что у нас все же больше доказательств в статье, а не просто отрывки текста. Ну у меня глаза на различные фото с российскими военными уже пристреляны, поэтому я уже хорошо узнаю из какой именно публикации InformNapalm эти сведения, даже помню, что это OSINT-расследование в 2017 году делал Иракли Комахидзе и мы его тогда перевели и транслировали на 7 языках мира. Можно только порадоваться, что профессиональные украинские разведчики не обошли вниманием нашу открытую базу данных российской агрессии. И теперь могут хоть каждый день выдавать "сенсационные разоблачения" и отчеты, радуя собственное командование и СМИ своей невероятно ударной активностью ... По клавишам CTRL+C, CTRL+V", - рассказал Бурко.

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"Конечно, мы не против, чтобы собранные нами данные официально подтверждали и актуализировали разведчики и создавали новые инфоповоды, которые выжигают агрессора. Но давайте работать ответственно. Дать читателям ссылки на дополнительные доказательства с сайта InformNapalm - это не слабость, а наоборот - пример прозрачности и честности с обществом, и пример профессионального признания качества нашей работы. Ну и надо уже выучить за 7 лет наше официальное название: Международное волонтерское сообщество InformNapalm (пишется слитно). Господа офицеры ГУР, не надо бояться давать ссылки, никто не забирает ваш хлеб, InformNapalm абсолютно независимое сообщество, информационные ресурсы которой финансируются исключительно собственными средствами волонтеров и читателей и не имеют никакой финансовой поддержки от правительства любой страны (Украины в том числе) или доноров. Никто не собирается съесть ваши бюджетные средства. Мы наоборот, очень рады, что можем освободить немного времени для настоящих разведчиков, чтобы они могли отдохнуть и набраться сил для борьбы с российской агрессией, в этом и заключается наше волонтерство и служение справедливости и помощь Украине. В марте 2021 международное волонтерское сообщество InformNapalm отмечает 7 лет своего существования. И мы благодарим всех, кто поддерживает деятельность нашего ресурса своим трудом и своими микровзносами. А от офицеров ГУР мы не ожидаем никакой финансовой помощи, не дай Бог брать деньги у Украины, потому что они нужны нашим воинам. Вы можете поддержать нас разве что информационно - ссылками на публикации, актуализацией наших баз данных и добрым словом. А если у вас будет собственная информация, которую мы сможем проверить и дополнить (потому что мы любим пруф и четкие доказательства), то можете делиться собственными наработками, мы охотно прозрачно и честно об этом напишем со ссылкой на ГУР", - резюмировал Бурко.







