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Новости Агрессия России против Украины
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В ближайшее время будет определена дата встречи лидеров "Нормандской четверки", - Зеленский

В ближайшее время будет определена дата встречи лидеров

Уже в скором времени может быть согласована дата проведения новой встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) для дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой  на Интерфакс-Украина.

"Мы проводим консультации на уровне политических советников "Нормандской четверки". И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться уже понимание, когда лидеры "Нормандской четверки" встретятся", - заявил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+8
теля все намагається заглянути ***** в "глаз"
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18.03.2021 15:28
+5
Дата - "Чуть позже", "когда нибудь", в мае...без указания года.....
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18.03.2021 15:29
+5
будет определена дата встречи.-Для шибздика это достижение.
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18.03.2021 15:30
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теля все намагається заглянути ***** в "глаз"
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18.03.2021 15:28 Ответить
А так було краще : це В ближайшее время будет определена дата встречи лидеров "Нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1138: https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/news/2014/12/11/7047135/index.amp Порошенко - Путіну: "Будь ласка, виведіть війська з моєї території" ?
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18.03.2021 15:36 Ответить
а ти за те щоб залишгились?
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18.03.2021 15:45 Ответить
Ви спілкуєтесь з кацапом.
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18.03.2021 15:46 Ответить
Дата - "Чуть позже", "когда нибудь", в мае...без указания года.....
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18.03.2021 15:29 Ответить
будет определена дата встречи.-Для шибздика это достижение.
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18.03.2021 15:30 Ответить
Імпічмент і під суд за корупцію і державну зраду.
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18.03.2021 15:30 Ответить
Один только вопрос нахуа, фоточек в инсту налупить или новые участки отступления согласовать?
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18.03.2021 15:30 Ответить
от гнусавий наркоман,всё не угомонится никак
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18.03.2021 15:31 Ответить
Ну наркоман или нет так ни кто и не узнал - справку он так и не показал до сих пор ....
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18.03.2021 15:44 Ответить
так потому и не показал
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18.03.2021 15:55 Ответить
Это типа сенсация и то чего все с нетерпением ждали?
"И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться уже понимание"
Очень даже может быть... не исключена такая возможность...
У этого персонажа "понимание" придёт вместе с уголовными делами.
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18.03.2021 15:35 Ответить
Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже:
- Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
- О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж набагато молодший за нього!...
- Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
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18.03.2021 17:41 Ответить
Дурик, а ты уверен что тебя пригласят на эту встречу?
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18.03.2021 15:37 Ответить
Что делать на встрече комик уже знает и ничего нового изобретать не будет. Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
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18.03.2021 15:37 Ответить
" ... дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе " - про Украину он ни чего не говорил .
Он же не Порошенко, он может ошибатся....
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18.03.2021 15:42 Ответить
Кому в этот раз БУБОЧКА хочет заглянуть в глаза и что то там увидеть ?
Найближчим часом буде визначено дату зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4928
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18.03.2021 15:41 Ответить
Клован в очередной раз бестолково сотряс воздух.
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18.03.2021 15:43 Ответить
Якого біса ?? чи є в тому сєнс ??я не бачу жодного поліпшення після цхх
зустрічв , хлопці як помирали від куль так далі помирають ! До чого ці всі бла бла бла з кацапами , з ****** ?? Як вони і не збираються а ні на йоту посунутись до рішення питань по Донбасу , і усі це знають ! То якого біса ??
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18.03.2021 15:43 Ответить
Найближчим часом буде визначено дату зустрічі лідерів "Нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4017
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18.03.2021 15:44 Ответить
Фото зачетное. Ну прям Роденовский мыслитель. Только табло такое грустное
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18.03.2021 15:45 Ответить
ні, в Родена там - напружена робота
а тут "нєобикновєнная льогкость битія"
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18.03.2021 15:47 Ответить
а які інтереси України ти здав путєну, що він зголосився з тобою зустрітися?
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18.03.2021 15:45 Ответить
Гундосик все еще надеется заглдянуть в шоколадній глаз ***** и увидеть там откат за Украину
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18.03.2021 15:47 Ответить
"
Эти глаза напротив калейдоскоп огней
Эти глаза напротив ярче и всё теплей
Эти глаза напротив чайного цвета
Эти глаза напротив что это, что это?
Пусть я впадаю, пусть
В сентиментальность и грусть
Воли моей супротив, эти глаза напротив
Вот и свела судьба, вот и свела судьба
Вот и свела судьба нас
Только не подведи, только не подведи
Только не отведи глаз
Эти глаза напротив пусть пробегут года
Эти глаза напротив, сразу и навсегда
Эти глаза напротив и больше нет разлук
Эти глаза напротив мой молчаливый друг"
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18.03.2021 15:48 Ответить
Не будет никакой встречи ты невыполнил домашнее задание не отвел войска до Киева,можеш и дальше называть лично убийцу тойстороной,как не стелись и не уклоняйся называть )(уйло не уступит,или наши интересы или окупанта,выбирай
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18.03.2021 15:50 Ответить
А може поки відкладем Нормандську четвірку, Зєля? А розберемсь з "вагнергейтом"? Там вже і ТСК в Раді готова попрацювати. Дуже багато речей вказують, що ти, Зєля, шпигун російський. То може тобі не на перемовини треба, а в Лук'янівку? По 111-й?
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18.03.2021 15:54 Ответить
Походу Зе просто мечтает еще разок потусоваться среди главных европейских лидеров, потому каждый день бредит про эту встречу. А как иначе, если даже слабоумным давно понятно что любая клятая русомразная сатанинская крысиная червивая прападаль понимает только один разговор - разрывная пуля в его грязную сатанинскую пасть, что уж говорить про путлера - самую безумную гадину из их поганой породы?
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18.03.2021 16:14 Ответить
Спочатку імпічмент, а потім Нормандські зустрічі вже з новим президентом
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18.03.2021 16:25 Ответить
100%
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18.03.2021 17:34 Ответить
В ближайшее время будет определена дата, когда будет определено время встречи, на которой будет определена дата .......
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18.03.2021 16:33 Ответить
Вава, чого ти досягнув після минулої зустрічі, окрім як подивився в очі фуйлу, і відкликав багатоміліардні позови проти кацапського "газпрома"?
Вава, фуйло вбивця?
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18.03.2021 18:24 Ответить
вже незабаром може бути ....... ЗАДОВБАВ своїм незабаром,завтра , ось ось.
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18.03.2021 18:34 Ответить
Расея упирается против Нормандского формата , а ей сочувствует большинство горе-комментаторов на "Цензоре". Позорная и предательская позиция !
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18.03.2021 19:10 Ответить
Да не будет с тобой ***** встречаться, пока ты воду в крым не дашь и Порошенко не посадишь.
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18.03.2021 23:54 Ответить
 
 