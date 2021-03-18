В ближайшее время будет определена дата встречи лидеров "Нормандской четверки", - Зеленский

Уже в скором времени может быть согласована дата проведения новой встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) для дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проводим консультации на уровне политических советников "Нормандской четверки". И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться уже понимание, когда лидеры "Нормандской четверки" встретятся", - заявил Зеленский.

Читайте также: "Северный поток-2" - это ловушка не только для Украины, но и для стран Европы, - Зеленский