В ближайшее время будет определена дата встречи лидеров "Нормандской четверки", - Зеленский
Уже в скором времени может быть согласована дата проведения новой встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) для дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе.
Об этом сегодня в ходе брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы проводим консультации на уровне политических советников "Нормандской четверки". И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться уже понимание, когда лидеры "Нормандской четверки" встретятся", - заявил Зеленский.
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"И я считаю, что в ближайшие сроки должно появиться уже понимание"
Очень даже может быть... не исключена такая возможность...
У этого персонажа "понимание" придёт вместе с уголовными делами.
- Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…
Той зрадів:
- О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж набагато молодший за нього!...
- Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…
Он же не Порошенко, он может ошибатся....
зустрічв , хлопці як помирали від куль так далі помирають ! До чого ці всі бла бла бла з кацапами , з ****** ?? Як вони і не збираються а ні на йоту посунутись до рішення питань по Донбасу , і усі це знають ! То якого біса ??
а тут "нєобикновєнная льогкость битія"
Эти глаза напротив калейдоскоп огней
Эти глаза напротив ярче и всё теплей
Эти глаза напротив чайного цвета
Эти глаза напротив что это, что это?
Пусть я впадаю, пусть
В сентиментальность и грусть
Воли моей супротив, эти глаза напротив
Вот и свела судьба, вот и свела судьба
Вот и свела судьба нас
Только не подведи, только не подведи
Только не отведи глаз
Эти глаза напротив пусть пробегут года
Эти глаза напротив, сразу и навсегда
Эти глаза напротив и больше нет разлук
Эти глаза напротив мой молчаливый друг"
Вава, фуйло вбивця?