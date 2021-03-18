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Новости Коронавирус и карантин
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Украине необходимо обновить протокол лечения COVID-19: клиническая картина заболевания изменилась, - СНБО

Украине необходимо обновить протокол лечения COVID-19: клиническая картина заболевания изменилась, - СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны выступили за внесение изменений в протокол лечения коронавирусной болезни в Украине. В частности, в части проведения антикоагулянтной терапии.

Об этом заявили во время совещания по актуальным вопросам оказания медицинской помощи пациентам, больным на острую респираторную болезнь COVID-19, сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Эксперты отметили, что клиническая картина заболевания в последнее время значительно изменилась - увеличивается количество тяжелобольных пациентов молодого возраста, болезнь часто длится более 14 дней, наблюдается увеличение количества и изменение характера осложнений.

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"В этом контексте эксперты высказали мнение о целесообразности внесения актуальных изменений в отечественный протокола лечения коронавирусной болезни, в частности, в части проведения антикоагулянтной терапии", - говорится в сообщении.

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев заявил, что в Аппарате СНБО проанализируют информацию из доступных протоколов лечения других стран. В совете подготовят предложения для имплементации лучших мировых практик оказания медицинской помощи больным COVID-19.

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карантин (16729) СНБО (4431) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Временный (!) госпиталь в Польше (Гданьск). Зарплата врачей от 140 тыс грн (в переводе), медсестер от 78-82 тыс грн.
Украине необходимо обновить протокол лечения COVID-19: клиническая картина заболевания изменилась, - СНБО - Цензор.НЕТ 4951
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18.03.2021 15:43
+2
ЗЕбанда хоче запровадити статтю чи закон про (УВАГА) - зняття відповідальності після ковідного щеплення !!! Тобто, якщо людина після вакцинації помре, то нікому нічого за це не буде ! ... ЗЕбанда знищує українців, як націю і здає Україну пуйлу ! (с)
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18.03.2021 15:43
+2
Український внесок в світову медичну науку (дві сьогоднішній новини): "В Україні встановили 1360 випадків повторного інфікування коронавірусом". "У Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які підробляли тести на COVID-19, зокрема із негативного на позитивний".
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18.03.2021 15:48
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Временный (!) госпиталь в Польше (Гданьск). Зарплата врачей от 140 тыс грн (в переводе), медсестер от 78-82 тыс грн.
Украине необходимо обновить протокол лечения COVID-19: клиническая картина заболевания изменилась, - СНБО - Цензор.НЕТ 4951
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18.03.2021 15:43 Ответить
Украине необходимо обновить протокол лечения COVID-19: клиническая картина заболевания изменилась, - СНБО - Цензор.НЕТ 5920
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18.03.2021 15:43 Ответить
К каждой койке подведены средства мониторинга состояния больного, кислород, места подключения приборов для физиотерапии. Подскажите, где в Украине есть что-то подобное (и есть ли вообще).
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18.03.2021 15:45 Ответить
В Україні влада лише "койко-мєста" рахує. Поставили розкладушку - плюс одне "койко-мєсто".
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18.03.2021 16:06 Ответить
ліжка в коридорах - це не є досягненнями в Україні. Навіть навпаки
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18.03.2021 16:53 Ответить
ЗЕбанда хоче запровадити статтю чи закон про (УВАГА) - зняття відповідальності після ковідного щеплення !!! Тобто, якщо людина після вакцинації помре, то нікому нічого за це не буде ! ... ЗЕбанда знищує українців, як націю і здає Україну пуйлу ! (с)
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18.03.2021 15:43 Ответить
Український внесок в світову медичну науку (дві сьогоднішній новини): "В Україні встановили 1360 випадків повторного інфікування коронавірусом". "У Києві поліцейські викрили працівників приватної лабораторії, які підробляли тести на COVID-19, зокрема із негативного на позитивний".
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18.03.2021 15:48 Ответить
я все чекав коли кількість "перехворілих" в країні на ковід перетне кількість населення )))
Але все почалося значно раніше - тепер пішли випадки "повторного" зараження, яке є "повторним" тільки тому, що в перший раз лікарі малювали липові ковідні діагнози заради доплат собі до з/п
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18.03.2021 16:57 Ответить
Рагулям для заработка за бугром нужны справки, покупают.
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18.03.2021 17:37 Ответить
А в обновленном протоколе лечения от COVID-19 не будет разьяснений как провести вакцинацию 42 миллионов Украинцев 500 дозами вакцины AstraZeneca для 250 тысяч человек ????
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18.03.2021 15:50 Ответить
А нахрена тоді МОЗ та інші медичні структури держави, якщо протоколом лікування має займатись РНБО. Ще такого у світі не чув!!!!!!!!!!!!!!
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18.03.2021 15:51 Ответить
Медицина один із сервісів безпеки.
СНБО - консультативний орган президента з питань безпеки.
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18.03.2021 16:15 Ответить
Много дебатов о вакцинации ,а о повышении эффективности лечения практически
никакой информации.
Наконец -то решили сравнить отечественные протоколы лечения с мировыми аналогами.
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18.03.2021 15:54 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 3 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/2020 2020 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украине было сообщено о первом подтверждённом случае заражения коронавирусной инфекцией https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19 , выявленном в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Черновицкой области ...

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Кто помнит сколько стоила медецинская маска в март - апрель ????
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18.03.2021 16:01 Ответить
Мне запомнились ценники в Эпицентре - около 950 грн за 50 масок. Правда, Гереги сами покупали маски, как говорят документы с таможни, почти по этой же цене. Правда и в том, что фактическая наценка оставалась в офшорах Герег, а реальная закупочная цена масок в Китае была в пределах нескольких центов. Такие вот они, наши "патриоты". И - никаких расследований, никаких разоблачений. Все - по понятиям и "законам" людей, потерявших всякий стыд и совесть.
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18.03.2021 16:13 Ответить
10грн маска это 30 центов. Сейчас их продают по 4грн.
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18.03.2021 17:41 Ответить
до цього шухера маска коштувала 2 грн
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18.03.2021 16:59 Ответить
Протоколи лікування старі, а штам вже обновився на британський.
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18.03.2021 17:46 Ответить
 
 