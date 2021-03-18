Дубинский ведет себя, как брошенная невеста, копошится в нижнем белье. Это весенняя депрессия из-за тяжелых жизненных обстоятельств, - Арахамия

Глава фракции партии "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия утверждает, что обвинения со стороны исключенного из партии нардепа Александра Дубинского о якобы причастности Офиса Президента к утечке разговора Порошенко и Байдена является всего лишь домыслом.

Об этом Арахамия заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.

Глава фракции "СН" считает, что последние высказывания Дубинского связаны с трудным периодом жизни. Относительно происхождения так называемых "пленок Деркача", Арахамия сказал, что это виднее спецслужбам США.

"Дубинский ведет себя, как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше. Я с пониманием отношусь к этому трудному периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами", - отмтетил Арахамия

"Что касается "пленок Деркача" - лучше, чем американские спецслужбы, никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное это домыслы "мамкиных расследователей", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня Дубинский заявил о том, что ОП требовал от него участия в создании ВСК по теме "пленок Деркача".

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