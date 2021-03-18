Дубинский ведет себя, как брошенная невеста, копошится в нижнем белье. Это весенняя депрессия из-за тяжелых жизненных обстоятельств, - Арахамия
Глава фракции партии "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия утверждает, что обвинения со стороны исключенного из партии нардепа Александра Дубинского о якобы причастности Офиса Президента к утечке разговора Порошенко и Байдена является всего лишь домыслом.
Об этом Арахамия заявил в комментарии "Украинской правде", информирует Цензор.НЕТ.
Глава фракции "СН" считает, что последние высказывания Дубинского связаны с трудным периодом жизни. Относительно происхождения так называемых "пленок Деркача", Арахамия сказал, что это виднее спецслужбам США.
"Дубинский ведет себя, как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше. Я с пониманием отношусь к этому трудному периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами", - отмтетил Арахамия
"Что касается "пленок Деркача" - лучше, чем американские спецслужбы, никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное это домыслы "мамкиных расследователей", - добавил он.
Как сообщалось, сегодня Дубинский заявил о том, что ОП требовал от него участия в создании ВСК по теме "пленок Деркача".
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и тут американские спецслужбы сообщают что ОП(Г) вовки шмаркли причастен к распространению "пленок"
А зараз вигрібають те саме від своїх. Бумеранг - він такий!
Дурачок малахольный, ты УЖЕ в списке=))))
даже как бы не хуже-любого из 73%
Смотреть всем: без смсок и регистрации. Раскатывает булочку в мокрый блин
Выходит, правы были люди, намекая на нездоровые привычки наркошмаркли )))
Позафракційний народний депутат Гео Лерос оприлюднив чергове відео - на цей раз буцімто розмову з бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Геннадієм Лазутіним
Під час розмови йдеться про участь чинного гаранта у корупційних схемах.
Давній бізнес-партнер президента Лазутін розповідає, буцімто друг дитинства Зеленського, а нині голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов відповідав за корупційні схеми з відмивання грошей, в яких брав участь і нинішній гарант зі своїми тодішніми колегами з "Кварталу".
У відео згадують, зокрема, гумориста Олександра Пікалова.
Лазутін розповідає також, як Зеленський використав свої зв'язки задля порятунку Баканова від тюрми.
За його словами, у 2011 році глава СБУ разом із партнерами незаконно заволоділи державними гідроелектростанціями. Проти Баканова та його так званих партнерів відкрили кримінальне провадження. Однак Зеленський звернувся до тодішнього власника телеканалу "Інтер" Валерія Хорошковського, який на той час ще й очолював СБУ. Хорошковський віддячив Зеленському за роки роботи на своєму каналі та "зам'яв" кримінальну справу Баканова.
Також Лазутін зазначив, нібито Баканов був справжнім професіоналом, який вміло планував та організовував "схематози" відмивання грошей для Хорошковського і його телеканалу.
"Ваня (Баканов, - ред.) робить їм схематоз. Хорошковський "валить гроші" по безналу… Кешем не дає. Ваня робить їм послуги. Туди-сюди. Ми - на Донецьк… а донецькі пацани, вони ж конкретні… В пакетах привозять. Привезли 500 тисяч доларів у пакетах… Привожу до Сані (Бєляєва, - ред.), сидять Вова (Зеленський, - ред.), Серьога Шефір…" - пригадав Лазутін.
Тоді, на думку Лазутіна, Зеленський та Шефір вперше побачили такі великі гроші.
Крім того, партнер Зеленського розповів про неабияку обізнаність президента та його найближчих соратників у наркотичних речовинах.
"Зараз вони вже розбирають по запаху не тільки купюри. Ще по запаху розбирають це… Колумбійський чи коста-риканський (кокаїн, - ред.)", - розповів Лазутін.
https://www.depo.ua/ukr/politics/leros-pidslukhav-rozmovu-biznes-partnera-zelenskogo-y-golovi-sbu-pro-uchast-u-koruptsiynikh-skhemakh-202103181298025
https://m.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM&feature=emb_logo
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Зєлю геть. Дострокові.
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Давайте,топите друг друга.
Але цікавіше спостерігати як "новиє ліца" української політики виявилися зовсім не новими по своїй суті, а просто заміною старих морд з кпу симонєніна, соцпартії мороза, народної партії литвина, ригів на більш молоді морди слуг олігархів.А ті зашквари від них, які ми спостерігаємо останні два роки визивають огиду і бажання боротися, щоб все це більше не повторилось.
Так от, бувша наречена назвала бувшого жениха "хлопчиком на побігеньках"
Норм. Продовжуйте далі
Разумков оголосив про створення міжфракційного об"єднання об'єднання "Дубина - слуга українського народу".