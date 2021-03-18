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Новости Коронавирус и карантин
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Результатом локдауна в Киеве должен стать выход на плато по COVID-19 и разгрузка коек в больницах, - "слуга народа" Радуцкий

Результатом локдауна в Киеве должен стать выход на плато по COVID-19 и разгрузка коек в больницах, -

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, в результате усиления карантинных мероприятий в Киеве ожидают уменьшения количества больных коронавирусом и нагрузки на систему здравоохранения.

Об этом Радуцкий рассказал в комментарии журналистам, комментируя введение карантина на три недели в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы хотим увидеть выход на плато и чтобы количество коек в больнице освободилось, вернулось в пределы 50% ... Для нас карантинные меры - это уменьшение нагрузки на систему здравоохранения", - рассказал Радуцкий.

Об усилении карантинных ограничений в столице стало известно 18 марта. Будут закрыты учреждения культуры, торговые центры, запрещено проведение массовых мероприятий. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Ограничения будут действовать как минимум до 9 апреля.

Также на Цензор.НЕТ: Возможность остановки метро в Киеве не обсуждается, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25501) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+3
Результатом/ Результатом расследования СБУ должна быть посадка Радуцкого на нары. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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18.03.2021 16:07
+2
А я дав би щигля по лисині кРадуцького.
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18.03.2021 16:06
+2
просто принудительно привить кРадуцкого и его семью той хренью из Индии.
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18.03.2021 16:12
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А я дав би щигля по лисині кРадуцького.
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18.03.2021 16:06 Ответить
просто принудительно привить кРадуцкого и его семью той хренью из Индии.
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18.03.2021 16:12 Ответить
Одне іншому не заважає.
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18.03.2021 16:16 Ответить
лицо не отягощенное интеллектом
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18.03.2021 16:29 Ответить
Результатом/ Результатом расследования СБУ должна быть посадка Радуцкого на нары. В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ.
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18.03.2021 16:07 Ответить
Біда в тому, що таких крадуцьких там, як тарганів у старій общазі. На всіх забракне нар.
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18.03.2021 16:33 Ответить
Ну кРадуцкий уже давно по скрысенному баблу вышел на плато Куршавель.
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18.03.2021 16:11 Ответить
Да, ето из кинотеатров и обувных магазинов все ковид приносят.
От закрыли их - и сразу хоп - и выйдем на плато.
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18.03.2021 16:24 Ответить
Коли хочеться поржати, то шукаю в телевізорі будь-який виступ слуг народу. Ну це ж треба, така концентрація тупих!
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18.03.2021 16:25 Ответить
когда уже на плато по брехне выйдете...
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18.03.2021 16:27 Ответить
а за плато вообще поубивал бы. Научитесь нормально говорить, уроды.
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18.03.2021 16:32 Ответить
странно...я ковид19...почему 19????вылечила за пол часа.....просто странно....все странно
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18.03.2021 16:49 Ответить
вор радуцкий ооочень заботится о койках, не спит не ест ворочается.
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18.03.2021 16:57 Ответить
 
 