Результатом локдауна в Киеве должен стать выход на плато по COVID-19 и разгрузка коек в больницах, - "слуга народа" Радуцкий
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, в результате усиления карантинных мероприятий в Киеве ожидают уменьшения количества больных коронавирусом и нагрузки на систему здравоохранения.
Об этом Радуцкий рассказал в комментарии журналистам, комментируя введение карантина на три недели в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы хотим увидеть выход на плато и чтобы количество коек в больнице освободилось, вернулось в пределы 50% ... Для нас карантинные меры - это уменьшение нагрузки на систему здравоохранения", - рассказал Радуцкий.
Об усилении карантинных ограничений в столице стало известно 18 марта. Будут закрыты учреждения культуры, торговые центры, запрещено проведение массовых мероприятий. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Ограничения будут действовать как минимум до 9 апреля.
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От закрыли их - и сразу хоп - и выйдем на плато.