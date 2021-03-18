Результатом локдауна в Киеве должен стать выход на плато по COVID-19 и разгрузка коек в больницах, - "слуга народа" Радуцкий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, в результате усиления карантинных мероприятий в Киеве ожидают уменьшения количества больных коронавирусом и нагрузки на систему здравоохранения.

Об этом Радуцкий рассказал в комментарии журналистам, комментируя введение карантина на три недели в Киеве, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы хотим увидеть выход на плато и чтобы количество коек в больнице освободилось, вернулось в пределы 50% ... Для нас карантинные меры - это уменьшение нагрузки на систему здравоохранения", - рассказал Радуцкий.

Об усилении карантинных ограничений в столице стало известно 18 марта. Будут закрыты учреждения культуры, торговые центры, запрещено проведение массовых мероприятий. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Ограничения будут действовать как минимум до 9 апреля.

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