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Новости Коронавирус и карантин
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Местная власть не обязана за неделю предупреждать об ужесточении карантина, - "слуга народа" Радуцкий

Местная власть не обязана за неделю предупреждать об ужесточении карантина, -

Норма о предупреждении об ужесточении карантина за неделю действует только для правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, в областях "красной зоны" локдауна на сегодняшний день нет.

"То, что сегодня сделали органы местной власти, в том числе и в Киеве, я полностью поддерживаю, потому что ситуация сегодня в больницах очень напряженная", - подчеркнул Радуцкий.

Нардеп добавил, что норма о предупреждении об ужесточении карантина за неделю действует только для правительства.

"Это постановление общегосударственных карантинных мероприятий, для местных властей мы такого постановления не принимали", - объяснилон.

Читайте: Результатом локдауна в Киеве должен стать выход на плато по COVID-19 и разгрузка коек в больницах, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Моя соседка баба Галя подтверждает эту информацию, она только вчера вернулась из кулуаров ООН!
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18.03.2021 16:12
+5
Из кулуаров ООН постишь?
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18.03.2021 16:11
+4
Да мы помним. Какой пре такая и власть
Местная власть не обязана за неделю предупреждать об ужесточении карантина, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8021
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18.03.2021 16:09
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В кулуарах ООН поговаривают, что власти Украины скрывают истинную цифру заболеваеиости в 50 000 человек в сутки.
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18.03.2021 16:08 Ответить
Из кулуаров ООН постишь?
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18.03.2021 16:11 Ответить
16:02https://censor.net/ru/news/3254186/****************************************************************************************************
707https://censor.net/ru/news/3254186/****************************************************************************************************#comments

14:59https://censor.net/ru/news/3254159/lvovschina_usilivaet_karantinnye_ogranicheniya_reshenie_oblkomissii_teb_i_chs13:39https://censor.net/ru/news/3254134/s_segodnyashnego_dnya_na_harkovschine_usilivayut_karantin_chto_zaprescheno
5787https://censor.net/ru/news/3254134/s_segodnyashnego_dnya_na_harkovschine_usilivayut_karantin_chto_zaprescheno#comments13:31https://censor.net/ru/news/3254131/v_poltave_usilivayut_karantinnye_ogranicheniya_oga
2079https://censor.net/ru/news/3254131/v_poltave_usilivayut_karantinnye_ogranicheniya_oga#comments
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18.03.2021 17:09 Ответить
И где тут про ООН?
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18.03.2021 17:15 Ответить
Это вам инфа , подтверждающая неофициальную информацию из ООН. Запоздалая суета. А надо было начинать сразу, с первого января, и в Буковели без маски не гасать - анти-пример народу показывать, (поди ошрафовали за игнорирование ношения маски?).
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18.03.2021 19:52 Ответить
Какую неофициальную информацию ООН? Доказательства давай.
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19.03.2021 13:49 Ответить
https://censor.net/ru/resonance/3253923/u_berezn_situatsya_z_koronavrusom_v_ukran_sta_dramatichnoyu_chlen_grupi_z_modelyuvannya_problem_povyazanih
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19.03.2021 02:12 Ответить
Моя соседка баба Галя подтверждает эту информацию, она только вчера вернулась из кулуаров ООН!
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18.03.2021 16:12 Ответить
Поди отчитались перед б.Галей о неотложных мерах, направленных на снижение заболеваемости?
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18.03.2021 16:56 Ответить
Да мы помним. Какой пре такая и власть
Местная власть не обязана за неделю предупреждать об ужесточении карантина, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8021
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18.03.2021 16:09 Ответить
та і дійсно, чого слугам із своїми панами панькатись?
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18.03.2021 16:10 Ответить
Объяснилон хренов .
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18.03.2021 16:11 Ответить
Це той Радцкий що продав санітарни маски з державного запасу в Кітай ?
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18.03.2021 16:16 Ответить
действительно... и на хер такая власть нужна?
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18.03.2021 16:23 Ответить
Начнем с того, что местная власть вообще не имеет права вводить подобные ограничения - они не законны
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18.03.2021 16:27 Ответить
А як же я зарані запасусь носком на час карантину?
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18.03.2021 16:54 Ответить
Носками все запаслись?
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18.03.2021 16:55 Ответить
для держави - люди це люди, а для місцевої влади - біомаса?
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18.03.2021 17:05 Ответить
ужесточении карантина НЕ правительства. - вообще НЕ ЗАКОННЫ ! Это превышение власти !
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18.03.2021 21:53 Ответить
 
 