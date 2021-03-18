Местная власть не обязана за неделю предупреждать об ужесточении карантина, - "слуга народа" Радуцкий

Норма о предупреждении об ужесточении карантина за неделю действует только для правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил нардеп "Слуги народа", глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, в областях "красной зоны" локдауна на сегодняшний день нет.

"То, что сегодня сделали органы местной власти, в том числе и в Киеве, я полностью поддерживаю, потому что ситуация сегодня в больницах очень напряженная", - подчеркнул Радуцкий.

Нардеп добавил, что норма о предупреждении об ужесточении карантина за неделю действует только для правительства.

"Это постановление общегосударственных карантинных мероприятий, для местных властей мы такого постановления не принимали", - объяснилон.

Читайте: Результатом локдауна в Киеве должен стать выход на плато по COVID-19 и разгрузка коек в больницах, - "слуга народа" Радуцкий