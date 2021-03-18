7 станций "Киевского метрополитена" закрыты из-за сообщения о минировании, "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Театральную" и "Дворец спорта" уже открыли (обновлено)
18 марта поступил анонимный звонок о том, что несколько станций "Киевского метрополитена" якобы заминированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".
Подчеркивается, что в настоящее время закрыты на вход и выход станции "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота"; "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого"; "Майдан Незалежности"; "Крещатик"; "Академгородок"; "Красный хутор"; "Героев Днепра".
Специалисты проводят проверку. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки, отметили в пресс-службе.
Позже в пресс-службе "Киевского метрополитена" уточнили, что станции "Крещатик", "Майдан Незалежности", а также пересадочный узел проверены и открыты для пассажиров.
"Взрывоопасных предметов не обнаружили", - уточнили в Метрополитене. На других станциях проверка продолжается.
Несколько минут назад в "Киевском метрополитене" также уточнили, что станции "Академгородок", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Театральная", "Дворец спорта", а также пересадочные узлы проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружили.
На станциях "Красный хутор" и "Героев Днепра" продолжается проверка.
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Интересно а если позвонить и сообщить что на станции КОРОНОВИРУС, дизинфекция приедит или банально пошлют во время звонка ???
на транспортний колапсус розраховане "мінування"