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7 станций "Киевского метрополитена" закрыты из-за сообщения о минировании, "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Театральную" и "Дворец спорта" уже открыли (обновлено)

7 станций

18 марта поступил анонимный звонок о том, что несколько станций "Киевского метрополитена" якобы заминированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Подчеркивается, что в настоящее время закрыты на вход и выход станции "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота"; "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого"; "Майдан Незалежности"; "Крещатик"; "Академгородок"; "Красный хутор"; "Героев Днепра".

Специалисты проводят проверку. Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки, отметили в пресс-службе.

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Позже в пресс-службе "Киевского метрополитена" уточнили, что станции "Крещатик", "Майдан Незалежности", а также пересадочный узел проверены и открыты для пассажиров.

"Взрывоопасных предметов не обнаружили", - уточнили в Метрополитене. На других станциях проверка продолжается.

Несколько минут назад в "Киевском метрополитене" также уточнили, что станции "Академгородок", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Театральная", "Дворец спорта", а также пересадочные узлы проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружили.

На станциях "Красный хутор" и "Героев Днепра" продолжается проверка.

Автор: 

Киев (25501) Метрополитен (1014) минирование (1446)


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Гниду надо найти и наказать пожизненным круглосуточным путешествием в метро .
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18.03.2021 16:15 Ответить
а если он из рАсии или с Украины но уже сидит ?
***
Интересно а если позвонить и сообщить что на станции КОРОНОВИРУС, дизинфекция приедит или банально пошлют во время звонка ???
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18.03.2021 16:19 Ответить
професійно: аби блокувати всі пересадки і кінцеві трьох напрямів
на транспортний колапсус розраховане "мінування"
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18.03.2021 16:19 Ответить
вочевидь, що сам "мінувальник" послуговується південним напрямом Іподром-Теремки
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18.03.2021 16:27 Ответить
Очередная тренировка собак и сапёров
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18.03.2021 16:22 Ответить
А если ты в отпуске , далеко от дома . А тебе позвонили и сообщили , что горит твой дом . "Очередная тренировка пожарных ?"
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18.03.2021 16:28 Ответить
Таких приколістів треба вішати
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18.03.2021 16:30 Ответить
 
 