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Новости Коронавирус и карантин
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Марина Порошенко: еще две недели назад мы предупреждали власть, что Киев может войти в красную карантинную зону

Марина Порошенко: еще две недели назад мы предупреждали власть, что Киев может войти в красную карантинную зону

Лидер команды "Европейской Солидарности" в Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко считает, что решение о введении локдауна в Киеве является вынужденным, но, вместе с тем, и прогнозируемым шагом.


"Учитывая то, как центральная украинская власть уже год демонстрирует всему миру свое "мастерство" в борьбе с коронавирусом, другого результата не стоит ожидать, - отметила Марина Порошенко. - Команда "Европейской Солидарности" несколько месяцев била тревогу и предупреждала, что провалы с закупкой качественных вакцин, отсрочка первой волны вакцинации и "рекламы" конкретных горнолыжных курортов представителями Офиса президента (а соответственно - стимулирование дополнительного скопления людей) приведет к лавинообразному увеличению количества больных".

По словам Марины Порошенко, еще две недели назад она подчеркивала, что динамика распространения болезни (особенно с учетом быстрого распространения "британского" штамма) требует немедленной реакции центральной власти. И что ее отсутствие может привести к тому, что часть областей Украины и город Киев перейдут в "красную карантинную зону".

"Однако единственной реакцией на увеличение количества больных стали записи пиар-видео, которыми "лечили" в течение последних недель украинцев "слуги народа". До сих пор непонятно, когда поступят и поступят ли в Украину новые партии вакцины, какой эта вакцина будет и хватит ли ее для вакцинации населения", - подчеркнула Марина Порошенко.

"Врачи вновь, как и год назад, падают с ног от усталости, а в опорных больницах катастрофическая нехватка койко-мест. В то же время все решения, которые требуют быстрой и эффективной реакции, Банковая перевела на плечи местных властей, а сама сняла с себя любую, в том числе и моральную, ответственность за новые сотни смертей", - подчеркнула Марина Порошенко.

Как сообщалось ранее, в эфире "Громадського радио" Марина Порошенко предупреждала, что в конце марта Киев может войти в "красную зону" и потребовала от президента и Кабинета Министров быстрой реакции на резкое увеличение больных коронавирусом.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25501) Порошенко Марина (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Це яку "власть" в Києві? Саме не ту, де більшість фракція, котру вона очолює?
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18.03.2021 16:13
+14
за все, за що би не бралась ця сімейка - все перетворюється на посміховисько...
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18.03.2021 16:22
+10
А а почему же ты не работаешь? Это твоя парафия, Мариночка! или не для того ты избиралась чтобы ру утруждать?ченьки
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18.03.2021 16:18
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Це яку "власть" в Києві? Саме не ту, де більшість фракція, котру вона очолює?
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18.03.2021 16:13 Ответить
Для тупорылых)Киев не является центральной властью в Украине -не благодари,зебанутое,не умеющее читать.
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18.03.2021 16:29 Ответить
Под этой темой столько портновскрыговских козлов ,
что может быть, нужно просто выйти из этого огорода и пусть они бодают бруг дружку !
Для них всёравно Президентом является Порох и первой леди , Марина 😄
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18.03.2021 16:35 Ответить
Да ,после того,как пуйло убийцей Байден назвал,тут бегают куча кацапов с двумя оставшимися зебилами)
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18.03.2021 16:39 Ответить
А а почему же ты не работаешь? Это твоя парафия, Мариночка! или не для того ты избиралась чтобы ру утруждать?ченьки
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18.03.2021 16:18 Ответить
Мариночка не есть мером Киева , а просто депутат !
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18.03.2021 16:37 Ответить
Тоесть ее парафия вводить ограничительные меры? Ограничевать работу аэропорта и жд? Она должна обеспечить защиту медикам? А кличко, степанов и шмыгаль мимо проходили?
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18.03.2021 18:25 Ответить
Децентрализация- детище Мальдивского ...
Да- медики и все остальное - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО местные власти )))
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18.03.2021 18:39 Ответить
Мальдивского это арахамии? Местные власти,да. Но исполнительные, тоесть мэр.
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18.03.2021 20:24 Ответить
В Киевсовете у Арахамии )) 12 мест из 120 , а 63 - у Кличко и Марины. С них и спрос ...
Киев Кабмину и ВР не подчиняется ...Децентрализация ...
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18.03.2021 21:21 Ответить
Или как по - твоему - лично Зеленский должен в каждом селе карантин вводить ?
Центральная власть принимает решение - порог заболеваемости такой-то ,а уже на местах смотрят- вводить или нет , с них и спрос.
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18.03.2021 21:34 Ответить
Нет не должен. Но вы же выли когда в сеелах ,слазил, асфальт, что Порошенко его стырил!
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18.03.2021 21:41 Ответить
Еще раз для,тех кто в танке,! На счет Мальдив вас так дрочит поздка на Мальдивы Порошенко, но совсем не трогает поездка Арахамии. Марина учавствовала в распределении бюджета Киева, но как его распределил Кличко она не учавствовала. Так понятно?
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18.03.2021 21:38 Ответить
Да ты шо! И шо теперь?
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18.03.2021 16:19 Ответить
Как там ваш сыночек в Лондоне пани Мария,футболку "руссия" снял?
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18.03.2021 16:20 Ответить
Мариночка по вечерам под пытками заставляет невестку учить украинский язык.
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18.03.2021 16:22 Ответить
нєвєстка нє хочєт учіть украінскій язик? а какой хочєт?
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18.03.2021 16:25 Ответить
Невестка из питера хочет заполучить наследство свёкра,скоро она завладеет всеми петиными заводами-пароходами,телеканалами-политпартиями,путин уже отправил ей посылку с новичком.
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18.03.2021 16:41 Ответить
Твоя путя,козломордый, теперь может только выродить:тфу тфу три раза-не моя зараза",ну еще карандаш словить через раз))))
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18.03.2021 16:46 Ответить
какой язик хочєт учіть пєтіна нєвєстка?
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18.03.2021 16:47 Ответить
Козломордый ты иди прививайся ослиной мачей который твой фюрер тебя обеспечил.
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18.03.2021 18:28 Ответить
за все, за що би не бралась ця сімейка - все перетворюється на посміховисько...
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18.03.2021 16:22 Ответить
ЗЕбілка, когда начинать смеяться?!?
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18.03.2021 20:04 Ответить
Семейное политиканство....
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18.03.2021 16:27 Ответить
Я так и думал: мы в Киеве все умрем!
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18.03.2021 16:31 Ответить
Ти не в Києві відкинеш копита , а за поребриком !
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18.03.2021 16:45 Ответить
ты уже под всеми статьями Антиколорадоса поныл про "зебилов"? иди на сайт секты, а не визжи тут. нажрался шоле шо прорвало так?
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18.03.2021 16:59 Ответить
Ну а ты продолжай лицезреть большую сттойку, мастеров борьбы с коронавирусом и перемирия.
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18.03.2021 18:31 Ответить
Обдарованих дружин мають українські політики. Чи то непотія у нас розвелася?
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18.03.2021 16:39 Ответить
Здатним заздрять, талановитим шкодять, геніальним - мстять.
Бережіть себе , коняко , бо заздрість вбиває !
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18.03.2021 16:50 Ответить
'Мы предупреждали' . Пэтина школа.
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18.03.2021 18:26 Ответить
Ваша школа это мастера спорта с коровирусом, уже третей волной харькаем.
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18.03.2021 18:32 Ответить
Эта старая тетка новая Ванга?)))
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18.03.2021 18:44 Ответить
Дякуемо тобi Мiвiна,що попередила.
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18.03.2021 19:04 Ответить
Без ее советов и предупреждений, ни одна власть не справиться. Америка, Китай, Европа прислушайтес к советам нашего депутата.
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18.03.2021 19:27 Ответить
"Марина Порошенко: еще две недели назад мы предупреждали власть, что Киев может войти в красную карантинную зону". А я предупреждал три недели назад, значит я круче.
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18.03.2021 19:38 Ответить
Яка ж ти розумна!!!

Ну да якраз перед прийняттям земельного питання...
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18.03.2021 20:23 Ответить
Вчона-епідеміолог )))
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18.03.2021 22:56 Ответить
Бидло відривається на темі Марини 🤣🤣
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01.04.2021 08:13 Ответить
Нова Баба Ванга ?
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19.03.2021 08:23 Ответить
 
 