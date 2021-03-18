Против нардепа ОПЗЖ Рабиновича возбудили уголовное производство из-за публикации карты Украины без Крыма. ДОКУМЕНТ
Против нардепа ОПЗЖ Вадима Рабиновича открыто уголовное производство за публикацию карты Украины без Крыма.
Об этом сообщила нардеп ("Голос") Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.
"По моему обращению на Рабиновича возбудили уголовное дело. Помните, как он выложил карту Украины без Крыма, да еще и с пометками "лднр"? Ту самую, где снова манипулятивно поставили языковой вопрос, любимую тему для опзж. Ни один гражданин Украины, тем более избранный народный депутат не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме. Буду следить за этим делом и надеюсь, суд и правоохранительные органы последуют примеру СНБО по обнаглевшей пятой колонне", - заявила Бобровская.
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та хай бы он там (в люке) жить остался)))
- Да.
- Так он теперь живет напротив своего дома...
Я ТОЧНО ВАМ ГАРАНТИРУЮ ПОБЕДУ РУЦЬКОГО МИРА!
И В КРЫМУ И НА ДОНБАССЕ И ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ!
Назвіть, ще хоть одну країні світу (крім Ізраїль) де президент, верховна рада (та її частина, яка дійсно всім рулить), майжке всі олігархи, жиди? Країна де керівники держави та уряду - не титульна нація - це колонія. Україна, по факту, жидівська колонія - Жидівщина. Жидівщина, де майже немає патріотів, доволі примітивний народ (як можна за 30 років не зрозуміти, що лише виборами, без регулярного давання піздюлів предстаникам влади, уряду, прокурам, суддям, проблеми народу не вирішаться). Жидівщина - де велика частина народу сумує за совком та мріє дружити з країною, яка є тупіковим витком еволюції, а інша хоче в Європу, при цьому один одного ненавидять і будуть ненавидіти все своє життя. В такій країні Жид - і богом (як в бібілії) і тупим народом обрана нація. В України в даній ситуації немає майбутнього, бо немає і довгий час не буде справжніх партіотів і значної частини народу, який їх підтримуватиме. На наступних президенський виборах народ України знову буде вибирати між сортом лайна, яке їх обкрадатиме. І знову, яке гімно народ не вибере, жиди їх грабуватимуть. Вихід є. В Україні куча військових (зокрема, спецпризначинців), серед який є і справжні патріоти. Запитання-підказка: а що робитимуть жиди, якщо, наприклад, Рабіновича знайдуть в своєму маєтку з дірою в лобі та випаленою розпеченим залізом зіркою давида? До речі, Ізраїль, регулярно та цілком законно (з їх точки зору) вбиває осіб, які вважаються загрозою держави. Як вважає народ України, Рабінович (і не тільки) являється загрозою України?