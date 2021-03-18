Против нардепа ОПЗЖ Рабиновича возбудили уголовное производство из-за публикации карты Украины без Крыма. ДОКУМЕНТ

Против нардепа ОПЗЖ Вадима Рабиновича открыто уголовное производство за публикацию карты Украины без Крыма.

Об этом сообщила нардеп ("Голос") Соломия Бобровская, передает Цензор.НЕТ.

"По моему обращению на Рабиновича возбудили уголовное дело. Помните, как он выложил карту Украины без Крыма, да еще и с пометками "лднр"? Ту самую, где снова манипулятивно поставили языковой вопрос, любимую тему для опзж. Ни один гражданин Украины, тем более избранный народный депутат не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме. Буду следить за этим делом и надеюсь, суд и правоохранительные органы последуют примеру СНБО по обнаглевшей пятой колонне", - заявила Бобровская.

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