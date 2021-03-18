Украина и Литва будут координировать действия в вопросе достижения энергетической независимости, - Науседа

Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Литвы является важным вопросом двусторонних отношений стран.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции по итогам сегодняшних переговоров в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Мы договорились объединить действия и восстановить положительную динамику нашего товарооборота. Мы также стремимся к либерализации условий выполнения международных автомобильных перевозок ", - сказал Зеленский.

"Также отмечу, что ключевой задачей для нас является синхронизация энергосистемы Украины с Европой в последующие три года. Это своеобразное "домашнее задание" для Украины и Литвы. Мы создали рабочую группу для стратегического сотрудничества в сфере энергетики и энергетической безопасности, соответствующую Декларацию заключили министерства энергетики наших стран ", - резюмировал президент Украины.

Со своей стороны президент Литвы Гитанас Науседа отметил поддержку максимальной интеграции Украины в европейскую энергетику. "Литва и Украина пытаются присоединиться к энергетической независимости", - отметил он. По его словам, страны договорились скоординировать и синхронизировать действия в этом вопросе.

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