Верховный Суд 13 апреля рассмотрит иск Тупицкого к Зеленскому об отстранении от должности судьи КС

Кассационный административный суд Верховного Суда (КАС ВС) открыл производство по иску Александра Тупицкого о его отстранении от должности судьи Конституционного Суда и назначил дело к рассмотрению на 13 апреля.

"17 марта Кассационный административный суд в составе Верховного Суда вынес определение… по иску Александра Тупицкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании незаконным и недействительным Указа президента Украины от 26 февраля 2021 №79/2021 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины"… Верховный Суд определил принять исковое заявление к рассмотрению, открыть производство по делу и назначить дело к рассмотрению в судебном заседании в 12:00 13 апреля 2021 года", - сообщает Верховный Суд, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении суда отмечается, что иск Тупицкого поступил в Верховный Суд 4 марта, но суд оставил заявление без движения и предоставил истцу срок десять дней со дня получения этого постановления для устранения недочетов. 12 марта 2021 года от истца поступило ходатайство об устранении недочетов искового заявления, из содержания которого следует, что требования постановления суда выполнены.

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В Верховном Суде напоминают, что истец трижды обращался в КАС ВС с исковыми заявлениями, которыми обжаловал указы президента об отстранении его от должности судьи КС. Первый иск поступил 1 февраля 2021, которым обжаловано Указ от 29 декабря 2020 №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного Суда. Постановлением от 22 февраля 2021 года открыто апелляционное производство по заявлению истца.

Второй иск поступил 26 февраля 2021 года, но заявление было оставлено без движения в связи с окончанием срока обжалования, истцу был предоставлен срок для устранения недочетов.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.