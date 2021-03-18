Дело Пашинского: Суд оправдал экс-нардепа, мотивируя это тем, что каждый человек имеет право на самозащиту

В Васильковском суде объявлен оправдательный приговор экс-нардепу Сергею Пашинскому в деле, которое длилось более четырех лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Заседание длилась примерно час. Свое решение судья объяснил тем, что каждый человек имеет право на самозащиту.

Ранее потерпевший по делу Пашинского Химикус отказался от исковых требований.

Напомним, конфликт между Пашинским и Химикусом произошел вечером 31 декабря 2016 года. Нардеп возвращался домой около 17 часов. В одном из сел его авто повернуло на неосвещенную дорогу, посреди которой стоял микроавтобус без включенных габаритов. Пашинский едва смог избежать столкновения. Когда депутат вышел из машины, чтобы выяснить, в чем дело, пьяный мужчина начал угрожать ему стеклянной бутылкой и физической расправой. Пашинский выстрелил в воздух, Химикус ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Уже лежа на земле, депутат выстрелил Химикусу в ногу, после чего оказал медпомощь и вызвал полицию.

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