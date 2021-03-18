Степанов: до конца марта Украина получит 2,2 млн доз вакцины, в апреле - еще 1,9 млн

До конца марта Украина ожидает поставки 1,5 млн доз вакцины против коронавируса Covishield и 700 тыс. доз вакцины Sinovac, в апреле - поставки 600-700 тыс. доз от инициативы COVAX и 1,2 млн доз вакцины Sinovac.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас в ближайшее время ест 1,5 млн доз вакцины Covishield, которые мы должны получить, согласно контракту, до 31 марта. Есть 700 тыс. доз вакцины Sinovac, которые мы должны получить также в марте этого года. В апреле мы должны получить остальные вакцин Sinovac, 1,2 млн доз, мы должны получить порядка 600-700 тыс. доз от инициативы COVAX", - сказал министр.

Степанов сообщил, что Украина находится на финальных стадиях подписания других договоров на поставку вакцин.

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"У нас еще подписано 10 млн доз вакцины Novavax. Думаем, мы начнем получать ее в июне этого года", - добавил Степанов. Также в течение мая-июня ожидаются поставки не менее 1,4-1,5 млн доз вакцины по механизму COVAX.

По словам Степанова, срывы сроков поставки вакцин от коронавируса наблюдаются по всему миру. По его словам, о точной дате поставок очередных партий вакцин будет известно за несколько дней до самой поставки.

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Как сообщалось, Украина должна получить в рамках глобальной инициативы COVAX 8 млн доз вакцины. Поставка первой партии вакцины Pfizer в количестве 117 тыс. доз ожидалась в середине февраля.

23 февраля в Украину были доставлены 500 тыс. доз вакцины Covishield разработки Oxford/AstraZeneca, произведенной на мощностях Serum Institute. Поставки были осуществлены через международную закупочную организацию Crown Agents.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе вакцинируют медицинских работников, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

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Также в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.