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Новости Борьба с коронавирусом
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Степанов: до конца марта Украина получит 2,2 млн доз вакцины, в апреле - еще 1,9 млн

Степанов: до конца марта Украина получит 2,2 млн доз вакцины, в апреле - еще 1,9 млн

До конца марта Украина ожидает поставки 1,5 млн доз вакцины против коронавируса Covishield и 700 тыс. доз вакцины Sinovac, в апреле - поставки 600-700 тыс. доз от инициативы COVAX и 1,2 млн доз вакцины Sinovac.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас в ближайшее время ест 1,5 млн доз вакцины Covishield, которые мы должны получить, согласно контракту, до 31 марта. Есть 700 тыс. доз вакцины Sinovac, которые мы должны получить также в марте этого года. В апреле мы должны получить остальные вакцин Sinovac, 1,2 млн доз, мы должны получить порядка 600-700 тыс. доз от инициативы COVAX", - сказал министр.

Степанов сообщил, что Украина находится на финальных стадиях подписания других договоров на поставку вакцин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Первые поставки вакцины Pfizer в Украину будут уже в апреле, - ЦОЗ

"У нас еще подписано 10 млн доз вакцины Novavax. Думаем, мы начнем получать ее в июне этого года", - добавил Степанов. Также в течение мая-июня ожидаются поставки не менее 1,4-1,5 млн доз вакцины по механизму COVAX.

По словам Степанова, срывы сроков поставки вакцин от коронавируса наблюдаются по всему миру. По его словам, о точной дате поставок очередных партий вакцин будет известно за несколько дней до самой поставки.

Также на Цензор.НЕТ: Оснований для ограничения использования вакцины AstraZeneca в Украине я не вижу, - Зеленский

Как сообщалось, Украина должна получить в рамках глобальной инициативы COVAX 8 млн доз вакцины. Поставка первой партии вакцины Pfizer в количестве 117 тыс. доз ожидалась в середине февраля.

23 февраля в Украину были доставлены 500 тыс. доз вакцины Covishield разработки Oxford/AstraZeneca, произведенной на мощностях Serum Institute. Поставки были осуществлены через международную закупочную организацию Crown Agents.

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе вакцинируют медицинских работников, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

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Также в конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+3
Да-да. Мы помним. "Скоро за сутки будет выполняться 10000 вакцинаций". Полностью население Украины будет вакцинировано к 2030 году. Но это не точно.
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18.03.2021 17:18
+3
Так а Олимпиада в 2032 году в Украине будет?
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18.03.2021 17:20
+2
Классно на лохо-быдлоэлекторат развели... Мне больше нравится что при всём при этом у зеленского самый высокий рейтинг среди быдла.
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18.03.2021 17:23
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Правила форума Совет форумчан
Отримати може й отримає, тільки невідомо що і коли відбудеться вакцинація...
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18.03.2021 17:17 Ответить
Степанов: до кінця березня Україна отримає 2,2 млн доз вакцини, у квітні - ще 1,9 млн - Цензор.НЕТ 6219
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18.03.2021 21:39 Ответить
Степанов: до кінця березня Україна отримає 2,2 млн доз вакцини, у квітні - ще 1,9 млн - Цензор.НЕТ 7610
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18.03.2021 21:42 Ответить
Да-да. Мы помним. "Скоро за сутки будет выполняться 10000 вакцинаций". Полностью население Украины будет вакцинировано к 2030 году. Но это не точно.
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18.03.2021 17:18 Ответить
В Киеве 3 день ни одного вакцинируемого !!! Все забили куй...
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18.03.2021 17:33 Ответить
Вам врать - что дурному с горы котиться.
https://hromadske.ua/ru/posts/v-ukraine-ot-covid-19-uzhe-vakcinirovali-bolee-81-tysyachi-chelovek-bolshe-vsego-v-doneckoj-oblasti За 17 марта сделали на восемь прививок меньше, чем в предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации. Больше всего прививок в сутки сделали в Киеве - 880. Также среди лидеров Киевская (670), Донецкая (620) и Львовская (610) области.
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18.03.2021 17:52 Ответить
пздж
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18.03.2021 17:55 Ответить
Запоздалое у Вас признание. Мы и так догадались
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18.03.2021 17:58 Ответить
кто это Мы !? ..или это у вас последствия от вакцинации раздвоение пошло (не пишу что личности - ты к ним не относишься)!?
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18.03.2021 18:02 Ответить
форумчане
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18.03.2021 18:06 Ответить
а ты типа тут заведующий форумом !?.. ну-ну.. дерзайте Антип
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18.03.2021 18:46 Ответить
Я ж говорил, что Вам врать - что дурному с горы котиться.
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18.03.2021 19:06 Ответить
это девиз вашего форума !? (вакцинация в Киеве закончилась так и не начавшись - нет веры этим упырям-пистополам - идет одна фикция-приписки о якобы вакцинации населения)
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18.03.2021 19:22 Ответить
Это суть Ваших постов.
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18.03.2021 21:13 Ответить
учись салага как нужно.. (у меня такое впечатление что ты только вышел с дурки и сразу сюда на цензор)... отползай давай пока при памяти
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18.03.2021 21:16 Ответить
Из тебя учитель как из говна пуля.
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18.03.2021 21:52 Ответить
Зеленский 82 тысячами доз вакцины вакцинировал "... более 90 тысяч человек". Но все доступно этому человеку ... Мы еще услышим о сотнях тысяч вакцинированных вовиным языком !
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18.03.2021 19:29 Ответить
Дурень не в колличестве дело а в качестве.
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18.03.2021 17:18 Ответить
Так а Олимпиада в 2032 году в Украине будет?
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18.03.2021 17:20 Ответить
За наші гроші нам же якогось трійла і закупили. Покидьки.
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18.03.2021 17:20 Ответить
ИДИОТ какие 2и2 ??? нас 40 здесь живёт.
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18.03.2021 17:21 Ответить
а той, первой партии сколько еще осталось? а сколько доз "списали" как неиспользованную?
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18.03.2021 17:23 Ответить
в баночке - 10 до, если за пару часов не исп. = выбрасывают баночку. так говорит Лещенко, который уже укололся.
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18.03.2021 17:28 Ответить
Классно на лохо-быдлоэлекторат развели... Мне больше нравится что при всём при этом у зеленского самый высокий рейтинг среди быдла.
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18.03.2021 17:23 Ответить
Зная что у вакцины есть срок годности так можно каждые пару месяцев покупать выкидывать покупать снова и навариваться. А миллионами чтоб не мелочиться.
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18.03.2021 17:26 Ответить
хм.. стесняюсь спросить а вопрос утилизации таких обьемов не использованных вакцин вы предусмотрели !?.. вам же умные люди говорили что за вакцинацию вы сможете заработать только по зеленой роже или тюрьму, но ни деньги как вы упыри планировали подзаработать...
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18.03.2021 17:28 Ответить
Трям-пам-папам!!!

Клоуны нас еще никогда не обманывали!
Верим!
Верим!
Верим!
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18.03.2021 17:28 Ответить
Вакцинация должна стать доступной для всех желающих независимо от всяких там распределений по очереди. Все кто хочет должны завтра прийти и провакцинироваться. Тогда будет толк. А всякие долбо*бы отрицающие вакцинацию, пускай себе передохнут в порядке своей собственной очерёдности и хрен с ними. Обеспечьте в первую очередь вакциной всех желающих, независимо от возраста и прочих нюансов. Тогда быстро сформируется иммунитет.
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18.03.2021 17:33 Ответить
ну первые накололись депутаты по 3000 эвро за дозу))
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18.03.2021 17:44 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26429252.html Ти можеш не вірити в Ковід, але він в тебе вірить

Степанов: до конца марта Украина получит 2,2 млн доз вакцины, в апреле - еще 1,9 млн - Цензор.НЕТ 149
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18.03.2021 17:33 Ответить
Очень мудро поступил Байден в сфере вакцинации.Привился -получай деньги на детей и на свои нужды -1400 долларов.График вакцинации ускорился в десятки раз.К апрелю будет привито более 100 млн,причём беднейших.Повысь пенсии Зе минимальщикам после вакцинации -Все старухи побежали вакцинироваться- а потом на добавку к пенсии -на Мальдивы отдыхать.
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18.03.2021 18:15 Ответить
Кто-то верит этому клоуну?
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18.03.2021 18:15 Ответить
А де китайська супервакцина, яку прокладка Богатирьової-Степаненка мала доставити ще 15.03.21. Такими темпами українців вакцинують до 2030року.Надзвичайно ефективний міністр Зеленський!
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18.03.2021 18:20 Ответить
Им поди правительство запретило продавать.
может быть 2 причины, нехватка в самом Китае и 2я думаю вам известна лучше.
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18.03.2021 19:19 Ответить
У всьому світі почалась вакцинація з медиків і людей похилого віку. А у нас разом з медиками вакцинують усіх бажаючих чиновників, тепер судді просяться, а сьогодні провакцинували всю баскетбольну команду. Влада,яка повинна вакцинувати людей групи ризику, привратила вакцинацію в Україні в клоунаду.
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18.03.2021 19:07 Ответить
Влей ее в себя ковидолживая мр*зь
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18.03.2021 19:51 Ответить
 
 