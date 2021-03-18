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"Рада не IQOS Friendly": Стефанчук призывает нардепов курить в строго отведенных местах

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов использовать IQOS для курения только в строго отведенных местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, к народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS Friendly, поэтому я очень прошу использовать их только в отведенных местах. Я буду очень благодарен, потому что уважение к правам человека начинается с того, что мы создаём необходимые возможности", - отметил первый вице-спикер.

Так он отреагировал на обращение нардепа ОПЗЖ Александра Лукашова.

"Я хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что возле правового входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони от IQOSов, там в кулуарах невозможно находиться", - сказал Лукашов во время заседания Рады в четверг.

Также читайте: В Раде готовят законопроект о борьбе с курением, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

ВР (29240) депутат (3313) курение (245) Стефанчук Руслан (656) IQOS (6)


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Топ комментарии
+5
а срати сидячи вони вже навчилися?
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18.03.2021 17:35
+4
Ну так кухарок же навыбирали. Откуда им знать правила поведения в общественных местах.
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18.03.2021 17:35
+4
Эту ВР уже айкосами не испортишь !! Вон Кива дрочил прямо в зале и что !? другой млядям звонит-переписывается договаривается...
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18.03.2021 17:36
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Представитель украинской делегации в ТКГ и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович анонсировал проведение своего семинара на тему "Сила намерения".

Четверг, 18 марта 2021, 15:14

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ru/bukvy/ja-lovec-ljudej-arestovich-anonsuvav-svij-psihologichnij-seminar/ "Рада не IQOS Friendly": Стефанчук призывает нардепов курить в строго отведенных местах - Цензор.НЕТ 9577 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/ja-lovec-ljudej-arestovich-anonsuvav-svij-psihologichnij-seminar/&text=%C2%AB%D0%AF%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB:%20%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 "Рада не IQOS Friendly": Стефанчук призывает нардепов курить в строго отведенных местах - Цензор.НЕТ 9577 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ru/bukvy/ja-lovec-ljudej-arestovich-anonsuvav-svij-psihologichnij-seminar/&text=%C2%AB%D0%AF%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%C2%BB:%20%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80 "Рада не IQOS Friendly": Стефанчук призывает нардепов курить в строго отведенных местах - Цензор.НЕТ 9577 https://bykvu.com/ru/bukvy/ja-lovec-ljudej-arestovich-anonsuvav-svij-psihologichnij-seminar/ "Рада не IQOS Friendly": Стефанчук призывает нардепов курить в строго отведенных местах - Цензор.НЕТ 9577

Об этом он написал на своей странице https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4144666122264103 в Facebook.
В анонсе семинара Арестович рассказал, что такое желание, как оно формируется; что такое цели и выбор.
"Сила намерения - это способность донести первичную идею, которая нас породила, до цели - через желания и через намерения", - сказал Арестович и признал, что он очень любит людей.
А потом он процитировал слова Иисуса, которые тот сказал апостолу Андрею: "Ты рыбу ловишь? Идем со мной, я сделаю тебя ловцом человеков".
"Я "ловец человеков". Я хочу красть вас из этого жуткого дисциплинароного общества и вернуть самим себе. Это цель моей деятельности", - подытожил советник главы ОПУ.
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18.03.2021 17:33 Ответить
После той колонны, за которой принимал Добкин, меня мало чем можно удивить.
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18.03.2021 17:35 Ответить
"Рада не IQOS Friendly": Стефанчук призывает нардепов курить в строго отведенных местах - Цензор.НЕТ 4149

...
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18.03.2021 17:42 Ответить
У них там там вообще регулярно прогорает, и даже бомбит местами.
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18.03.2021 17:54 Ответить
Пригорает т.е.
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18.03.2021 17:55 Ответить
Он в себя принимал, а сфига все дым должны нюхать я не понимаю, сиди дома у себя и кури. Все.
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18.03.2021 17:43 Ответить
Ну так кухарок же навыбирали. Откуда им знать правила поведения в общественных местах.
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18.03.2021 17:35 Ответить
а срати сидячи вони вже навчилися?
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18.03.2021 17:35 Ответить
Эту ВР уже айкосами не испортишь !! Вон Кива дрочил прямо в зале и что !? другой млядям звонит-переписывается договаривается...
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18.03.2021 17:36 Ответить
Предлагаю менять полицейского на курящего депутата, чтоб смену отстоял за него... И эти так называемые люди законы разве могут принимать для людей, если они людей за людей не считают.
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18.03.2021 17:42 Ответить
А шо, депутати, як депутати. Дрочать, палять, нюхають в Раді, а що ще їм там робити?
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18.03.2021 17:45 Ответить
Клуб "вельмишановних" джінтєльмєнав.
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18.03.2021 17:46 Ответить
Бухать ещё.
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18.03.2021 18:58 Ответить
Ну та не закони ж писати, врешті решт
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18.03.2021 19:00 Ответить
Умный курить не может!
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18.03.2021 17:47 Ответить
курить в 21 веке долбо*бизм чистой воды, тем более всякую электронную шнягу
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18.03.2021 17:48 Ответить
штрафовать убл....ов! у нас за курение в неположеном месте ШТРАФ! сами депы приняли закон, который и не соблюдают, нарушение закона с головы, как впрочем и во всем.. законы - это для нас смертных, от непотопляемых (дерьмо) властьимущих! ШТРАФ в стократном размере, как для депа, за ГРУБЕЙШЕЕ нарушение закона! Когда чиновник нарушает закон, мера наказания должна быть стократно увеличена!
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18.03.2021 18:13 Ответить
Надалі в Раду вибирати тільки заядлих курців. На робочому місці встановити попільниці і най собі зєлікі димлять в робочій обстановці. Нікотин допомагає зосередитись, а травка стимулює. Перед блокуванням трибуни дозволити поїсти "грибочків"
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18.03.2021 18:39 Ответить
А почему новости из верхрады нам сообщает путинский интерфакс?
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18.03.2021 18:43 Ответить
Стефанчук призывает нардепов курить бамбук и траву в строго отведенных местах
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18.03.2021 19:23 Ответить
Баба - да!
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19.03.2021 10:40 Ответить
 
 