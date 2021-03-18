"Рада не IQOS Friendly": Стефанчук призывает нардепов курить в строго отведенных местах
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов использовать IQOS для курения только в строго отведенных местах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, к народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS Friendly, поэтому я очень прошу использовать их только в отведенных местах. Я буду очень благодарен, потому что уважение к правам человека начинается с того, что мы создаём необходимые возможности", - отметил первый вице-спикер.
Так он отреагировал на обращение нардепа ОПЗЖ Александра Лукашова.
"Я хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что возле правового входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони от IQOSов, там в кулуарах невозможно находиться", - сказал Лукашов во время заседания Рады в четверг.
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Четверг, 18 марта 2021, 15:14
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Об этом он написал на своей странице https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4144666122264103 в Facebook.
В анонсе семинара Арестович рассказал, что такое желание, как оно формируется; что такое цели и выбор.
"Сила намерения - это способность донести первичную идею, которая нас породила, до цели - через желания и через намерения", - сказал Арестович и признал, что он очень любит людей.
А потом он процитировал слова Иисуса, которые тот сказал апостолу Андрею: "Ты рыбу ловишь? Идем со мной, я сделаю тебя ловцом человеков".
"Я "ловец человеков". Я хочу красть вас из этого жуткого дисциплинароного общества и вернуть самим себе. Это цель моей деятельности", - подытожил советник главы ОПУ.
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