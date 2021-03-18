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Новости Агрессия России против Украины Взрывы на складе в Балаклее
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По факту взрывов при разминировании в Балаклее сообщено о подозрении экс-майору ВСУ, - военная прокуратура

По факту взрывов на технической территории военной части в городе Балаклея Харьковской области сообщено о подозрении бывшему майору Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

По факту взрывов при разминировании в Балаклее сообщено о подозрении экс-майору ВСУ, - военная прокуратура 01

По данным следствия, 15.11.19 в результате небрежного отношения к службе офицера на технической территории военной части в городе Балаклея Харьковской области произошли взрывы элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", что повлекло получения телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими и гибель трех военнослужащих, которые были задействованы в разминировании и загрузке этих взрывоопасных предметов в военной части.

По факту взрывов при разминировании в Балаклее сообщено о подозрении экс-майору ВСУ, - военная прокуратура 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб назвал вероятную причину взрывов на военном складе в Балаклее: возгорание и подрыв двигателя ракеты ЗРК "Куб"

"Проведенными экспертизами подтверждено, что небрежное отношение указанного лица к службе находится в причинно-следственной связи с наступлением вышеуказанных тяжелым последствиям. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по факту взрывов на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области продолжается, следствием проверяются действия (бездействие) других военных должностных лиц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Балаклее прогремело более 10 взрывов в той части арсенала, куда свозились боеприпасы для утилизации, - Бутусов. ВИДЕО

Напомним, 15 ноября 2019 г. примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.

Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".

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с обменом плененными президент, похоже, завершил и браслетики сняты...
теперь архиважные вопросы - поиск виноватых в событиях прошлого...
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18.03.2021 18:07 Ответить
Нет, нужно верить в виновных лосей, которые гуляли. Пять взорванных складов, никаких наказанных даже за недбалість. Так вы себе представляете правосудие?
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18.03.2021 18:32 Ответить
система управления армией дзвін, на которую возлагали надежды их не оправдала, - армия неуправляема..на вооружение поступили макеты ракетной системы нептун на базе татры8х8...смотрится, как настоящая и на параде к 30-и летию реально украсит крещатик своим резвым пробегом...
уже заканчивается первый квартал, а укроборонпром дореформировали до того, что предприятиям не поставлены цели и задачи и не обеспечено финансирование...и это в далеко не мирное время
а расследовать взрывы на складах нужно...минусуя один из - на него откликнулся склад под рязанью в начале октября прошлого года
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18.03.2021 19:00 Ответить
Та ты шо! Укроборонпром с вами советуется или перед вами отчитывается, что всепропало? Вы хотя бы операция Ы смотрели? Там все схемы указаны
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18.03.2021 19:06 Ответить
все о оборонзаказе21 есть в открытом доступе...
например на этом же цензоре о танках
- "Всего с начала 2021 завод модернизировал более десяти машин Т-64 и Т-72. Заказ выполнен с опережением сроков и в условиях ограниченного финансирования из-за отсутствия государственного оборонного заказа на 2021Источник: https://censor.net/ru/p3253736

так что есть чем заниматься...третий квартал заканчивается...день сурка смотрите
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18.03.2021 19:45 Ответить
Похоже на козла отпусчения...
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18.03.2021 18:11 Ответить
 
 