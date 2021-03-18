По факту взрывов при разминировании в Балаклее сообщено о подозрении экс-майору ВСУ, - военная прокуратура
По факту взрывов на технической территории военной части в городе Балаклея Харьковской области сообщено о подозрении бывшему майору Вооруженных Сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
По данным следствия, 15.11.19 в результате небрежного отношения к службе офицера на технической территории военной части в городе Балаклея Харьковской области произошли взрывы элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", что повлекло получения телесных повреждений различной степени тяжести четырьмя военнослужащими и гибель трех военнослужащих, которые были задействованы в разминировании и загрузке этих взрывоопасных предметов в военной части.
"Проведенными экспертизами подтверждено, что небрежное отношение указанного лица к службе находится в причинно-следственной связи с наступлением вышеуказанных тяжелым последствиям. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование по факту взрывов на территории воинской части в городе Балаклея Харьковской области продолжается, следствием проверяются действия (бездействие) других военных должностных лиц.
Напомним, 15 ноября 2019 г. примерно в 14:30 прогремело более 10 взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области. В результате взрывов двое саперов погибли на месте, еще пятеро получили ранения и ожоги. Впоследствии один из раненых от полученных ранений скончался в больнице.
Отметим, по предварительным данным оперативной группы Генштаба установлено, что "15 ноября на специально оборудованном месте - площадке хранения взрывоопасных предметов №4, - группами разминирования осуществлялись работы по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. В 14:28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя до ракет 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб", произошло его возгорание с последующим подрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов".
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теперь архиважные вопросы - поиск виноватых в событиях прошлого...
уже заканчивается первый квартал, а укроборонпром дореформировали до того, что предприятиям не поставлены цели и задачи и не обеспечено финансирование...и это в далеко не мирное время
а расследовать взрывы на складах нужно...минусуя один из - на него откликнулся склад под рязанью в начале октября прошлого года
например на этом же цензоре о танках
- "Всего с начала 2021 завод модернизировал более десяти машин Т-64 и Т-72. Заказ выполнен с опережением сроков и в условиях ограниченного финансирования из-за отсутствия государственного оборонного заказа на 2021Источник: https://censor.net/ru/p3253736
так что есть чем заниматься...третий квартал заканчивается...день сурка смотрите