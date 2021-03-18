Дело "Роттердам +": ВАКС третий раз подтвердил законность действий прокурора, который закрыл дело за отсутствием состава преступления
Высший антикоррупционный суд в третий раз за последние полгода подтвердил законность и обоснованность действий прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который постановил закрыть дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления.
Соответствующее решение 18 марта объявила судья Оксана Олейник, информирует Цензор.НЕТ.
"Заявление Запорожского ферросплавного завода об отводе прокурора оставить без удовлетворения", - сообщила следственная судья.
Ранее НАБУ обращалось в суд с просьбой замены прокурора, однако суд встал на сторону САП, подтвердив законность и обоснованность действий прокуроров.
Напомним, расследование дела "Роттердам +" продолжалось с марта 2017 по август 2020 г. 27 августа 2020 г. прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.
Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020 г.
Однако по иску Никопольского завода ферросплавов - дело было возобновлено. 21 января 2021 прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия состава преступления. 25 января 2021 г. дело было вновь возобновлено и в тот же день приостановлено на неопределенный срок.
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тыж уголь с Африки по 1700 грн привозил зелебобики тупоголовые дауны подтвердите цены )) не ссытесь))) ваш клоун вас не заругает))
Такого в принципе быть НЕ МОЖЕТ!