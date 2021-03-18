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Новости Правосудие
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Дело "Роттердам +": ВАКС третий раз подтвердил законность действий прокурора, который закрыл дело за отсутствием состава преступления

Дело

Высший антикоррупционный суд в третий раз за последние полгода подтвердил законность и обоснованность действий прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который постановил закрыть дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Соответствующее решение 18 марта объявила судья Оксана Олейник, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявление Запорожского ферросплавного завода об отводе прокурора оставить без удовлетворения", - сообщила следственная судья.

Ранее НАБУ обращалось в суд с просьбой замены прокурора, однако суд встал на сторону САП, подтвердив законность и обоснованность действий прокуроров.

Напомним, расследование дела "Роттердам +" продолжалось с марта 2017 по август 2020 г. 27 августа 2020 г. прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020 г.

Однако по иску Никопольского завода ферросплавов - дело было возобновлено. 21 января 2021 прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия состава преступления. 25 января 2021 г. дело было вновь возобновлено и в тот же день приостановлено на неопределенный срок.

Автор: 

юстиция (758) САП (2063) Антикоррупционный суд (1207) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+16
а где Порошенко незаметно спрятал украденный на роттердаме миллиард ?
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18.03.2021 18:49
+15
Так... Тут облом...
- А он жеж вроде брата убил?! Можно ж судить! ...Шо, тоже брехня?!...
- О! А Свинарчуки?!!! Как это "брехня", я сам от зеленского слышал!!!... Шо, тоже "за отсутствием состава?!"
- Таак... А Мальдивы?!! ... А, ну да, теперь туда даже арахамии летают...
- Та какая разница! Всё равно он барыга! Зе не врёт!
- ... Не может же он всё время врать!... наверное...
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18.03.2021 18:46
+14
наэпали те, кто впихнул далёкому от экономики дремучему быдлу, что Роттердам+ - это что-то преступное.
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18.03.2021 18:50
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Страница 3 из 3
Когда дают возможность обогащаться олигархам поставляющим уголь из России или Лугандона в Украину на 10-15 дол за тонну, то это воровством не считается. Даже прекратили уголь в Ю.Африке покупать, потому что все увидели, что оттуда уголь и лучше и дешевле.
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18.03.2021 20:08 Ответить
Пэтро вернись родненький, беня клоуну уже уголь по 3000 грн продаёт ))))))))))))))))))))
тыж уголь с Африки по 1700 грн привозил зелебобики тупоголовые дауны подтвердите цены )) не ссытесь))) ваш клоун вас не заругает))
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19.03.2021 09:04 Ответить
Странная позиция, денег нет, и кражу ни кто не совершал. А может этот доцент тупой и не свой хлеб жрёт. А?
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19.03.2021 13:12 Ответить
Как это Порошенко не виноват?
Такого в принципе быть НЕ МОЖЕТ!
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19.03.2021 17:00 Ответить
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