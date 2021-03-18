Дело "Роттердам +": ВАКС третий раз подтвердил законность действий прокурора, который закрыл дело за отсутствием состава преступления

Высший антикоррупционный суд в третий раз за последние полгода подтвердил законность и обоснованность действий прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который постановил закрыть дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Соответствующее решение 18 марта объявила судья Оксана Олейник, информирует Цензор.НЕТ.

"Заявление Запорожского ферросплавного завода об отводе прокурора оставить без удовлетворения", - сообщила следственная судья.

Ранее НАБУ обращалось в суд с просьбой замены прокурора, однако суд встал на сторону САП, подтвердив законность и обоснованность действий прокуроров.

Напомним, расследование дела "Роттердам +" продолжалось с марта 2017 по август 2020 г. 27 августа 2020 г. прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020 г.

Однако по иску Никопольского завода ферросплавов - дело было возобновлено. 21 января 2021 прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия состава преступления. 25 января 2021 г. дело было вновь возобновлено и в тот же день приостановлено на неопределенный срок.