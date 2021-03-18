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Новости Агрессия России против Украины
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1 украинский воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Водяного и Богдановки, - пресс-центр ОС

1 украинский воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Водяного и Богдановки, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 18 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Погиб украинский воин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация Украины на форуме ОБСЕ: С начала "перемирия" на Донбассе погибли 16 украинских воинов, 69 ранены

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Автор: 

обстрел (27043) Донбасс (26955) потери (4380) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
1 украинский воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Водяного и Богдановки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3129

...
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18.03.2021 18:43
+13
Кто обещал вернуть ВСУ на позиции отвода сразу после первого обстрела?
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18.03.2021 18:33
+8
1 український воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Водяного та Богданівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 428
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18.03.2021 20:26
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Кто обещал вернуть ВСУ на позиции отвода сразу после первого обстрела?
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18.03.2021 18:33 Ответить
Возле Золотого, хоть и не сразу, но говорят всё уже вернулось "на круги своя", а больше ни где и не разводили, в общем-то
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18.03.2021 18:39 Ответить
Потерпілий багато чого обіцяє , але слухати його - себе не поважати !
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18.03.2021 19:07 Ответить
Жирік каже: бійці ВСУ, тікайте, бо так вдаримо, що всім хана
звідси запитання: якщо так вдарите, що всім хана, нашо, щоб вбити одного стільки *********** витрачаєте?
москвитянські брехуни та вбивці!
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18.03.2021 18:37 Ответить
нашо, щоб вбити одного стільки *********** витрачаєте?

один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.Источник: https://censor.net/ru/n3254230

На счет, как минимум, 120 минометов какая-то лажа, как мне кажется. Это штука достаточно громкая, что по "выхлопу", что по падению и когда такой факт имеет место быть, то это обычно слышно ... В общем, там вполне мог быть всего один выстрел, снайперский, раз ранение было пулевое ...
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18.03.2021 19:11 Ответить
Жирику -жидику гореть в аду,вместе с *****.
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18.03.2021 19:27 Ответить
Они уже ударили морпехами и всякими вымпелами по ДАПу, что досих пор собаки тоскают их кости.
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19.03.2021 00:15 Ответить
офіс на мендельштрассе нюхне в пам'ять...
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18.03.2021 18:39 Ответить
всєм саставом...
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18.03.2021 18:40 Ответить
1 украинский воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Водяного и Богдановки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3129

...
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18.03.2021 18:43 Ответить
Бали за українську аутентичність російськомовного тексту: Пивденного (+1), Водяного (+), БогданОвки (-1).(Богданивкьі)
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18.03.2021 18:50 Ответить
У цензора проблема у тому, що стартовим іде російськомовний текст, а не український.
Назва статті: ..."возле Пивденного, Водяного и Богдановки" - возле Пивдэннэ, Водянэ и Богданивкьі.
1. "Недалеко от населенного пункта Пивденное" - Недалеко от населенного пунткта Пивдэннэ.
2. "Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье" - Вблизи населенного пункта Водянэ, что на Приазовье.

3. "... а в пригороде Богдановки..." - а в пригороде Богданивкьі.
Чисто росіянин прочитає так: Пивденное як Півдєнноє, Водяное не прочитає як Водяне. У цьому ціль - привчити звучанню українською, а не російською. Це те саме як діти у школі записують кирилицею звучання англійських слів: manager повинен звучати як мєнєджер, а не як манагер.
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18.03.2021 19:15 Ответить
manager повинен звучати як мєнєджер???
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18.03.2021 19:27 Ответить
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18.03.2021 21:15 Ответить
Спасибо солдат,что отдал за нас самое дорогое-жизнь. Земной поклон тебе,царствие небесное твоей душе. Соболезнования родным и близким. Прости нас.
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18.03.2021 19:24 Ответить
Амынеправакуемо...
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18.03.2021 19:39 Ответить
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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18.03.2021 20:06 Ответить
1 український воїн загинув, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Водяного та Богданівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 428
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18.03.2021 20:26 Ответить
Carstvo Nebesne !
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18.03.2021 21:39 Ответить
Герої не вмирають
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18.03.2021 22:29 Ответить
 
 