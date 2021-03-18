1 украинский воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Водяного и Богдановки, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 18 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Погиб украинский воин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.
Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
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звідси запитання: якщо так вдарите, що всім хана, нашо, щоб вбити одного стільки *********** витрачаєте?
москвитянські брехуни та вбивці!
один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.Источник: https://censor.net/ru/n3254230
На счет, как минимум, 120 минометов какая-то лажа, как мне кажется. Это штука достаточно громкая, что по "выхлопу", что по падению и когда такой факт имеет место быть, то это обычно слышно ... В общем, там вполне мог быть всего один выстрел, снайперский, раз ранение было пулевое ...
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Назва статті: ..."возле Пивденного, Водяного и Богдановки" - возле Пивдэннэ, Водянэ и Богданивкьі.
1. "Недалеко от населенного пункта Пивденное" - Недалеко от населенного пунткта Пивдэннэ.
2. "Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье" - Вблизи населенного пункта Водянэ, что на Приазовье.
3. "... а в пригороде Богдановки..." - а в пригороде Богданивкьі.
Чисто росіянин прочитає так: Пивденное як Півдєнноє, Водяное не прочитає як Водяне. У цьому ціль - привчити звучанню українською, а не російською. Це те саме як діти у школі записують кирилицею звучання англійських слів: manager повинен звучати як мєнєджер, а не як манагер.