1 украинский воин погиб, наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Водяного и Богдановки, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 18 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Погиб украинский воин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.