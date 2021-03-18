Наемники РФ блокируют мониторинг миссией ОБСЕ, запрещая проезд наблюдателей и глуша беспилотники, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о блокировании наемниками РФ представителей СММ ОБСЕ, которые осуществляют мониторинговые действия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, 16 марта на южной окраине населенного пункта Спартак, что в 9 км от Донецка, на временно оккупированной территории, команда Миссии впервые увидела 4 бетонные блока, установленные поперек дороги. В результате патруль СММ не смог проехать на север в направлении разрушенного международного аэропорта "Донецк". При этом отмечено, что еще 14 марта дорога была свободной и эти блоки зафиксированы не были.

Также Миссией было сообщено о препятствовании работе БПЛА СММ ОБСЕ возле населенного пункта Авдеевка. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать подразделения Вооруженных Сил Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории.

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Данные факты подчеркивают нежелание оккупантов способствовать миссии ОБСЕ в выполнении ее мандата и указывают на дальнейшее нарушение договоренностей, отметили в СЦКК.