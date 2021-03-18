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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ блокируют мониторинг миссией ОБСЕ, запрещая проезд наблюдателей и глуша беспилотники, - СЦКК

Наемники РФ блокируют мониторинг миссией ОБСЕ, запрещая проезд наблюдателей и глуша беспилотники, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о блокировании наемниками РФ представителей СММ ОБСЕ, которые осуществляют мониторинговые действия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, 16 марта на южной окраине населенного пункта Спартак, что в 9 км от Донецка, на временно оккупированной территории, команда Миссии впервые увидела 4 бетонные блока, установленные поперек дороги. В результате патруль СММ не смог проехать на север в направлении разрушенного международного аэропорта "Донецк". При этом отмечено, что еще 14 марта дорога была свободной и эти блоки зафиксированы не были.

Также Миссией было сообщено о препятствовании работе БПЛА СММ ОБСЕ возле населенного пункта Авдеевка. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать подразделения Вооруженных Сил Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории.

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Данные факты подчеркивают нежелание оккупантов способствовать миссии ОБСЕ в выполнении ее мандата и указывают на дальнейшее нарушение договоренностей, отметили в СЦКК.

Автор: 

ОБСЕ (4876) СЦКК (725) наемники рф (2079) операция Объединенных сил (6766)


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Наемники РФ блокируют мониторинг миссией ОБСЕ, запрещая проезд наблюдателей и глуша беспилотники, - СЦКК - Цензор.НЕТ 538
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18.03.2021 18:45 Ответить
Це з 2014-го таке горе.
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18.03.2021 18:48 Ответить
"впервые увидела 4 бетонные блока"
трошки слов'ян у редакції не зашкодять...
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18.03.2021 18:48 Ответить
Готовятся наступать
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18.03.2021 19:06 Ответить
ТАК БЛ#ДЬ ЗАГЛУШИТЕ ИХ !!!
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18.03.2021 19:10 Ответить
Якщо цілий Лендкрузер не міг об'їхати блоки по узбіччю, значить не сильно він туди хотів.
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18.03.2021 20:23 Ответить
 
 