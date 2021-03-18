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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана не слили, каждый месяц проходят около 100 заседаний, - адвокат Закревская

Дела Майдана не слили, каждый месяц проходят около 100 заседаний, - адвокат Закревская

В феврале должны были состояться заседания по 58 отдельным делам Майдана, продвижение есть по половине дел.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Дела Майдана слили! Ничто не расследовано!! (На самом деле - нет). Расследовано, друзья. Гораздо больше, чем многим бы хотелось. Расследовано и на рассмотрении в судах", - написала она.

Закревская отметила, что каждый месяц происходит около 100 заседаний. В феврале должны были состояться заседания по 58 отдельным делам, но продвижение есть только по половине из них.

"И теперь (часто уже лет шесть как) от судов зависит - будут ли там приговоры. Или нет. От судов и ... от судебной реформы.

Приходите. Следите", - добавила Закревская.

Также на Цензор.НЕТ: Верховный Суд отменил указ об увольнении "судьи Автомайдана" Царевич

Дела Майдана не слили, каждый месяц проходят около 100 заседаний, - адвокат Закревская 01
Дела Майдана не слили, каждый месяц проходят около 100 заседаний, - адвокат Закревская 02

Автор: 

майдан (4142) суд (25090) преступления против Майдана (293) Закревская Евгения (96)


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Топ комментарии
+8
Естественно, дела Майдана не слили. Их превратили в кормушку для Закревских, Титычей, и прочих адвокатских крыс. Как в том еврейском анекдоте.

Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты! Это дело кормило всю нашу семью 20 лет.
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18.03.2021 19:07
+5
7 років прошло, а ще не слілі. Це вже точно слілі.
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18.03.2021 18:51
+5
прошло 7 лет, ЛЮБОМУ ЯСНО- БОЯЛИСЬ ВЫЙТИ НА САМИХ СЕБЯ
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18.03.2021 18:52
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7 років прошло, а ще не слілі. Це вже точно слілі.
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18.03.2021 18:51 Ответить
Так и беркутевцев зеля уже давно отпустил... просто зебилы живут в вымышленном мире.
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18.03.2021 19:05 Ответить
прошло 7 лет, ЛЮБОМУ ЯСНО- БОЯЛИСЬ ВЫЙТИ НА САМИХ СЕБЯ
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18.03.2021 18:52 Ответить
Кто і на каво?
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18.03.2021 19:01 Ответить
Байден,сделай нам уже судреформу!у нас быстро получается только повышать налоги и втюхивать малому бизнесу кассаппараты,ну ещё можем быстро выплатить из бюджета прокурорскому муженьку 700 штук за два написанного им заявления.
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18.03.2021 18:53 Ответить
слідчі сб оун розберуться...
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18.03.2021 19:04 Ответить
Естественно, дела Майдана не слили. Их превратили в кормушку для Закревских, Титычей, и прочих адвокатских крыс. Как в том еврейском анекдоте.

Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты! Это дело кормило всю нашу семью 20 лет.
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18.03.2021 19:07 Ответить
восемь лет работают непокладая глоз.. надеюсь к 2350 году будет решение или скорее всего будет раньше закрыто по сроку давности.... упыри! 100 заседаний, а оплачиваем весь этот "банкет" мы - граждане Украины.. вот если бы судьи получали по результату работы, дела бы шли быстрее, а так, у них получается хоть работай хоть сочкуй все равно получишь орден, и они готовы столетиями жить на халяву!
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18.03.2021 19:20 Ответить
Дело, где свидетелей миллион , должно иметь открытые процессы, судебные слушания. Только открытость и гласность помогут нам, а судьи не смогут выносить противоправные решения
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18.03.2021 21:48 Ответить
а толку ноль!!! ток бабки проедаете, скоты!
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18.03.2021 21:58 Ответить
Все,обвиняющие адвокатов в этом процессе-люди,не сталкивающиеся со следствием,судом и ,тем более, в таком огромном по маштабу и сути уголовному делу. Мелкие гражданские дела ведутся минимум 2 года,с учётом прохождения всех инстанций,если ВС допустит к рассмотрению. Очевидно,что люди переживают и делают все что могут.
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27.03.2021 13:55 Ответить
 
 