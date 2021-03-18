Дела Майдана не слили, каждый месяц проходят около 100 заседаний, - адвокат Закревская

В феврале должны были состояться заседания по 58 отдельным делам Майдана, продвижение есть по половине дел.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Дела Майдана слили! Ничто не расследовано!! (На самом деле - нет). Расследовано, друзья. Гораздо больше, чем многим бы хотелось. Расследовано и на рассмотрении в судах", - написала она.

Закревская отметила, что каждый месяц происходит около 100 заседаний. В феврале должны были состояться заседания по 58 отдельным делам, но продвижение есть только по половине из них.

"И теперь (часто уже лет шесть как) от судов зависит - будут ли там приговоры. Или нет. От судов и ... от судебной реформы.

Приходите. Следите", - добавила Закревская.

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