Дела Майдана не слили, каждый месяц проходят около 100 заседаний, - адвокат Закревская
В феврале должны были состояться заседания по 58 отдельным делам Майдана, продвижение есть по половине дел.
Об этом пишет в Фейсбуке адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.
"Дела Майдана слили! Ничто не расследовано!! (На самом деле - нет). Расследовано, друзья. Гораздо больше, чем многим бы хотелось. Расследовано и на рассмотрении в судах", - написала она.
Закревская отметила, что каждый месяц происходит около 100 заседаний. В феврале должны были состояться заседания по 58 отдельным делам, но продвижение есть только по половине из них.
"И теперь (часто уже лет шесть как) от судов зависит - будут ли там приговоры. Или нет. От судов и ... от судебной реформы.
Приходите. Следите", - добавила Закревская.
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Молодой адвокат прибегает к своему отцу - старому адвокату и радостно говорит:
- Отец! Я выиграл дело, которое ты не мог выиграть 20 лет!
Отец ему отвечает:
- Дурак ты! Это дело кормило всю нашу семью 20 лет.