Россиянин Килимник и украинский нардеп Деркач пытались навредить связям США и Украины, – посольство США
Российский бизнесмен Константин Килимник, бизнес-партнер экс-руководителя предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта, пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США и Украины.
Об этом посольство США в Украине сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ. По данным посольства, Килимникн действовал заодно с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года", а также другими лицами, "связанными с российской разведкой".
"Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США и Украины", - говорится в сообщении.
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В посольстве сообщили, что Федеральное бюро расследований США объявило Килимника в розыск за препятствование правосудию и сговор в препятствовании правосудию.
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друзяка деркача, баканова и вовки-шмаркли...
чы також часамы по клавишам пианино стучит?
Он, знову якісь фейкові "плівки" з Порошенком висрали... По приватбанку...
https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/posolstvo-rf-v-latvii-ne-sobiraetsya-vakcinirovat-grazhdan-rossii.d?id=53030531 Посольство РФ в Латвии не собирается вакцинировать граждан pоссии
кому они нахрен нужны, вот так то - сотрудничай с рашкой и за всё ответишь, запомни это.
сша взяли на себя роль палача
всем достанется
тому десь та межа обов'язково знайдеться
нєфіг українське прізвище позорити!