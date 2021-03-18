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Россиянин Килимник и украинский нардеп Деркач пытались навредить связям США и Украины, – посольство США

Россиянин Килимник и украинский нардеп Деркач пытались навредить связям США и Украины, – посольство США

Российский бизнесмен Константин Килимник, бизнес-партнер экс-руководителя предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта, пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США и Украины.

Об этом посольство США в Украине сообщает в Twitter, информирует Цензор.НЕТ. По данным посольства, Килимникн действовал заодно с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года", а также другими лицами, "связанными с российской разведкой".

"Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США и Украины", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: "ОП требовал от меня участия в создании ВСК по теме "пленок Деркача". Арахамия - крыса, обписанная по самое не могу", - Дубинский. ВИДЕО

В посольстве сообщили, что Федеральное бюро расследований США объявило Килимника в розыск за препятствование правосудию и сговор в препятствовании правосудию.

Россиянин Килимник и украинский нардеп Деркач пытались навредить связям США и Украины, – посольство США 01

Автор: 

Деркач Андрей (134) посольство (1081) США (26542) Килимник Константин (4)


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Топ комментарии
+17
Деркача пора посадить , как агента раши
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18.03.2021 19:12
+8
і не його одного. Точніше: не він один шкодить інтересам України і США
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18.03.2021 19:20
+3
а у Деркача, дырка горяча!
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18.03.2021 19:36
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Деркача пора посадить , как агента раши
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18.03.2021 19:12 Ответить
і не його одного. Точніше: не він один шкодить інтересам України і США
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18.03.2021 19:20 Ответить
килимник.. м.р - кривой рог.. Совпадение?))
друзяка деркача, баканова и вовки-шмаркли...
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18.03.2021 19:35 Ответить
В США выдать обоих, там пожизненно будут срок мотать ...
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18.03.2021 20:26 Ответить
Не при Зеленском
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18.03.2021 21:30 Ответить
блин,этот килимник точно православный?
чы також часамы по клавишам пианино стучит?
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18.03.2021 19:14 Ответить
У Деркача , что лик святого ??? , Все говорят , а реакции от СБУ Полиции и куча всяких силовых ведомств . 10 человек силовиков на 1 Жителя . Реакции Никакой , от слова всем все по ...х .Дайте ему героя и запишите в красную книгу и оберегайте , - Что все и Делают.
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18.03.2021 19:15 Ответить
Ух ты какие!
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18.03.2021 19:15 Ответить
Родыч.
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18.03.2021 19:18 Ответить
А чого "перешкоджали" в минулому часі? А чого не в теперішньому?
Он, знову якісь фейкові "плівки" з Порошенком висрали... По приватбанку...
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18.03.2021 19:19 Ответить
православный добкин с кернессом понимаю...жванецкий с крестом гундяевским на могиле також терпимо,но,блеать,килимник...
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18.03.2021 19:20 Ответить
Треба допитати Дубінського. Він стверджує, що на його участі у пресконференції з Деркачем наполягав сам Зеленський.
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18.03.2021 19:22 Ответить
Байден молодец!
Россиянин Килимник и украинский нардеп Деркач пытались навредить связям США и Украины, – посольство США - Цензор.НЕТ 9493
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18.03.2021 19:23 Ответить
просто инфо для тех кто думает что рашка тебя не брост, аха,

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/posolstvo-rf-v-latvii-ne-sobiraetsya-vakcinirovat-grazhdan-rossii.d?id=53030531 Посольство РФ в Латвии не собирается вакцинировать граждан pоссии

кому они нахрен нужны, вот так то - сотрудничай с рашкой и за всё ответишь, запомни это.
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18.03.2021 19:26 Ответить
байдену медаль!!!
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18.03.2021 19:27 Ответить
кацы окончательно заманали всех
сша взяли на себя роль палача
всем достанется
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18.03.2021 19:30 Ответить
московити не бачать берегів
тому десь та межа обов'язково знайдеться
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18.03.2021 19:34 Ответить
глупый деркач
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18.03.2021 19:31 Ответить
А это "новое литсо Зеко манды" Деркач уже в розыске ФБР или еще только под санкциями?
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18.03.2021 19:31 Ответить
якщо росіянин, то ковёрник
нєфіг українське прізвище позорити!
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18.03.2021 19:32 Ответить
"За вказівкою українського уряду" ??? О чем речь, кто в курсе? Манафорт с овощем?
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18.03.2021 19:35 Ответить
а у Деркача, дырка горяча!
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18.03.2021 19:36 Ответить
А тут на цензорі і досі находяться унікуми, які цитують плівки Деркача! Хоча американці ще восени (тобто ще при Трампі) прямим текстом назвали Деркача рашн агентом, а його плівки - сильним монтажем...
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18.03.2021 19:37 Ответить
Деркач наследственный кгбист. И таких п@дл хватает.
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18.03.2021 19:48 Ответить
ТОГДА НАЗНАЧЬТЕ ЗА ИХ ГОЛОВЫ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ !!! ПОЖАЛУЙСТА !)
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19.03.2021 01:06 Ответить
 
 