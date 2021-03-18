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19 марта Зеленский собирает заседание СНБО, "особо сенсационных решений не ожидается", - СМИ

19 марта Зеленский собирает заседание СНБО,

19 марта, состоится очередное заседание СНБО. Начало заседания в 17:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника издания, принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.

По итогу прошлого заседания СНБО поручил СБУ установить обстоятельства разработки и подписания Харьковских соглашений и проверить всех депутатов 6 созыва, которые причастны к голосованию за их ратификацию. После этого СБУ возбудила дело по факту госизмены и начала расследование.

Также СНБО утвердило решение о необходимости национализации предприятия "Мотор-Сич".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о решениях СНБО: "Украина дает сдачи" (обновлено). ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) СНБО (4431)


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Топ комментарии
+6
Новости офиса президента нам сообщает путинский РуцкийБизнесКанал - здорово.
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18.03.2021 19:16
+6
Земрази слили спецоперацию по задержанию вагнеровцев, и теперь устраивают клоунаду для зебилов
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18.03.2021 19:25
+5
Та Байден уже сказал громко и сенсационно, куда уже громче
Гундосик даже шепотом повторить не может.
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18.03.2021 19:24
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Новости офиса президента нам сообщает путинский РуцкийБизнесКанал - здорово.
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18.03.2021 19:16 Ответить
Значит Гадючник уже некому Разгребать.
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18.03.2021 19:19 Ответить
Справа Татарова...

Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.

-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?

Тому й публікую свою точку зору...

- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?

-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?

ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!

За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"

Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?
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18.03.2021 20:07 Ответить
Журнашлюхи скуплены оптом ! Где Соболев , Найем . Лещенко , а Парасюк куда пропал ?
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18.03.2021 20:19 Ответить
по двє понюшкі і край...
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18.03.2021 19:23 Ответить
то якщо шнобак среднєстатістічєскій...
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18.03.2021 19:24 Ответить
Та Байден уже сказал громко и сенсационно, куда уже громче
Гундосик даже шепотом повторить не может.
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18.03.2021 19:24 Ответить
Земрази слили спецоперацию по задержанию вагнеровцев, и теперь устраивают клоунаду для зебилов
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18.03.2021 19:25 Ответить
Бурная имитация работы, а по итогу никогда никогда не сажают ибо все они жулики в одной упряжке!
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18.03.2021 19:27 Ответить
Врубилось земарзота,что Байдену нужен только беня и по настоящему,а не мертвечук понарошку
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18.03.2021 19:28 Ответить
Какие нах сенсации от фигляра с плохим средним образование из криворожской самодеятельности? Ну, разве, что оно скажет, - я устал, я ухожу, простите меня, засранца воровитого. Но это наврядли.
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18.03.2021 19:33 Ответить
Такое впечатление, что у гринпоца вместо 95го квартала новая игрушка СНБО. Скоро по два раза в неделю собираться будут и посевную обсуждать.
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18.03.2021 19:35 Ответить
Насчет соплей базар, 95 недовольных
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18.03.2021 19:35 Ответить
то й добре, що сенсацій не очікується
бо в нас усі сенсації тільки з його тупості та зради
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18.03.2021 19:36 Ответить
Может надо уже почистить офис президента от кремлёвских кротов?
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18.03.2021 19:39 Ответить
Что иуда зеленский будет чистить своих подельников ? Он лично их всех назначил и несёт полную ответственность, за их деяния! Вам недостаточно , что он заявлял , что не было сп.операции по»вашнеровцам» и шесть месяцев блокирует ,а афера с фальшивкой Деркачева ……
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18.03.2021 19:52 Ответить
До проблеми з Порохом додалась проблема з Лєросом.
Біда...
Будуть рішати що робити...
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18.03.2021 19:57 Ответить
опять дружно посрут...
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18.03.2021 20:02 Ответить
Клоун решил что нашел волшебную кнопку "Рейтинг"
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18.03.2021 20:09 Ответить
когда будет арестован Мертвечук
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18.03.2021 20:52 Ответить
а где же сенсации? шо за фигня? даешь сенсации!!!! с е н са ц и и, с е н с а ци и, хотим сенсаций!!!! шо вова, запал пропал и ягоды в ягодицах закончились??? а ведь кроме того что каналы закрыл (Штаты в ж.пу задули) пока ничего то и нет! так пшик и воздушные пузыри... некогда тебе? ну да , надо же уже на второй срок готовится!!!!
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18.03.2021 21:05 Ответить
 
 