19 марта Зеленский собирает заседание СНБО, "особо сенсационных решений не ожидается", - СМИ

19 марта, состоится очередное заседание СНБО. Начало заседания в 17:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника издания, принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.

По итогу прошлого заседания СНБО поручил СБУ установить обстоятельства разработки и подписания Харьковских соглашений и проверить всех депутатов 6 созыва, которые причастны к голосованию за их ратификацию. После этого СБУ возбудила дело по факту госизмены и начала расследование.

Также СНБО утвердило решение о необходимости национализации предприятия "Мотор-Сич".

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