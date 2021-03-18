В управлении полиции Киевской области шесть лет платили зарплату 24 подставным лицам на 4,6 млн грн, - Офис ГПУ
Руководство одного из управлений Национальной полиции Киевской области уличили в необоснованных выплатах зарплат подставным лицам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Согласно данным следствия, главный бухгалтер открыла в одном из банков зарплатные счета на 24 подставных лица, которые не работали в управлении. Бухгалтер использовала поддельные документы, предоставленные другими сотрудниками.
"Из-за служебной халатности главный бухгалтер не контролировала деятельность подчиненных по вопросам начисления и выплаты заработной платы, принимала к исполнению поддельные платежные ведомости, бесконтрольно согласовывала и подписывала их, заверяя печатью учреждения, а также организовывала их поступления для выполнения в банк", – говорится в сообщении.
Схема работала на протяжении шести лет и нанесла государству ущерб на сумму 4,6 млн грн.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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Вот в прошлом году была тема - начальник Хмельницкого обласного управления ПФУ построила схему на премиях, сотни тысяч собирала ежемесячно... https://ngp-ua.info/2020/08/46178
К сожалению - это распространённые схемы. ВО ВСЕХ госорганах таким занимаются. "Мёртвые души" сотрудников, которых никогда в глаза не видел никто, "откаты" премий, ежемесячные "материальные помощи" в размере оклада, непрерывные больничные.
Да о чём говорить - муженёк генпрокурорши нашей провернул липовое увольнение, чтобы сдоить с государства 750000 гривен: https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo - и пофигу всем - вякни только, Венедиктова быстро тебя определит в уголовники...
Уверен - в тот день они всю ночь "надзирали"... Ну, пересчитывали, вместе...
https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo
Ибо надзор за полицией - вообще-то типа на прокуратуре всегда был... И после закона о прокуратуре 2014 года функция "Надзор за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие" никуда от них не делась.
Вот и "надзирает" Венедиктова за своим муженьком.
Как воняло от них, в бытность совковых ментов-мусорков, так и воняет с утроенной силой.
Название поменяли, а нутро ....