РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11726 посетителей онлайн
Новости
7 912 27

В управлении полиции Киевской области шесть лет платили зарплату 24 подставным лицам на 4,6 млн грн, - Офис ГПУ

В управлении полиции Киевской области шесть лет платили зарплату 24 подставным лицам на 4,6 млн грн, - Офис ГПУ

Руководство одного из управлений Национальной полиции Киевской области уличили в необоснованных выплатах зарплат подставным лицам.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом заявили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, главный бухгалтер открыла в одном из банков зарплатные счета на 24 подставных лица, которые не работали в управлении. Бухгалтер использовала поддельные документы, предоставленные другими сотрудниками.

"Из-за служебной халатности главный бухгалтер не контролировала деятельность подчиненных по вопросам начисления и выплаты заработной платы, принимала к исполнению поддельные платежные ведомости, бесконтрольно согласовывала и подписывала их, заверяя печатью учреждения, а также организовывала их поступления для выполнения в банк", – говорится в сообщении.

Схема работала на протяжении шести лет и нанесла государству ущерб на сумму 4,6 млн грн.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Также читайте: Чиновники госструктур продавали секретную информацию силовых ведомств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4122) подлог (1364) Офис Генпрокурора (2463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Интересно, Авакова посадят, как в своё время Луценко. Хотя нет, он же памятник.
показать весь комментарий
18.03.2021 19:34
+8
А люди по копійках скидалися для Воїнів.
показать весь комментарий
18.03.2021 19:37
+8
в каждом городском/областном управлении МВД надо проверить бухгалтеров. Я когда служил, в Городском управлении Днепра тоже были мертвые души. Бухгалтер жила , как дочь коломойского
показать весь комментарий
18.03.2021 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно, Авакова посадят, как в своё время Луценко. Хотя нет, он же памятник.
показать весь комментарий
18.03.2021 19:34 Ответить
та то на геликптэры,не парьтесь...
показать весь комментарий
18.03.2021 19:34 Ответить
Оце дiло так пересiчнi громодяне.
показать весь комментарий
18.03.2021 19:35 Ответить
оце-то вже повний кагарлик
показать весь комментарий
18.03.2021 19:48 Ответить
А люди по копійках скидалися для Воїнів.
показать весь комментарий
18.03.2021 19:37 Ответить
Це навіть не квіточки
показать весь комментарий
18.03.2021 19:40 Ответить
ОПГ МВД
показать весь комментарий
18.03.2021 19:41 Ответить
Простая халатность в свой карман.
показать весь комментарий
18.03.2021 19:43 Ответить
в каждом городском/областном управлении МВД надо проверить бухгалтеров. Я когда служил, в Городском управлении Днепра тоже были мертвые души. Бухгалтер жила , как дочь коломойского
показать весь комментарий
18.03.2021 19:49 Ответить
Они Вас будут преследовать за такое, это Украина , вспомните Пукача, Кравченко чем занимались причемна службе не у народа, а у того кого лучше не называть
показать весь комментарий
18.03.2021 20:33 Ответить
Днепр вообще столица мафии. Впрочем, у нас везде мафия.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:14 Ответить
Комедия,десятки мёртвых душ,а бухгалтер,начальник управления,всякие проверяльщики,которые были в управлении за это время, ничего не знали,это наверное уборщица во всем виновата,только на этой должности можно такое провернуть,бухгалтер конечно же ничего не знала.
показать весь комментарий
18.03.2021 19:54 Ответить
ага, а начальник управления полиции не знал сколько у него сотрудников ряботает...

Вот в прошлом году была тема - начальник Хмельницкого обласного управления ПФУ построила схему на премиях, сотни тысяч собирала ежемесячно... https://ngp-ua.info/2020/08/46178

К сожалению - это распространённые схемы. ВО ВСЕХ госорганах таким занимаются. "Мёртвые души" сотрудников, которых никогда в глаза не видел никто, "откаты" премий, ежемесячные "материальные помощи" в размере оклада, непрерывные больничные.

Да о чём говорить - муженёк генпрокурорши нашей провернул липовое увольнение, чтобы сдоить с государства 750000 гривен: https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo - и пофигу всем - вякни только, Венедиктова быстро тебя определит в уголовники...
показать весь комментарий
18.03.2021 22:51 Ответить
Походу на полицию, нужна еще полиция.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:14 Ответить
А на ту поліцію - ще одна поліція поліції, а за тою теж хтось має приглядати...
показать весь комментарий
18.03.2021 20:26 Ответить
живут же мусора , рожденные революцией
показать весь комментарий
18.03.2021 22:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/170710 Целый Департамент Внутренней Безопасности есть. Только толку...
показать весь комментарий
18.03.2021 22:15 Ответить
А ещё прокуратура есть, которая ОБЯЗАНА надзирать за полицией. Качество надзора можно наблюдать на примере нашего генпрокурора: её личный муж, через липовое увольнение из полиции, срубил с государства 750`000 гривен...

Уверен - в тот день они всю ночь "надзирали"... Ну, пересчитывали, вместе...
показать весь комментарий
18.03.2021 22:57 Ответить
Муж генпрокурорши липовым увольнением сдоил с государства 750000 гривен... Вот вам и "полиция на полицию".

https://hromadske.ua/ru/posts/muzh-genprokurora-venediktovoj-na-10-dnej-uvolilsya-iz-policii-chtoby-poluchit-750-tysyach-grn-pomoshi-bihusinfo

Ибо надзор за полицией - вообще-то типа на прокуратуре всегда был... И после закона о прокуратуре 2014 года функция "Надзор за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие" никуда от них не делась.

Вот и "надзирает" Венедиктова за своим муженьком.
показать весь комментарий
18.03.2021 22:55 Ответить
Не поліція, а банда кримінальних злочинців.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:14 Ответить
Майже 2 (два!) роки це було при ЗЕдибілі!
показать весь комментарий
18.03.2021 20:23 Ответить
Значит не зря Гоголя «Мертвые души» читали!!!
показать весь комментарий
18.03.2021 20:51 Ответить
Ну и кто теперь будет возражать, что у нас самые мусористые мусора мусорные?
Как воняло от них, в бытность совковых ментов-мусорков, так и воняет с утроенной силой.
Название поменяли, а нутро ....
показать весь комментарий
18.03.2021 20:54 Ответить
пум пидупу как пела мурлин мунро
показать весь комментарий
18.03.2021 21:05 Ответить
и кто получал? Деньги на бочку!
показать весь комментарий
18.03.2021 21:15 Ответить
Все что нужно знать о полиции... !
показать весь комментарий
19.03.2021 00:17 Ответить
Іх нам кляті москалі усіх підкинулои. Бухгалтера, співробітників і мертві душі. Я сам бачив, як їх Мертведчук через кордон у сумці ніс
показать весь комментарий
19.03.2021 10:07 Ответить
 
 