В управлении полиции Киевской области шесть лет платили зарплату 24 подставным лицам на 4,6 млн грн, - Офис ГПУ

Руководство одного из управлений Национальной полиции Киевской области уличили в необоснованных выплатах зарплат подставным лицам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.



Согласно данным следствия, главный бухгалтер открыла в одном из банков зарплатные счета на 24 подставных лица, которые не работали в управлении. Бухгалтер использовала поддельные документы, предоставленные другими сотрудниками.



"Из-за служебной халатности главный бухгалтер не контролировала деятельность подчиненных по вопросам начисления и выплаты заработной платы, принимала к исполнению поддельные платежные ведомости, бесконтрольно согласовывала и подписывала их, заверяя печатью учреждения, а также организовывала их поступления для выполнения в банк", – говорится в сообщении.



Схема работала на протяжении шести лет и нанесла государству ущерб на сумму 4,6 млн грн.



Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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