Обновленный законопроект о поддержке Украины в сфере безопасности внесли в Сенат США

Двухпартийная группа законодателей в верхней палате США внесла на рассмотрение Сената законопроект относительно усиления взаимодействия с Украиной в сфере безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Законопроект описывает историю оккупации территории Украины, начиная с 1919 года - от советской власти до оккупации немецкими фашистами в 1940-е годы и Россией в 2014 году. Он подчеркивает необходимость внедрить до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине и назначить Специального посланника по вопросам Украины.

Проект закона предусматривает в ближайшие 5 лет ежегодное выделение на военную помощь Украине $300 млн. Еще $4 млн должны выделяться на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).

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Для утверждения документа в Конгрессе США его должны принять и Сенат, и Палата представителей, после чего проект закона подается на подпись президенту США.