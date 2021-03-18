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Обновленный законопроект о поддержке Украины в сфере безопасности внесли в Сенат США

Обновленный законопроект о поддержке Украины в сфере безопасности внесли в Сенат США

Двухпартийная группа законодателей в верхней палате США внесла на рассмотрение Сената законопроект относительно усиления взаимодействия с Украиной в сфере безопасности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Законопроект описывает историю оккупации территории Украины, начиная с 1919 года - от советской власти до оккупации немецкими фашистами в 1940-е годы и Россией в 2014 году. Он подчеркивает необходимость внедрить до 30 сентября Рабочую группу США-Европа по Украине и назначить Специального посланника по вопросам Украины.

Проект закона предусматривает в ближайшие 5 лет ежегодное выделение на военную помощь Украине $300 млн. Еще $4 млн должны выделяться на подготовку украинских офицеров в рамках Международной программы военного образования и подготовки (IMET).

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Для утверждения документа в Конгрессе США его должны принять и Сенат, и Палата представителей, после чего проект закона подается на подпись президенту США.

Автор: 

законопроект (3221) помощь (7789) США (26542) Сенат США (501)


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Это НЕПЛОХО .
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18.03.2021 19:57 Ответить
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все компании, задействованные в проекте "Северный поток 2", должны прекратить работу.
"Госдепартамент предостерегает всех участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по строительству газопровода", - говорится в письменном заявлении Блинкена. нежданчик прилетел)))
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18.03.2021 19:58 Ответить
God Bless America
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18.03.2021 20:01 Ответить
и бубаноидам перевод о 1919 пришлите...
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18.03.2021 20:04 Ответить
Обновленный законопроект о поддержке Украины в сфере безопасности внесли в Сенат США - Цензор.НЕТ 3687Обновленный законопроект о поддержке Украины в сфере безопасности внесли в Сенат США - Цензор.НЕТ 6839
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18.03.2021 21:06 Ответить
 
 