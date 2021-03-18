Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции, - Блинкен

Госдеп США в четверг указал, что компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток 2", должны прекратить свое участие в нем, если не хотят попасть под санкции.

"Госдеп вновь предупреждает, что любая компания, задействованная в (строительстве - ИФ) газопровода "Северной поток 2", рискует попасть под санкции США", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава ведомства призывает эти компании "незамедлительно прекратить работу" по реализации данного проекта.

"Как заявлял президент США, "Северный поток 2" - это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - добавил Блинкен.

По его словам, "Северный поток 2", согласно оценке США, следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность".

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