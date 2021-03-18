Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции, - Блинкен
Госдеп США в четверг указал, что компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток 2", должны прекратить свое участие в нем, если не хотят попасть под санкции.
"Госдеп вновь предупреждает, что любая компания, задействованная в (строительстве - ИФ) газопровода "Северной поток 2", рискует попасть под санкции США", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава ведомства призывает эти компании "незамедлительно прекратить работу" по реализации данного проекта.
"Как заявлял президент США, "Северный поток 2" - это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - добавил Блинкен.
По его словам, "Северный поток 2", согласно оценке США, следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность".
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Група сенаторів США від Демократичної та Республіканської партії повторно представили проект Закону про безпекове партнерство з Україною (Ukraine Security Partnership Act - прим. ГА) Про це йдеться у повідомленні оприлюдненому на сайті Сенатського комітету із закордонних відносин. Законопроект було вперше представлено у липні минулого року.
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/S.%20-%20Ukraine%20Bill%20(as%20filed).pdf Законопроект передбачає до 300 мільйонів на рік для військової допомоги Україні, включно із поставками летального озброєння; до 4 мільйонів на рік на підготовку українських військових офіцерів. Законопроект, серед іншого, пропонує пришвидшити передачу Україні надлишкових оборонних виробів та закликає до стратегії, яка би заохочувала партнерів США робити те саме. Також адміністрації США пропонується призначити спеціального посланця з питань України, який би представляв США у переговорах Нормандського формату (serve as the U.S. liaison for the Normandy Format peace negotiations - англ.) та сприяв би діалогу між спільнотами Чорного моря."Закон про безпекове партнерство з Україною допомагає нам відновити наше партнерство, шляхом авторизації багаторічної безпекової допомоги, щоб допомогти захиститись від агресії Росії, захочуючи при цьому прогрес щодо нестабільного порядку денного щодо реформ. Це законодавство допомагає укріпити наше стратегічне партнерство і просуває національні безпекові інтереси США", - заявив з приводу законопроекту сенатор-демократ Кріс Мерфі.
https://ukrainian.voanews.com/a/ukraina-senat-zakonoproekt-pidtrymky-ukrainy/5819745.html
немчура брыкается