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Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят попасть под санкции, - Блинкен

Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации

Госдеп США в четверг указал, что компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток 2", должны прекратить свое участие в нем, если не хотят попасть под санкции.

"Госдеп вновь предупреждает, что любая компания, задействованная в (строительстве - ИФ) газопровода "Северной поток 2", рискует попасть под санкции США", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава ведомства призывает эти компании "незамедлительно прекратить работу" по реализации данного проекта.

"Как заявлял президент США, "Северный поток 2" - это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - добавил Блинкен.

По его словам, "Северный поток 2", согласно оценке США, следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" - это ловушка не только для Украины, но и для стран Европы, - Зеленский

Автор: 

Северный поток (1449) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+11
неужто дождались)))ждем воя с мокшанских болот)))
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18.03.2021 20:01
+9
Жирный плюс!
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18.03.2021 20:06
+7
Ну, у ***** в запасе есть железный аргумент:
- Сам дурак!!!
- Бе-бе-бе!!! 😂
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18.03.2021 20:06
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Правила форума Совет форумчан
неужто дождались)))ждем воя с мокшанских болот)))
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18.03.2021 20:01 Ответить
Жирный плюс!
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18.03.2021 20:06 Ответить
Ну, у ***** в запасе есть железный аргумент:
- Сам дурак!!!
- Бе-бе-бе!!! 😂
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18.03.2021 20:06 Ответить
Сенатори США повторно представили законопроект, який передбачає до 300 мільйонів доларів на рік на військову допомогу Україні

Група сенаторів США від Демократичної та Республіканської партії повторно представили проект Закону про безпекове партнерство з Україною (Ukraine Security Partnership Act - прим. ГА) Про це йдеться у повідомленні оприлюдненому на сайті Сенатського комітету із закордонних відносин. Законопроект було вперше представлено у липні минулого року.
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/S.%20-%20Ukraine%20Bill%20(as%20filed).pdf Законопроект передбачає до 300 мільйонів на рік для військової допомоги Україні, включно із поставками летального озброєння; до 4 мільйонів на рік на підготовку українських військових офіцерів. Законопроект, серед іншого, пропонує пришвидшити передачу Україні надлишкових оборонних виробів та закликає до стратегії, яка би заохочувала партнерів США робити те саме. Також адміністрації США пропонується призначити спеціального посланця з питань України, який би представляв США у переговорах Нормандського формату (serve as the U.S. liaison for the Normandy Format peace negotiations - англ.) та сприяв би діалогу між спільнотами Чорного моря."Закон про безпекове партнерство з Україною допомагає нам відновити наше партнерство, шляхом авторизації багаторічної безпекової допомоги, щоб допомогти захиститись від агресії Росії, захочуючи при цьому прогрес щодо нестабільного порядку денного щодо реформ. Це законодавство допомагає укріпити наше стратегічне партнерство і просуває національні безпекові інтереси США", - заявив з приводу законопроекту сенатор-демократ Кріс Мерфі.

https://ukrainian.voanews.com/a/ukraina-senat-zakonoproekt-pidtrymky-ukrainy/5819745.html
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18.03.2021 20:07 Ответить
Германия намерена завершить строительство газопровода Северный поток-2, вопреки возражениям и санкциям США. В Берлине хотят поставить Вашингтон перед фактом завершенного строительства, https://www.reuters.com/article/us-germany-usa-nordstream-analysis/analysis-germany-bets-u-s-will-make-the-best-of-bad-deal-nord-stream-gas-link-idUSKBN2B80H0 сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников в США и ЕС.

немчура брыкается
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18.03.2021 20:11 Ответить
теперішня німчура - нащадки кацапських байстрюків, нарождених згвалованими німками
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18.03.2021 20:42 Ответить
Дурачок. Вони нашою трубою свій газ качатимуть на схід України і на південь.
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18.03.2021 20:14 Ответить
Читай звіт Луценка, там все написано.
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18.03.2021 20:33 Ответить
Точна! Сматывайте удочки. Проваливайте, господа, подобру-поздорову, нехер баловать.
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18.03.2021 20:12 Ответить
А если страна-сосед убивает украинцев?Принципы есть?Или то такое?
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18.03.2021 21:10 Ответить
ну а что скажет наш нелох-главнокомандующий?
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18.03.2021 20:39 Ответить
Авас
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18.03.2021 21:38 Ответить
 
 