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Рада соберется на внеочередное заседание 19 марта и уйдет на трехнедельный карантин

Рада соберется на внеочередное заседание 19 марта и уйдет на трехнедельный карантин

19 марта на 13:00 планируется внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня два вопроса, один из них - вынужденные "трехнедельные каникулы" из-за введения локдауна в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Верховной Рады.

"На 13:00 пятницы 19 марта планируется внеочередное заседание Верховной Рады", - говорится в сообщении.

На заседании планируется рассмотреть два вопроса:

- внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года;

- проект 5247, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты).

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Автор: 

ВР (29240) внеочередное заседание (262)


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Топ комментарии
+3
Оце держава?
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18.03.2021 20:32
+2
Шоб не робить, аби нічого не робить. (с)
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18.03.2021 20:29
+2
епутаты охерели совсем,а комиссия по вагнергейту пох?
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18.03.2021 20:31
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Анал табу.
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18.03.2021 20:28 Ответить
Шоб не робить, аби нічого не робить. (с)
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18.03.2021 20:29 Ответить
Логічно.
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18.03.2021 20:30 Ответить
епутаты охерели совсем,а комиссия по вагнергейту пох?
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18.03.2021 20:31 Ответить
Оце держава?
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18.03.2021 20:32 Ответить
А що не подобається?
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18.03.2021 20:35 Ответить
куда собрались? ану стоять, шухер только начиается
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18.03.2021 20:34 Ответить
уставшие *ляди...
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18.03.2021 20:39 Ответить
а скромнее шаббат гулять не пробовали?
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18.03.2021 20:39 Ответить
а могли б пахать дистанционно...хотя..о чем это я? иногда лучше когда они ничего не трогают руками )))
на 3 недели карантина...небось дома будут сидеть ? )))) бедненькие )))
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18.03.2021 20:39 Ответить
Молоток, Кличко. Красиво и со вкусом. Молодец.
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18.03.2021 20:41 Ответить
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Тред о том как
https://twitter.com/Nat_anest/status/1371831744387768321 Вьетнам победил пандемию.
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18.03.2021 20:49 Ответить
Э уроды, а мне чо вам зп платить
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18.03.2021 20:54 Ответить
Т.е. за последствия смерти в результате вакцины все освобождены от отвественности, даже медик, которые не сдела пробу на алигрен и если твоя мама или сын скончается от анафилактического шока - то медик освобожден от ответственности. кого тогда винить в смерте, вакцину, что напишут при проведении расследования и кто будет виновным?
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18.03.2021 21:09 Ответить
это больные на голову люди которые лечат ковид 19---ГРИПП----вакциной...ковид 19 нужно лечить клизмами и дезинфекцией слизистых оболочек каждые10 минут. ...идиоты лечат грипп ...когда он уже в клетке организма...нифигасе
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18.03.2021 21:17 Ответить
Я не знаю, кто и чем его лечит, скорее всего облегчают симптомы, но делать прививки от вируса, который мутирует быстрее, чем разрабатывается сама вакцина - безумие. Это всегда будет напоминать собаку, которая пытается догнать и укусить свой хвост, только каждая попытка будет очень дорого стоить.
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18.03.2021 21:36 Ответить
у меня были симптомы-----горло как будто залито слипшейся горячей жидкостью...слово нельзя было сказать и такой же насморк....блин...я перекись водорода и противовирусные препараты травок.....через пол часа....я снова была жива...аесли бы я одела маску.....я была бы инкубатором для разведения вируса
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18.03.2021 21:46 Ответить
А маску менять/стирать не пробовали?
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18.03.2021 22:54 Ответить
до болезни пробовала все...НО ЕСЛИ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК НОСИТ МАСКУ...я представляю в каких количествах размножается ковид.......МАСКА приводит к красной зоне
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18.03.2021 23:24 Ответить
вот же школьник, то каникулы, то карантин, с посещением ресторанов.. сочки а не депутаты.. вам за каникулами и карантинами и работать то беднягам некогда.. срочно всем вакцинироваться индийской вакциной и рабоать денно и ночно! Трутни!
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18.03.2021 21:16 Ответить
А вы работайте лохи... В садиках по 12 часов, потому что уже просто некому выходить на смены, за копейки, а они дома. Шикарно устроились.
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18.03.2021 21:18 Ответить
Цією радою хіба асфальт класти, і то під дулом автомата.
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18.03.2021 21:36 Ответить
Значит часы на летнее время всё таки переведём
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18.03.2021 21:37 Ответить
Резонансні питання вони призвичаїлися вирішувати без оголошення війни заздалегідь. Аби противник не встиг мобілізуватися.
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19.03.2021 12:04 Ответить
Они будут на удалёнке, ну там где был один Мальдивский, будет целая шобла.
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18.03.2021 21:46 Ответить
Не, ребят... Понимаю и разделяю ваше негодование.
Но, на минутку, а КТО их выбрал?
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18.03.2021 22:12 Ответить
Якось луже вдало співпало запровадження карантину із очікуваним виходом фільму-розслідування про злив операції по затриманню "вагнерівців".
А нардепи пішли на карантин, хоча жодної інформації, що хтось із нардепів в теперішній час хворіє, не надходило ..
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18.03.2021 22:57 Ответить
а ви не знаете...на карантини нардепи отримують зарплату????
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18.03.2021 23:25 Ответить
этим уродам можно уходить на карантин... зарплата капает, жить можно..
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19.03.2021 11:40 Ответить
 
 