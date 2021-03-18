Рада соберется на внеочередное заседание 19 марта и уйдет на трехнедельный карантин
19 марта на 13:00 планируется внеочередное заседание Верховной Рады. В повестке дня два вопроса, один из них - вынужденные "трехнедельные каникулы" из-за введения локдауна в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Верховной Рады.
"На 13:00 пятницы 19 марта планируется внеочередное заседание Верховной Рады", - говорится в сообщении.
На заседании планируется рассмотреть два вопроса:
- внесение изменений в календарный план пятой сессии ВР, предусматривающие приостановление пленарных заседаний до 13 апреля 2021 года;
- проект 5247, который предусматривает освобождение от ответственности производителей вакцин от COVID-19 и привлеченных медиков за негативные последствия вакцинации. Без принятия этого закона Украина не получит бесплатные вакцины в рамках механизма COVAX, в т.ч. вакцину Pfizer (Комитет уже рекомендовал принять этот проект сразу в целом с дополнением, что в случае наступления негативных последствий, государство будет осуществлять компенсационные выплаты).
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на 3 недели карантина...небось дома будут сидеть ? )))) бедненькие )))
Тред о том как
https://twitter.com/Nat_anest/status/1371831744387768321 Вьетнам победил пандемию.
Но, на минутку, а КТО их выбрал?
А нардепи пішли на карантин, хоча жодної інформації, що хтось із нардепів в теперішній час хворіє, не надходило ..