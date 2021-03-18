США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки
Посло США в России не будут вызвать для консультаций в Вашингтон.
Об этом 18 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировался в YouTube, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что возвращение посла не входит в планы администрации президента страны Джо Байдена.
Псаки также выразила надежду на то, что США и Россия смогут сохранить отношения.
Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.
Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.
Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.
Также на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО
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русошпийонопосол зізнається, що легенда куйла-миротворця - знищена
Это, надеюсь, только первый ход.
Байден еще, конечно, не настоящий Рейган.
Тот вообще назвал вещи своими именами - Империя Зла.
И боролся именно с империей.
Байден же пока говорит «Путин - убийца». И борется с Путиным.
Но, повторюсь, это лишь, надеюсь, первый ход.
Дальше - будет !!
Через год там наш флаг будет развеваться.
Смысл послу туда-сюда мотаться?!))))
"Отозвать" посла и "вызвать в Москву на собеседование" это две большие разницы в дипломатии.
Байден приказал Госдепу и Пентагону выделить для РАБссии 5 млн тонн тушонки Рузвельта и ножек Буша а вдруг на РАБссии урожай на все и вся типа больше чем кобыла Будулая вместе с жеребенком