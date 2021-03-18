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США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки

США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки

Посло США в России не будут вызвать для консультаций в Вашингтон.

Об этом 18 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировался в YouTube, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что возвращение посла не входит в планы администрации президента страны Джо Байдена.

Псаки также выразила надежду на то, что США и Россия смогут сохранить отношения.

Также читайте: Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.

Также на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2787) путин владимир (31236) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+14
США вернулась в мировую политику, притянула Британию, вспомнила, как это было у Рональда и Маргарет, и сделала первый ход пешкой.
Это, надеюсь, только первый ход.
Байден еще, конечно, не настоящий Рейган.
Тот вообще назвал вещи своими именами - Империя Зла.
И боролся именно с империей.
Байден же пока говорит «Путин - убийца». И борется с Путиным.
Но, повторюсь, это лишь, надеюсь, первый ход.
Дальше - будет !!
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18.03.2021 20:58
+6
Джен Псакі-
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 463
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18.03.2021 21:12
+5
а зачем отзывать для консультаций? я думаю посо и так знает что путин убийца
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18.03.2021 20:52
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а зачем отзывать для консультаций? я думаю посо и так знает что путин убийца
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18.03.2021 20:52 Ответить
бо "Посло США в России"...полумеры вылезут вам боком...
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18.03.2021 20:55 Ответить
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 1027
русошпийонопосол зізнається, що легенда куйла-миротворця - знищена
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18.03.2021 20:57 Ответить
США вернулась в мировую политику, притянула Британию, вспомнила, как это было у Рональда и Маргарет, и сделала первый ход пешкой.
Это, надеюсь, только первый ход.
Байден еще, конечно, не настоящий Рейган.
Тот вообще назвал вещи своими именами - Империя Зла.
И боролся именно с империей.
Байден же пока говорит «Путин - убийца». И борется с Путиным.
Но, повторюсь, это лишь, надеюсь, первый ход.
Дальше - будет !!
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18.03.2021 20:58 Ответить
Главное что-бы Байден не сдулся, а продолжал давить гниду. И мне кажеться, что если все так и дальше пойдёт, то он эту гниду додавит.
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18.03.2021 20:59 Ответить
Та да... или ишак сдохнет... или падишах... Думается, ишак скорее...)
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18.03.2021 21:56 Ответить
Долгова, после вашего лака, вы меня умиляете...)))
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18.03.2021 22:03 Ответить
лайка*)))
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18.03.2021 22:04 Ответить
чтоб рашистских животных не было и в помине..
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18.03.2021 22:38 Ответить
А смысл отзывать?!
Через год там наш флаг будет развеваться.
Смысл послу туда-сюда мотаться?!))))
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18.03.2021 21:00 Ответить
Оооо Псакі! Я люблю цей тонкий троллінг! 😁 Вона робить вигляд, що сприймає кацапів, як рівних! Вони не відкликатимусють посла!!!! Але й не вибачатимуться за слова Байдена! І кацапи птужаться, але проковтнуть це! 😁
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18.03.2021 21:02 Ответить
Жаль, что мы её так долго не видели... и не слышали... )
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18.03.2021 21:59 Ответить
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 7929
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18.03.2021 21:05 Ответить
На РАБссии осталось всего 2 представительства США,ну типа посольства,в бандитском Питирьбюргере и на Мокшандии...,даже в Новосибе и Хабаровске все закріто... ни виз ни торговіх консульств,а єто означает...РАБссиянский Титаник тонет похлеще СССра в августе 1991 г
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18.03.2021 21:10 Ответить
Джен Псакі-
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 463
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18.03.2021 21:12 Ответить
США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки - Цензор.НЕТ 2607
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18.03.2021 21:16 Ответить
ОН И ТАК СДОХНЕТ !!! ГЛАВНОЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ ЕГО ПОДЕЛЬНИКОВ И ВСЕХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
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19.03.2021 01:42 Ответить
Кацапы не отзывали своего посла из Вашингтона а вызвали в москву на собеседование. для понта так сказать для своего лохтората. шо во мы как.
"Отозвать" посла и "вызвать в Москву на собеседование" это две большие разницы в дипломатии.
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18.03.2021 21:20 Ответить
Дипломатия - тонкая штука...) США должны были бы оскорбиться из за того, что их президента иносказательно назвали депилом...Но предпочли гордо игнорировать происки пуйла...)
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18.03.2021 22:16 Ответить
Рашистское животное,идинах отсюда,ответите тотальной нищетой и распадом засрахи ...
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18.03.2021 22:44 Ответить
В Ютьюбе нашел крутой сарказм...
Байден приказал Госдепу и Пентагону выделить для РАБссии 5 млн тонн тушонки Рузвельта и ножек Буша а вдруг на РАБссии урожай на все и вся типа больше чем кобыла Будулая вместе с жеребенком
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18.03.2021 21:24 Ответить
ПРАВИЛЬНО НЕОБХОДИМО УКРЕПЛЯТЬ ШНУР НАД ГОЛОВОЙ ПУТИНА !)
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19.03.2021 01:40 Ответить
Короче, США не стали подыгрывать лузерам своим зеркальным ответом и втягиваться в эту игру для слабаков, а наоборот, высокомерно подчеркнули равнодушие, с которым они воспринимают судороги рашки в защиту своего *****.
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19.03.2021 01:56 Ответить
 
 