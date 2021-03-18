США не будут вызывать своего посла из Москвы в ответ на действия Кремля, - Псаки

Посло США в России не будут вызвать для консультаций в Вашингтон.

Об этом 18 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, который транслировался в YouTube, передает Цензор.НЕТ.



Она отметила, что возвращение посла не входит в планы администрации президента страны Джо Байдена.



Псаки также выразила надежду на то, что США и Россия смогут сохранить отношения.





Также читайте: Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.

Также на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО