Микитась отказался обжаловать передачу своего и Татарова дела из НАБУ в СБУ

Бывший народный депутат, экс-руководитель компании "Укрбуд" Максим Микитась отказался от апелляционной жалобы, в которой просил отменить постановление судьи Печерского райсуда Киева о передаче дела из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщили в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". Отказа от жалобы поступил в суд 15 марта.

"Рассмотрев отказа от апелляционных жалоб, поданных прокурором САП, подозреваемым Микитасем и его защитником Габриеляном на постановление следственного судьи Печерского райсуда от 14 декабря, постановил принять отказ и закрыть апелляционное производство", - сказал судья Николай Глотов.

По словам судьи, материалы дела, которые должно было предоставить Государственное бюро расследований, так и не поступили в суд.

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Адвокат Микитася Артур Габриелян рассказал журналистам, что от жалобы решили отказаться из-за того, что закончились сроки ее рассмотрения.

"Нет смысла, поскольку сроки закончились и дело должно быть в любом случае закрыто. В том числе и по Микитасю, потому что у него по этому делу тоже есть подозрение", - сказал Габриелян.

В "Центре противодействия коррупции" отказ Микитася от апелляционной жалобы считают подозрительным.

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"Все выглядит очень подозрительным и очень похоже на договорняки между бывшими знакомыми (Татаровым и Микитасем). Если это действительно так, то вполне вероятно, что следующим шагом Микитася будет отказ от показаний про Татарова, с помощью которых НАБУ сообщило о подозрении чиновнику Офиса Президента", - сказано в сообщении ЦПК.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.

В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.