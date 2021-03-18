Микитась отказался обжаловать передачу своего и Татарова дела из НАБУ в СБУ
Бывший народный депутат, экс-руководитель компании "Укрбуд" Максим Микитась отказался от апелляционной жалобы, в которой просил отменить постановление судьи Печерского райсуда Киева о передаче дела из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
Об этом сообщили в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне". Отказа от жалобы поступил в суд 15 марта.
"Рассмотрев отказа от апелляционных жалоб, поданных прокурором САП, подозреваемым Микитасем и его защитником Габриеляном на постановление следственного судьи Печерского райсуда от 14 декабря, постановил принять отказ и закрыть апелляционное производство", - сказал судья Николай Глотов.
По словам судьи, материалы дела, которые должно было предоставить Государственное бюро расследований, так и не поступили в суд.
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Адвокат Микитася Артур Габриелян рассказал журналистам, что от жалобы решили отказаться из-за того, что закончились сроки ее рассмотрения.
"Нет смысла, поскольку сроки закончились и дело должно быть в любом случае закрыто. В том числе и по Микитасю, потому что у него по этому делу тоже есть подозрение", - сказал Габриелян.
В "Центре противодействия коррупции" отказ Микитася от апелляционной жалобы считают подозрительным.
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"Все выглядит очень подозрительным и очень похоже на договорняки между бывшими знакомыми (Татаровым и Микитасем). Если это действительно так, то вполне вероятно, что следующим шагом Микитася будет отказ от показаний про Татарова, с помощью которых НАБУ сообщило о подозрении чиновнику Офиса Президента", - сказано в сообщении ЦПК.
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме экс-нардепа провели обыск. Шевченковский районный суд Киева арестовал Микитася до 27 февраля без определения размера залога.
В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
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Я довго очікував - як правоохоронна система, як різні сфери суспільства відреагують на досить пасивну "участь" та позицію Авакова в цій справі.. - не дочекався.
-Дехто скаже - при чому тут Аваков, - афера ж провернута Татаровим без участі Авакова?
Тому й публікую свою точку зору...
- Оборудка Татарова здійснена за рахунок крадіжки бюджетних коштів, виділених на НАц.гвардіцю (тобто на МВС)?
-В результаті - Квартири недоотримали НАц.Гвардіцйці (тобто знову МВС)?
-Злочини пов'язані з крадіжками грошей та квартир підслідні МВС?
- А Аваков (МВС) й досі (хоча б з моменту появи інформації про оборудки Татарова)... й досі не провів жодного розслідування, навіть не відкрив жодної кримінальної справи?
-Але ж Татаров провертав справи не сам, а за участю функціональних підрозділів та працівників МВС, які й досі працюють в МВС?
-А Аваков не здійснив не лише виїмки документів, але й не провів навіть жодного службового, чи хоча б дисциплінарного розслідування?
ТОБТО, як не крути, як не верти - а Аваков проявив ПОВНУ бездіяльність !!!
За це не лише звільняють з посади, але й висувають звинувачення (підозру) за Ст 367 Кримінального Кодексу України... за якою передбачено в частині 2. "Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки" -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Чому ж Авакова не спонукала ні "його патріотична позиція" захищати інтереси держави, ні загроза бути звільненим і притягнутим до відповідальності (при нормальних владі та судах, які кінець -кінцем, колись -та стануть нормою?: Зрозуміло, що на той час- Авакова в Україні "слід простигне"
Але, чому журналісти цією стороною справи й досі не зацікавилися?