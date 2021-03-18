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Байден занят. Звонить Путину не будет, - Белый Дом ответил на предложение Кремля

Байден занят. Звонить Путину не будет, - Белый Дом ответил на предложение Кремля

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден уже провели телефонную беседу, заявила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки в ответ на предложение российского лидера продолжить дискуссию 19 или 22 марта

Об этом она сказала на брифинге, который транслировался Белым Домом, передает Цензор.НЕТ,

Псаки напомнила, что Байден уже провел ранее телефонные переговоры с Путиным, и "есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал".

Представитель Белого дома отметила, что Байден 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия, и потому едва ли сможет в этот день провести онлайн-беседу с Путиным.

"Мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят", – сказала она.

Читайте также: Путин предложил Байдену пообщаться "в прямом эфире"

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.

Также на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2787) путин владимир (31236) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+77
Да кому нужна эта плешивая опущеная крыса?
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18.03.2021 21:21
+72
Ответ заслуживает уважения 👍🏼👍🏼👍🏼
так как из террористами не разговаривают 😏
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18.03.2021 21:25
+61
Байден занят. Звонить Путину не будет, - Белый Дом ответил на предложение Кремля - Цензор.НЕТ 6885
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18.03.2021 21:22
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Страница 2 из 2
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ РОССИИ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НА ДОНБАССЕ ТРУДОИСПРАВИТЕЛЬНУЮ КОЛОНИЮ !!! И ОНИ ДО КОНЦА ЖИЗНИ БУДУТ РАБОТАТЬ ДЛЯ НАРОДОВ !!!
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18.03.2021 23:12 Ответить
МЕГА КОЛОНИЮ !!!
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18.03.2021 23:16 Ответить
кацапье прошло долгий путь от:"кто к нам с мечем придет,тот от меча и погибнет" до "кто обзывается -тот сам такой"...С чем вас и поздравляю)))
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18.03.2021 23:19 Ответить
Байден - настоящий бандеровец: некогда ему лясы с москалями точить, только вешать.
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18.03.2021 23:33 Ответить
дядя Джо продолжает тролить путина.
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18.03.2021 23:47 Ответить
Як у той пісні

ПОЗВОНІ МНЄ ПОЗВОНІ, а Х*йло у ролі жіночки



Свєрхдєржава говоріш ))



Байден зайнятий. Дзвонити Путіну не буде, - Білий Дім відповів на пропозицію Кремля - Цензор.НЕТ 7102
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19.03.2021 00:28 Ответить
На зелю похожа... не...?
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19.03.2021 01:01 Ответить
На Барыгыню похожа.Жинку Хряка
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19.03.2021 09:17 Ответить
Або ж - "поговори со мною мама(Байден), о чем-нибудь поговори".
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19.03.2021 07:01 Ответить
Ну, это нормальный разговор с этим убийцей. Давно уже надо было начинать такие беседы. Эволюция, однако, медленная штука. Зато обратного пути у нее нет. Путлерок уже навеки вечные останется таким, как он на это заслужил в истории.
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19.03.2021 01:51 Ответить
Так *** став тик токером,молодіжним відосіки всі діла ,люди одумайтесь
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19.03.2021 02:08 Ответить
кто такой путeн из отсталой роCCии чтобы с ним разговаривал в прямом эфире Байден?
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19.03.2021 02:48 Ответить
Закінчились часи коли це гуано бикувало,демостративно запізнювалось всюди,хамило всім.А тепер його на весь світ зганьбили,поставили на місце!
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19.03.2021 05:47 Ответить
В общем,указал собаке на его место.
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19.03.2021 07:11 Ответить
Кацапы хоть и пытаются говорить на человеческом языке, но понимают только язык ********, как тупые животные. А телефон в этом случае не помощник.
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19.03.2021 07:24 Ответить
таки педофила кабая ставят в стойло и будут иметь кто как хочет... выдержит ли старик кабай такой напряг...
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19.03.2021 08:00 Ответить
Це відповідь Байдена, лідера великої держави. А це розмова Парашенка з ******: ЮТУБ: Обіймаю & Тисну руку | Запис розмови Порошенка і Путіна
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19.03.2021 08:04 Ответить
Байден зайнятий. Дзвонити Путіну не буде, - Білий Дім відповів на пропозицію Кремля - Цензор.НЕТ 6551
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19.03.2021 08:33 Ответить
Плешивый привык к оплеухам от сильных мира сего.
Разве у него есть честь? У вертухая, гебиста...
Ему плюнь в глаза, а ему - божья роса)))
Когда совки скулят о "братстве" между народами, всегда нужно помнить, что на смену Пыне, придет такой же пыня-дурак, с подвешенным языком и куринными мозгами, провоцирующий мир на конфликты. Это в его понимании и будет "многополярность".. Однако, признаемся, что барыжный мир своей потребитеьской целенаправленностью, во многом заслужил сегодняшнее положение дел. И пыню тоже.
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19.03.2021 08:48 Ответить
***** не знает о чем пойдет дальше речь,вот и волнуется,торопит события.
Байда ему нервы так сделает,что убийца сам лапти склеит
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19.03.2021 09:19 Ответить
***** na *** pochlo - ответил Байден.
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19.03.2021 13:15 Ответить
молодец Байден!показал что место ***** у параши!
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19.03.2021 20:30 Ответить
моль занервничала, какой финт выкинет Джо непонятно,это уже не трампушка
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20.03.2021 11:53 Ответить
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