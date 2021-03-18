Байден занят. Звонить Путину не будет, - Белый Дом ответил на предложение Кремля

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден уже провели телефонную беседу, заявила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки в ответ на предложение российского лидера продолжить дискуссию 19 или 22 марта

Об этом она сказала на брифинге, который транслировался Белым Домом, передает Цензор.НЕТ,



Псаки напомнила, что Байден уже провел ранее телефонные переговоры с Путиным, и "есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал".



Представитель Белого дома отметила, что Байден 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия, и потому едва ли сможет в этот день провести онлайн-беседу с Путиным.



"Мы взаимодействуем с российским руководством, членами правительства на всех уровнях. Но мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят", – сказала она.

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Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.

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