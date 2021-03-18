"Военкому" оккупированной Феодосии сообщено о подозрении за призыв крымчан в армию РФ, - прокуратура АРК

Прокуратура АРК объявила подозрение "военному комиссару" из оккупированной Феодосии за незаконный призыв крымчан на службу в вооруженных силах РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК и Севастополя.

"Прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила о подозрении оккупационному "военному комиссару" города Феодосия и Кировского района Республики Крым по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно в нарушении законов и обычаев войны, которые заключаются в принуждении гражданского населения оккупированного полуострова Крым служить в вооруженных силах государства-оккупанта. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 8 до 12 лет лишения свободы ", - говорится в сообщении.

Как сообщает прокуратура, досудебным расследованием установлено, что указанный гражданин Украины до оккупации полуострова занимал должность начальника полигонной службы Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а в 2014 году предал присягу на верность народу Украины и перешел на военную службу в армии государства-оккупанта. Впоследствии был назначен на должность "старшего помощника военного комиссара города Феодосия и Кировского района Республики Крым", а в 2020 году непосредственно на должность "военного комиссара города Феодосия и Кировского района Республики Крым".

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Отмечается, что на указанной должности "военный комиссар" осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных принудительных призывных компаний гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта. Подозреваемый, реализуя незаконные "указы" высшего руководства РФ, непосредственно способствовал проведению 6 незаконных призывных компаний крымчан в соответствующих районах. Указанные действия являются нарушением запрета государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в ее вооруженных силах, предусмотренной статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

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